VanVleetas – atviras: „Čempionu jau tapau, laikas pasiimti pinigų maišą“

Nuotr.: AFP-Scanpix

Laisvuoju agentu jau netrukus būsiantis Toronto „Raptors“ gynėjas Fredas VanVleetas neslepia – tarpsezonyje kontrakto dydis jam bus itin aktualus.

Fred VanVleet Pozicija: PG Amžius: 26 Ūgis: 183 cm Svoris: 88 kg Gimimo vieta: JAV

„Niekada to nesakiau viešai, tačiau stengsiuosi būti gerai apmokamu, – „The Old Man and the Three“ tinklalaidėje sakė VanVleetas. – Nesidroviu ir nebijau to pasakyti. Neturiu pasakoti apie tai, kad man rūpi laimėti – niekada nebuvau pralaiminčioje komandoje.“

„Čempionu jau tapau, laikas pasiimti pinigų maišą. Man 26-eri ir nors lygoje esu tik ketverius metus, tačiau jaučiu, kad galiu sužydėti dar labiau. Galiu užimti svarbesnį vaidmenį bei prisiimti daugiau atsakomybės.

Negaliu sakyti, kad skaičiai nulems absoliučiai viską, tačiau kontrakto dydis darys didelę įtaką mano pasirinkimui“, – pratęsė VanVleetas.

Krepšininkas taip pat pasakojo, jog su klubais ruošiasi atviroms deryboms.

„Nevaidinsiu, kad esu sunkiai pasiekiamas ir nebandysiu kažko pergudrauti. Pažiūrėsime, kokius pasiūlymus gausiu ir tuomet stengsiuosi priimti geriausią sprendimą“, – teigė VanVleetas.

VanVleetas svarbiu rotacijos krepšininku tapo dar 2018-2019 m. sezone, kuomet „Raptors“ iškovojo pirmąjį NBA titulą klubo istorijoje.

Praėjusį sezoną gynėjo vaidmuo dar labiau išaugo, o jo statistika siekė 17,6 taško (43 proc. dvit., 39 proc. trit.), 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 atkovoto kamuolio.