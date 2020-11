„Rytas“ oficialiai išsiskyrė su McCullough

Juventus fanas

kas treciam rytfaniu komentare noras Bickauskiu atsikratyti. Kodel? Ar rytas pinigais aptekes, kad netesybas moketi? Dovis profesionaliai ziuri i savo darba, nepaisant savo ribotu galimybiu. Be to, vienintelis is ryto gyneju gali gintis. Grajuje su Strasburu buvo antrs pagal naudinguma tarp gyneju po Girdziuno. Ir jei nebutu patraukes puolime treciame kelinyje, irGoudelocko fuksai jau nebutu pagelbeje. Nors ka cia tiketis is rytfaniu sveiko proto. Skaitai visokiu antanu ar alio komentarus ir stebiesi kaip gali buti tokio suzaloto intelekto individu...