Monstriškai žaidęs Micičius prie pergalės pridėjo daugiausiai taškų karjeroje

Nuotr.: BNS

Vasilije Micičius sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes Eurolygoje, vien per trečiąjį kėlinį pelnė 17 taškų, o serbo traukiama Stambulo „Anadolu Efes“ (4-3) svečiuose 80:77 (21:22, 15:18, 23:14, 21:23) palaužė Atėnų „Panathinaikos“ (2-4).

Rungtynių žaidėjas Vasilije Micic Taškai 33 Naudingumas 29 Dvitaškiai 54% 7/13 Baudų metimai 100% 4/4

Micičius per 33 minutes pelnė 33 taškus (7/13 dvit., 5/7 trit., 4/4 baudų), išprovokavo 7 pražangas, pats pažeidė taisykles 5 sykius bei surinko 30 naudingumo balų.

Prieš tai Micičiaus rekordas Eurolygoje buvo 27 taškai, kuriuos krepšininkas praėjusį rudenį buvo įmetęs į Pirėjo „Olympiakos“ krepšį.

Per pirmąjį kėlinį Micičius pelnė 9 taškus, per antrąjį – 3, per trečiąjį – 17, per ketvirtąjį – 4.

Iki šio mačo Micičius Eurolygoje per 6 mačus buvo pataikęs 6 tritaškius iš 34 (17,6 proc.).

Po dviejų kėlinių „Panathinaikos“ buvo priekyje 4 taškais, bet tuomet Micičius ėmė dar labiau siautėti – per ketvirtį pelnė 17 iš 23 komandos taškų. Visa „Panathinaikos“ ekipa per 10 minučių įmetė tik 14 taškų ir prieš lemiamą ketvirtį atsiliko 5 taškais.

Vienas iš Micičiaus tritaškių:

Ketvirtasis kėlinys prasidėjo Dogušo Balbay, Micičiaus ir Krunoslavo Simono dvitaškiais, po kurių „Anadolu Efes“ pirmąjį kartą įgijo dviženklę persvarą (65:55).

„Pao“ buvo priartėjusi iki 4 taškų (66:70), bet Jamesas Andersonas surinko tris taškus, taiklias baudas pridėjo Adrienas Moermanas ir „Anadolu Efes“ likus 2 minutėms nutolo per 9 taškus (75:66).

„Panathinaikos“ gretose pirmąjį mačą Eurolygoje žaidęs Shelvinas Mackas surinko 5 taškus iš eilės ir šeimininkai likus pusantros minutės priartėjo iki 6 taškų. Likus 1 minutei ir 22 sekundėms „Anadolu Efes“ vedlys Micičius prasižengė penktąjį kartą.

Tris baudų metimus pataikę „Panathinaikos“ likus 22 sekundėms priartėjo iki 3 taškų deficito (76:79), o Simonas prametė abi baudas.

Gražus Papapetrou perdavimas:

Georgios Papagiannis ir Moermanas apsikeitė įmesdami po vieną baudą, o likus 2,8 sek. šeimininkai atsiliko 3 taškais ir turėjo kamuolį. Papapetrou atliko tritaškį iš aikštės vidurio, tačiau jis tikslo nepasiekė.

Abi komandos turėjo netekčių. „Panathinaikos“ nepadėjo susižeidęs Nemanja Nedovičius, o Stambulo klubas vertėsi be Shane'o Larkino ir Bryanto Dunstono.

Rodrigue'as Beaubois aikštėje praleido tik 1 minutę ir 9 sekundes. Prancūzui alkūne pataikė varžovas, o Beaubois veidas pasruvo krauju. Atletas daugiau aikštėje nepasirodė.

Atėnų komandoje debiutavęs įžaidėjas Mackas per 21 minutę pelnė 18 taškų ir sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes Eurolygoje. Prieš tai per pusę sezono Milano „AX Armani Exchange“ gretose jis daugiausiai įmetė 10 taškų.

„Panathinaikos“: Shelvinas Mackas 18 (3/4 trit.), Georgios Papagiannis 16, Ioannis Papapetrou 12, Aaronas White'as 11 (8 atk. kam.).

„Anadolu Efes“: Vasilije Micičius 33 (7/13 dvit., 5/7 trit., 4/4 baudų), Krunoslavas Simonas 12, Dogušas Balbay 9, Tiboras Pleissas 8.