Vilniaus burbulas iš arti: kaštai, organizaciniai iššūkiai ir griežtos taisyklės dalyviams

Vos už kiek daugiau nei dviejų savaičių Lietuvos sostinėje Vilniuje vyks dar neregėtas renginys – burbulo principu paremtos atrankos varžybos į 2021-ųjų Europos čempionatą. Lapkričio 27-29 vyksiančioje atrankoje jėgas tarpusavyje išmėgins C grupėje žaidžiančios Lietuvos, Danijos, Čekijos ir Belgijos rinktinės. Komandų atvykimas numatomas jau lapkričio 23-iąją. Kaip tinklalapiui „BasketNews.lt" sakė Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius Mindaugas Špokas, pasiruošimui reikalingi darbai vis dar vyksta. „Vyksta intensyvūs darbai ir nuoseklūs susitikimai. Rengiame masinius kassavaitinius susitikimus su visomis institucijomis – Sienos apsaugos tarnyba, policija, Sveikatos apsaugos, Švietimo, Vidaus reikalų ministerijomis, Vilniaus savivaldybe. Tikrai didelis žmonių spektras, nes turime sudėtingą situaciją, privalome vadovautis atitinkamais įstatymais bei įsakymais. Pagal tai, kuo galime naudotis, bandome varijuoti kartu įstatymo ribose bei pasiekti geriausią įmanomą rezultatą. Džiaugiamės tuo, jog visos burbule būsiančios komandos yra Europos Sąjungos narės“, – sakė Špokas. Kokie tie darbai ir kas turi būti užtikrinta, norint suorganizuoti precedento neturintį renginį? Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo įlįsti į Vilniuje vyksiantį burbulą bei susipažinti su esminėmis jo detalėmis. Testavimas ir burbulo protokolas Komandos dar prieš išvyką į Vilnių turės pasidaryti du koronaviruso testus, o atvykus į Lietuvos sostinę rinktinėms dar kartą teks iškęsti testavimo procedūrą. Esant reikalui, gali būti atliekama papildomų testų. Į testavimo procesą įtraukti bus net ir autobusų vairuotojai, kurie bus atsakingi už rinktinių pervežimą į reikiamą vietą. Kaip teigė Špokas, FIBA protokolas yra visiškai negailestingas ir nepalieka jokios vietos klaidoms. „Jeigu užfiksuojamas bent vienas teigiamas atvejis dar prieš kelionę, asmuo iškrenta iš viso tolimesnio proceso. Nesvarbu, atsitiktinis ar klaidingas (testo rezultatas) – viskas, pagal FIBA protokolą tas žmogus yra eliminuojamas“, – sakė generalinis LKF sekretorius. „Tuomet turime antrąjį testavimą ir, jeigu visiems žaidėjams vėl yra neigiami rezultatai, komandos sudėtis išvyksta į burbulą su turimais rezultatais, o abiejų testų rezultatai yra išverčiami į anglų kalbą ir atiduodami FIBA. Paskui 1-2 dienų bėgyje nuo atvykimo į šalį atliekamas dar vienas testavimas, po kurio seka medicininis protokolas ir viskas priklauso nuo žaidėjų sveikatos. Jeigu kažkas pajaučia bent vieną simptomą, iš karto atliekamas dar vienas testas. Situacija neaprašoma taisyklėmis, viskas kinta. Šiai dienai vien komandų atvykimas yra gana sudėtingas procesas“, – dėstė Špokas. Papildomu galvos skausmu gali tapti ir potencialūs svečiai iš šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai. „Vienas opesnių klausimų bus, iš kur atvyks arbitrai. Jeigu jie bus ne iš Europos Sąjungos šalių, tuomet jau bus sudėtingesnis procesas. Tada bus reikalingi atskiri raštai, leidimai. Aišku, mūsų tiesioginis prašymas, jog pas mus į grupę atvažiuotų teisėjai iš ES valstybių, nes ne ES šalių piliečiams yra dar sudėtingesni procesai“, – teigė Špokas. Burbulo sąvoka bei visas saugumo protokolas taip pat yra apibrėžtas griežtai ir aiškiai. Visi, bent minimaliai prie renginio prisidedantys ar jame dalyvausiantys asmenys, bus išsiskirstyti į tris kategorijas. Į pirmąją kategoriją išskirtinai pateks viešbučio, kuris ir bus burbulas, gyventojai. Tai yra krepšininkai, rinktinių delegacijos, teisėjai ir FIBA atstovai. Antrajai kategorijai bus priskiriami organizatoriai, tarp kurių įeina pats Špokas, kiti LKF asmenys ir už TV transliacijas atsakingas personalas. Trečiajai kategorijai priklausys žiniasklaidos atstovai bei likęs personalas. Nuotr. BNS Špokas teigė, jog organizuojant tokį renginį, reikia pasirūpinti begalės dalykų suderinamumu. „Yra tokie dalykai, kaip FIBA protokolas, mūsų valstybės protokolas, kur nurodyta, kaip tam tikrais atvejais veikiama ir daroma. Aš manau, kad galime džiaugtis, jog bent jau dabar galime išpildyti tuos reikalavimus, kurie tiko visiems. Komandų pasitikimas nuo oro uosto, atvežimas į viešbutį. Vėliau bus organizuojami pakartotiniai testai tame pačiame viešbutyje, kur dar dėliojamasi, ar tai bus galima padaryti, ar ne“, – komentavo Špokas. Špokas taip pat patvirtino, jog krepšininkai ar kiti viešbučio gyventojai neturės jokios teisės palikti burbulo. „Žaidėjai ir kiti viešbučio gyventojai neturės jokios nei praktinės, nei teorinės galimybės išeiti iš burbulo. Jeigu įvyktų bent vienas išėjimas, atitinkamas asmuo nebedalyvautų mūsų renginyje“, – teigė jis. „Turime viešbutį, kuris yra išimtinai tik komandoms. Turėsime apie 150 gyventojų ir visi jie bus susiję su burbulu. Tai – teisėjai, FIBA atstovai ir komandos su savo delegacijomis. Pavyzdžiui, jei aš pats negyvenu burbule, tai neturėsiu jokio kontakto su žaidėjais, treneriais, teisėjais ir personalu. Mano visai kita kategorija ir galėsiu patekti tik į areną. Į viešbutį negalės patekti absoliučiai niekas. Pats burbulo principas yra pakankamai griežtas, o didžioji dalis spaudos konferencijų tikriausiai bus rengiamos nuotoliniu būdu. Nors ir mažas renginukas, tačiau kažkuo primena Europos krepšinio čempionatą, kur tikrai yra be galo sunkūs bei dideli reikalavimai“, – pridėjo Špokas. Rinktinėms taip pat bus sudėlioti atskiri grafikai, pagal kuriuos jos galės rengti savo treniruotes. Po kiekvienos treniruotės – „Siemens“ arenos dezinfekavimas ir jos paruošimas kitai komandai. „Čia ir yra burbulo principas, kad negali į dvi vietas važinėti ir taip išvengti susikirtimo su atskiru personalu bei žmonėmis, – aiškino Špokas. – Šiuo atveju „Siemens“ arena turi pilnai užtikrintą burbulą komandų treniruotėms ir rungtynėms. Rungtynės dar turi išimtis, nes bus trys patekimo zonos. Aptarnaujantis personalas negalės maišytis su žaidėjais – jis turės tik paruošti salę rungtynėms.“ Transportas ir apgyvendinimas Griežtas saugumo protokolas prasidės iš karto nuo komandų nusileidimo oro uoste. Kiekviena rinktinė visos atrankos metu turės nuosavą autobusą, kuriuo naudosis nuo pat atvykimo iki išvykimo iš Vilniaus. „Vairuotojams irgi bus taikomi griežti reikalavimai, – sakė Špokas. – Jie neturės jokio kontakto su žaidėjais. Pavyzdžiui, nebus atidaromos priekinės autobuso durys. Tai, kas anksčiau buvo elementaru, dabar yra visai kitaip ir džiaugiamės, kad kompanija, su kuria dirbame, turi atitinkančius reikalavimus, įskaitant ir visišką autobuso dezinfekavimą po kiekvienos komandos kelionės.“ Rungtynių dienomis galios dar kitokia tvarka – komandos į „Siemens“ areną veikiausiai vyks su policijos palyda. „Bendraujame su policija apie važiavimą piko valandomis ir galimą palydą. Gal dabartinėje situacijoje gatvės yra kiek tuštesnės nei įprastai, tačiau pagrindinis tikslas yra kitų asmenų saugumo užtikrinimas galimo eismo įvykio metu. Tokiu atveju nereiktų nieko stabdyti, yra policija, kuri viską išsiaiškintų. Nėra taip, kad visi sodinami į vieną autobusą – turėsime dviejų autobusų koloną, vykstančią į rungtynes. Palyda bus ne tam, jog atrodytų gražiau, bet būtų saugiau“, – komentavo Špokas. Kalbant apie apgyvendinimo sąlygas, krepšininkai pirmą kartą turės galimybę mėgautis visišku privatumu – kiekvienam žaidėjui bus skiriamas atskiras kambarys. Be to, kiekvienas žaidėjas turės ir atskiras valgymo vietas. „Šitaip teigiamo testo rezultato atveju mes galėsime izoliuoti užsikrėtusį asmenį, – argumentavo Špokas. – Ši procedūra taikoma ir futbole. FIFA bei UEFA rekomendacijomis vadovaujasi ir FIBA. Buvo atvejis, kai Prancūzijos (futbolo) rinktinėje susirgo trys žaidėjai jau būdami burbule, tačiau po trijų dienų pasveiko ir grįžo į komandą bei sužaidė rungtynes.“ Tai nebus vienintelės taisyklės, kurios galios viešbutyje. „Kiekviena komanda neturės sąlyčio su kita rinktine – visos jos gyvens atskiruose aukštuose. Bus sudėliojami grafikai dėl rungtynių peržiūrų, atskiri maitinimo taškai, galios ir naudojimosi liftu taisyklės. Mes prevenciškai norime apsaugoti žaidėjus, o krepšininkai irgi, manau, supranta, kad tai reikia padaryti, jei norime įvykdyti šį renginį ir žaisti“, – sakė Špokas. „Ne rungtynių dieną komandos turės dvi treniruotes, tačiau šis skaičius priklausys dar ir nuo komandų. Be to, bus prieiga prie treniruoklių salės – turime vieną geriausių viešbučių Vilniuje ir labai tuo džiaugiamės. Galėsime užtikrinti aukščiausio lygio maitinimą, geras lovas bei aptarnavimą“, – pridėjo jis. Nuotr. BNS Nors burbulo gyventojams teks laikytis daugybės griežtų taisyklių, LKF stengsis šią patirtį padaryti kuo malonesnę ir viešbutyje ruošia laisvalaikio zoną. Konkretus jos paveikslas dar nėra baigtas, tačiau kontūrai jau pradeda ryškėti. „Su partneriais analizuojame, kaip ir ką galėtume joje įrengti. Įsivaizduojame, jog joje bus stalo tenisas, populiariausi „PlayStation“ žaidimai, kurie bus žaidžiami saugiu atstumu. Tikriausiai bus išdėstyti sėdmaišiai, jog būtų užtikrinta saugi erdvė. Viskas labai remiasi į erdves, kurias galime turėti. Iš mūsų pagrindinis reikalavimas yra internetas. Manau žaidėjai turi savo veiklas – žiūri filmus ir panašiai, bet iš to, ką mačiau kelionėse su rinktine, „PlayStation“ yra populiariausia laiko praleidimo veikla. Kartais visa tai atsiremia į pinigus, bet viską suprantame ir norime padaryti, jog žaidėjams būtų kuo geresnis laiko praleidimas“, – komentavo Špokas. Finansinis aspektas Kiek toks renginys atsieis LKF? Špokas tikslios sumos neįvardijo, tačiau vylėsi, jog išlaidų suma neviršys 300 tūkst. eurų. Jis taip pat pažymėjo, jog šis Europos čempionato atrankos burbulas yra pirmasis atvejis, kuomet FIBA organizacijai nereikia mokėti mokesčio už organizavimo teisių gavimą. „Tikslių sumų dar nežinome. Galvoju, kad turėtume (tilpti) iki 300 tūkst., nes atsirado papildomi testai, klausimas, kieno tai bus kaštai, ta pati laisvalaikio zona. Su partnerių pagalba tikimės, kad viskas bus gerai. Tie patys autobusai, saugos tarnybos – visų dalykų negali prieš tai numatyti. Jeigu šnekant realiai, nuo 250 tūkst. iki 300 tūkst. eurų“, – apibendrino Špokas. Federacijos planus sujaukė ir Lietuvoje įvestas karantinas, kuris galios iki lapkričio 29-osios – paskutinės Europos čempionato atrankos varžybų dienos. Špokas teigė, jog tokios aplinkybės lems daugmaž 100 tūkst. eurų pajamų praradimą, tačiau pažymėjo, kad sirgalių efektas yra lygiai taip pat svarbus. „Yra du dalykai: vienas – įstatymas ir galimybės. Galime apgailestauti, kalbėti, tačiau yra tokia situacija ir nieko nepadarysi. Jeigu kalbant guodžiantis, taip – finansai, (kritusios) pajamos, tačiau atmetus visa tai mes netekome palaikymo, kai žaidi namų rungtynes. Būtent tai ir yra prioritetinė dalis, kai žaidi namų rungtynes. Dabar tas žaidimas namuose bus toks sąlyginis, nes palaikys tie patys atsarginiai žaidėjai ant suoliuko ir tu jau neturi tokio palaikymo, koks būna įprastose rungtynėse“, – sakė Špokas. Nuotr. BNS Nepaisant tuščių tribūnų, LKF bandys suktis iš padėties ir jau galvoja apie galimą sirgalių įtraukimą į rungtynes. „Mums tai – papildomas iššūkis, bet manau, kad turėsime įdomių staigmenų, nes su sirgaliais labai stipriai bendradarbiaujame. Tad manau, jog žaidėjai vis tiek jausis kaip namuose. Bandysime padaryti ir taip, jog arena neatrodytų tokia tuščia. Kalbame su Sėklos grupe, nes gaila ir jų. Galime dejuoti, bet žiūrime į priekį. Situacija yra, kokia yra ir bandome iš jos išgauti geriausią rezultatą“, – dėstė Špokas. Vienas LKF vadovų taip pat įžvelgė pozityvą ir tame, jog visos su burbulu susijusios išlaidos liks Lietuvoje. „Labai džiaugiamės savivaldybės supratimu apie naudą verslui, nes visi šitie pinigai nusės Vilniuje. Autobusai, viešbutis, maitinimas – visi šitie dalykai, ką mes samdysime, yra Lietuvos kompanijos, nieko neimame iš šono“, – sakė Špokas. Planuose – ir vasario mėnesio lango organizavimas Špokas taip pat atskleidė, kad LKF svarstys galimybę surengti vasario mėnesio atrankos langą, kuris irgi vyks burbulo principu. Tiesa, viskas priklausys nuo to, kaip pasiseks lapkričio renginys. „Gruodžio pradžioje bus vykdomasis FIBA posėdis, kuriame bus nuspręsta, kas surengs vasario mėnesio langus. Mes į šitą renginį žiūrime kaip į tarpinį projektą, kadangi ir vasario mėnesį vyksiantis langas yra matuojamas taip pat. Dabar turime savo namų darbą, jog sužinotume, ar galėsime rengti burbulą vasarį. Reikės paskaičiuoti, kiek tai kainuoja, nes šiandien negalime pasakyti jokios bendros išlaidų eilutės, kurią matysime jau po visko. Kai netenki pajamų, yra dar kitaip ir tuomet jau žiūri, kiek kainuotų patiems skristi į burbulą, nes moterų rinktinės išsiuntimas (į Turkijoje vyksiančias atrankos varžybas) irgi nėra pigus“, – komentavo Špokas. Kalbėdamas apie atliekamą darbą organizuojant lapkričio mėnesio burbulą, Špokas džiaugėsi LKF komandos nuveiktu darbu, tačiau pripažino, jog be kitų institucijų pagalbos apie šio projekto įgyvendinimą būtų galima tik pasvajoti. „Šiai dienai ir džiaugiamės, ir sprendžiame problemas. Pagaliau turime renginį, kurį galime organizuoti, o visa tai yra ir komandos (LKF) profesionalumo patikrinimas. Dirbame su įvairiomis institucijomis, tačiau vykdantieji žmonės yra federacijos darbuotojai. Man džiugu, kad jie turi aukštą kvalifikaciją, nes kad ir kiek renginių organizavome, tokiame dar nesame buvę. Dar kartą parodėme kompetenciją, džiaugiuosi už komandą ir neabejoju, kad viskas bus gerai. Esame labai dėkingi organizacijoms, kurios prisideda prie šio burbulo įvykdymo. Nuo Vidaus reikalų iki Sveikatos apsaugos ministerijų, nes tie žmonės stipriai padeda, įsitraukia ir net pasufleruoja, kaip geriau galėtume spręsti atitinkamas situacijas. Be jų pagalbos būtų neįmanoma. Mes esame stiprūs, kaip federacija, bet vieni nė negalėtume per sieną įsileisti žaidėjų, užtikrinti testavimo. Be kitų institucijų pagalbos nieko nebūtų“, – reziumavo Špokas.

