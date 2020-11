„Real“ triumfą Belgrade lėmė aukštaūgio tritaškiai

alioalio

kas keisciausia man,kad zvezdoje nera nej vieno normalaus serbo...kazkaip seniau turedavo vis kazkokiu serbijos talentu...o dabar is esmes isleidzia bet kuri serba ir zinai koke nesmaone padarys,kazka suvels zodziu beleka...tai tas keista,kad nulis serbijos talentu...galejo tikrai paiimti super perspektyvu FILIP PETRUŠEV kuris gryzo is Gonzagos univero ir nueejo i Mega soccerbet ekipa,aisku gal nueejo kad stats pasidaryti..ir varyti i NBA...nes stats jo ten nereali 22 taskai,7 reboundai 25 naudingumo balai per maca