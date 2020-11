Nustebinusių ir nuvylusių LKL krepšininkų penketukai

Nuotr.: BNS/BasketNews.lt iliustracija

Lietuvos krepšinio lygoje (Betsafe – LKL) pirmosioms komandoms sužaidus pirmąjį ratą ima ryškėti labiausiai stebinantys ir kol kas lūkesčių nepateisinantys krepšininkai.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ atrinko po penkis nustebinusius ir nuvylusius LKL krepšininkus.

Nustebinę

Regimantas Miniotas, Prienų „CBet“

Sezono pradžioje 24-erių 208 cm ūgio Regimantas Miniotas demonstruoja nuostabų krepšinį.

Per pirmąsias devynerias sezono rungtynes aukštaūgis vidutiniškai pelno po 18,6 taško (pirma vieta LKL), atkovoja po 11 kamuolių (pirma vieta LKL), atlieka po 2,6 rezultatyvaus perdavimo, perima po 1,3 kamuolio bei renka po 24,8 naudingumo balo (pirma vieta LKL).

Vidurio puolėjo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose žaidžiantis atletas išsiskiria ir solidžiu taiklumu: 57,4 proc. dvitaškių, 41,5 proc. tritaškių ir 82,1 proc. baudų metimų.

Lyginant su praėjusiu sezonu, Miniotas žaidžia 8 minutėmis daugiau, jo rezultatyvumas pakilo per 10,8 taško, atkovotų kamuolių vidurkis – per 6,9, rezultatyvių perdavimų – per 0,9, naudingumo balų – per 16,1.

Dvikovoje su „Šiauliais“ jis pelnė 28 taškus ir įsirašė 40 naudingumo balų bei taip pasiekė karjeros rekordus.

Naudingumo balų grafoje Miniotas artimiausią varžovą Elvarą Fridrikssoną lenkia 3,2 balu.

Jeigu dabar reikėtų rinkti LKL sezono MVP, tuomet juo neabejotinai taptų Miniotas.

Vaidas Kariniauskas yra svarbiausia priežastis, kodėl Kėdainių klubas šį sezoną per 8 rungtynes laimėjo penkis kartus bei turnyro lentelėje užima ketvirtąją vietą.

26-erių 199 cm ūgio krepšininkas ne tik pelno po 17,4 taško (trečia vieta LKL), atlieka po 6,8 rezultatyvaus perdavimo (trečia vieta LKL) ir renka po 20 naudingumo balų (trečia vieta LKL), bet ir išsiskiria puikiu dvitaškių taiklumu – 58,1 proc. (43/74).

Kaip ir įprasta įžaidėjams, Kariniauskas gana dažnai klysta (vid. po 4,4 sykio), krepšininkui taip pat ne itin gerai sekasi atakuoti iš toli (25,8 proc.). Visgi po 31 minutę aikštėje praleidžiantis alytiškis diriguoja visam „Nevėžio-Optibet“ žaidimui, o jis yra pergalingas.

Rungtynėse su Vilniaus „Rytu“, kuriose Kėdainių ekipa pasiekė kol kas netikėčiausią komandos sezono pergalę, Kariniauskas prisidėjo dvigubu dubliu – 18 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų.

Geriausią mačą atakų organizatorius sužaidė su Panevėžio „Lietkabeliu“, kai prie Kėdainių ekipos pergalės pridėjo 26 taškus ir 28 naudingumo balus.

Kariniauskas su „Nevėžiu-Optibet“ turi atvirą kontraktą, todėl taip žaidžiantį savo lyderį klubui gali būti nelengva išlaikyti.

2018 metais, po studijų JAV, Fridrikssonas savo karjerą pradėjo Prancūzijos antroje lygoje, kurioje pasiekė 4,8 taško vidurkį. Praėjusį sezoną jis persikėlė į Švedijos lygą ir šioje ėmė rodyti geresnius rezultatus – vid. 16,7 taško ir 7,7 rezultatyvaus perdavimo.

Ar daug kas galėjo tikėtis, kad įžaidėjas iš Islandijos tokius pačius rezultatus rodys ir kur kas aukštesnio pajėgumo Lietuvos krepšinio lygoje?

25-erių 183 cm ūgio įžaidėjas LKL per 32 minutes pelno po 16,5 taško, atkovoja po 4 kamuolius, atlieka po 7,9 rezultatyvaus perdavimo (pirma vieta LKL) ir renka po 21,6 naudingumo balo (antra vieta LKL).

Jis LKL per aštuonerias rungtynes jau surinko keturis dvigubus dublius, o pastarajame mače su Klaipėdos „Neptūnu“, kuriame „Šiauliai“ iškovojo pirmąją pergalę, islandas įsirašė 21 tašką, 12 rezultatyvių perdavimų (LKL sezono rekordas) ir 33 naudingumo balus.

Fridrikssonas išsiskiria geru taiklumu iš įvairių pozicijų. Jis šį sezoną realizuoja 53,2 proc. dvitaškių, 38,6 proc. tritaškių ir 86,1 proc. baudų.

Tadas Pažėra, Klaipėdos „Neptūnas“

Lyginant su 2019-2020 metų sezonu, Tado Pažėros rezultatyvumas LKL pakilo net 7 kartus.

Praėjusį sezoną 194 cm ūgio įžaidėjas retai pakildavo nuo suolo ir LKL sužaidė tik 7 mačus, per kuriuos aikštėje praleisdavo po 6 minutes bei pelnydavo po 1,6 taško.

Šį sezoną Pažėra „Neptūne“ vidutiniškai žaidžia po 22 minutes ir pelno po 11,7 taško, atkovoja po 2,7 kamuolio, atlieka po 4,3 rezultatyvaus perdavimo (10 vieta lygoje) bei renka po 12,9 naudingumo balo.

Krepšininkas savo komandoje pagal rezultatyvius perdavimus yra nepralenkiamas.

Šį sezoną „Neptūno“ komandoje Pažėra tapo Žygimanto Janavičiaus dubleriu, o kai šis patyrė traumą, ėmė gauti itin daug minučių.

Tiesa, Pažėra ir praėjusį sezoną, kuomet traumą patyrė Darrinas Dorsey, buvo antruoju „Neptūno“ įžaidėju, tačiau tuomet laiko aikštėje vis tiek negaudavo – buvo nuspręsta įžaidėjo pareigas patikėti Matui Jogėlai.

Domantas Vilys, Kėdainių „Nevėžis-Optibet“

Praėjusį sezoną 188 cm ūgio krepšininkas NKL Šakių „Vyčio“ komandoje vidutiniškai pelnė po 8,9 taško, o šią statistiką dažnai pasikėlė rungtynėse, kuomet nežaidė Šakių „Gulbelės“ trijulių ekipos žaidėjai.

Per paskutines ketverias NKL sezono rungtynes jis aikštėje praleido vidutiniškai po 8 minutes ir pelnė po 3,8 taško.

Vargu, ar Viliui persikėlus į LKL buvo galima tikėtis solidaus vaidmens ir statistikos skaičių.

Visgi 20-metis per aštuonerias rungtynes vidutiniškai pelno po 10,1 taško, atkovoja po 1,3 ir perima po 0,8 kamuolio, atlieka po 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei renka po 8,3 naudingumo balo.

Vilniaus „Rytui“, klubui, kurio jaunimo sistemai priklausė nuo 2016 iki 2019 metų, Vilys atseikėjo 22 taškus ir 24 naudingumo balus.

Per pastarąsias trejas rungtynes kupiškietis renka po 17 taškų, 3 rezultatyvius perdavimus ir 17,3 efektyvumo balo.

Ar pats jaunasis krepšininkas tikėjosi tokio sezono starto?

„Jeigu atvirai, tai tikrai nesitikėjau, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Vilys. – Žinojau, kad vasarą daug dirbau ir aukojau laiką, bet kad taip pradėsiu, tikrai nesitikėjau. Aišku, prie to daug prisideda ir komanda, kuri manimi labai pasitiki, bei trenerio didelis įdirbis, nes leidžia daug pasireikšti bei rodo pasitikėjimą.“

Vertas paminėjimo – Karolis Giedraitis, kuris „Pieno žvaigždėse“ renka po 13 taškų ir 15 naudingumo balų, tačiau į šį penketuką nepateko, kadangi spėjo sužaisti tik ketverias rungtynes iš aštuonerių.

Nuvylę krepšininkai

Gytis Masiulis, Panevėžio „Lietkabelis“

22-ejų 207 cm ūgio Gytis Masiulis į Panevėžį atvyko su lūkesčiais tapti komandos lyderiu, tačiau kol kas jam tai nesiseka.

Per septynerias LKL rungtynes sunkusis krašto puolėjas vidutiniškai pelno po 8,9 taško, atkovoja po 5,6 kamuolio, atlieka po 0,7 rezultatyvaus perdavimo, perima po 0,6 kamuolio, suklysta po 1,3 sykio ir renka po 10,3 naudingumo balo.

Per abu sezonus „Neptūne“ Masiulis žaidė vidutiniškai bent keturiomis minutėmis mažiau, bet vidutiniškai rinko dviženklį taškų skaičių, o efektyvumas siekė bent 14 balų.

Jeigu Klaipėdoje Masiulis dėl minučių aikštėje turėjo konkuruoti su Osvaldu Olisevičiumi, tai Panevėžyje konkurencijos daug nėra – Masiulį keičia Erikas Venskus ir Paulius Poška.

Praėjusį sezoną Masiulis blokuodavo po 1,1 metimo ir pats gaudavo po 0,1 bloko, o šiemet jis blokuoja po 0,6 metimo, tačiau ir pats užsidirba po 0,4 bloko.

Tai, kad Masiuliui trūksta agresyvumo, parodo išprovokuojamos pražangos, kurių vidurkis yra 2,4. Puolėjas praėjusį sezoną išprovokuodavo po 3,5 pražangos.

Rezultatyviausiose savo rungtynėse LKL šį sezoną Masiulis įmetė 15 taškų.

Matas Jogėla, Klaipėdos „Neptūnas“

Buvo tikimasi, kad Matas Jogėla taps vienu „Neptūno“ vedlių, tačiau kol kas jis savo komandoje pagal rezultatyvumą dalijasi 7-8 vietomis su Giedriumi Stankevičiumi.

22-ejų 201 cm ūgio krepšininkas žaidžia po 16 minučių ir pelno po 5,7 taško, atkovoja po 3,9 kamuolio, atlieka po 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei renka po 5,3 naudingumo balo.

Jogėla tik vieną kartą pasiekė dviženklį rezultatyvumą, kai pastarosiose rungtynėse su „Šiauliais“ įmetė 11 taškų.

Tauragiškis šį sezoną pataiko 47,1 proc. dvitaškių, 28 proc. tritaškių iš 75 proc. baudų metimų. Per šešerias iš septynerių rungtynių Jogėla neatliko nė vieno baudos metimo.

Būtina pabrėžti, kad Jogėlai sezono pradžioje trukdė patirta trauma. Lieka tikėtis, kad šis krepšininkas uostamiestyje dar įsibėgės.

Danielis Amigo, Pasvalio „Pieno žvaigždės“

Itin stipriu kūnu išsiskiriantis 25-erių 208 cm ūgio Amigo aikštėje neretai priima ne pačius geriausius sprendimus.

„Pieno žvaigždžių“ vidurio puolėjas vidutiniškai žaidžia po 19 minučių ir pelno po 7 taškus, atkovoja po 5,4 kamuolio ir renka po 6 naudingumo balus.

Jis pataiko tik 45,5 proc. dvitaškių ir 60 proc. baudų metimų.

Centro pozicijoje rungtyniaujantis Amigo vidutiniškai per rungtynes suklysta po 3,1 karto, o tai yra šeštas blogiausias rezultatas LKL.

Visi dažniau klystantys krepšininkai yra įžaidėjai ir ne tik kur kas dažniau yra su kamuoliu, bet ir rungtyniauja žymiai daugiau minučių.

Krepšininkas taip pat dažnai nesugeba apsiginti be pražangų. Jis vidutiniškai taisykles pažeidžia po 3,6 karto, o toks skaičius tarp visų lygos krepšininkų yra 4-6 prasčiausias rezultatas.

Marinas Maričius, Panevėžio „Lietkabelis“

Pagrindinis „Lietkabelio“ vidurio puolėjas Marinas Maričius savo žaidimu kol kas nuvilia.

26-erių 206 cm ūgio kroatas LKL pelno po 8,1 taško (59 proc. dvit., 64,7 proc. baudos), atkovoja po 3,6 kamuolio bei renka po 7,9 naudingumo balo.

Per 17 minučių krepšininkas prasižengia po 3,6 karto, taip pat praranda po 2 kamuolius.

Ketveriose rungtynėse iš aštuonerių Maričius nepelnė daugiau 5 taškų, o trejose – daugiau 3.

Jo skaičius gerokai pakėlė dvikova su Klaipėdos „Neptūnu“, klubu, kuris šį sezoną stringa apsiginti po savuoju krepšiu. Tuomet Maričius pelnė 21 tašką ir surinko 23 naudingumo balus. Kituose mačuose kroatas pasiekė 6 taškų vidurkį.

Benas Griciūnas, Klaipėdos „Neptūnas“

Praėjusį sezoną „Šiauliuose“ po 11,7 taško rinkęs Benas Griciūnas į Klaipėdos „Neptūną“ atvyko tapti pagrindiniu vidurio puolėju, tačiau kol kas atrodo itin prastai.

210 cm ūgio priekinės linijos žaidėjas rungtyniauja po 15 minučių ir įmeta po 6,3 taško (50 proc. dvit., 40 proc. baudų), atkovoja po 4,7 kamuolio ir renka po 5,1 naudingumo balo.

Krepšininkas tris sykius pabandė atakuoti iš toli ir prametė visus metimus.

Praėjusį sezoną Griciūnas žaidė keturiomis minutėmis ilgiau ir perimdavo po 0,9 kamuolio, kai dabar – po 0,1, taip pat išprovokuodavo po 2,9 pražangos, kai šiemet – 1,9.

Klaidų skaičių padidėjo nuo 1,4 iki 1,9, gaunamų blokų – nuo 0 iki 0,3, o dvitaškių taiklumas suprastėjo nuo 65,3 proc. iki 50 proc.

Dvikovoje su Prienų „CBet“ Griciūnas per 2 žaidimo minutes užsidirbo 3 pražangas, surinko -4 naudingumo balus ir daugiau aikštėje nepasirodė.