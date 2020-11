Belgrade siautėjantis Loydas: „JAV rinktinė turėtų atkreipti dėmesį į Eurolygos amerikiečius“

Nuotr.: imago images/kolbert-press-Scanpix

Nuotr. imago images/kolbert-press-Scanpix

Belgrado „Crvena Zvezda“ lyderis Jordanas Loydas įsitikinęs, jog Eurolygoje rungtyniaujantys krepšininkai praverstų ir pagrindinei JAV rinktinei, kurią įprastai sudaro NBA žaidėjai.

„Apsivilkti JAV rinktinės marškinėlius būtų svajonės išsipildymas, – tinklalapiui „Eurohoops“ sakė Loydas. – Tai yra visų svajonė. Manau, jog jeigu rinktinė nori gerai pasirodyti, ji turi panaudoti vyrukus, žaidžiančius Europoje. Tai yra aukščiausias lygis neskaitant NBA.“

„Mes esame pripratę prie tokio stiliaus krepšinio, kuris yra visiškai kitoks. Kai kurie žmonės to nesupranta. Amerikoje yra begalę skirtingų dalykų, nuo to, kaip žaidžiame Europoje. Prie visa to yra įpratę žaidėjai, kurie Europoje žaidžia jau ilgą laiką, taigi jie turėtų sulaukti šanso. Jie pažįsta krepšinį, taisykles ir kitus niuansus.

Patys matėte, kas buvo praėjusiame pasaulio čempionate. Buvo sunku. Be abejo, neturiu nieko prieš NBA vyrukus, jie be kalbų yra geriausi žaidėjai pasaulyje. Visada tai sakiau, tačiau krepšinis yra skirtingas“, – pratęsė Loydas.

„Crvena Zvezda“ legionierius teigia, jog geriausias variantas rinktinei būtų apjungti NBA ir Eurolygos krepšininkus.

„Norėčiau žaisti. Nežinau kaip, tačiau reiktų apjungti abiejų lygų žaidėjus. Manau, jog būtų puiku. Tai tikrai padėtų, nes jie (Eurolygos krepšininkai) žino žaidimą. Ir, be abejo, mes galime žaisti! Mano bičiuliai Amerikoje neturi daug galimybių matyti mane žaidžiančio, kaip ir daugelio kitų dalykų“, – baigė Loydas.

Loydas šio sezono Eurolygoje vidutiniškai renka po 21,6 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20,1 naudingumo balo per susitikimą.

Tuo metu prie vasarą vyksiančių Tokijo olimpinių žaidynių besitaikanti NBA jau nusprendė, jog būsimas sezonas bus kiek trumpesnis ir jame prieš atkrintamąsias bus sužaistos 72-ejos rungtynės.

Numatoma, jog NBA finalo serija baigsis apie liepos 22-ąją. Krepšinio turnyras olimpinėse žaidynėse prasidės liepos 24-ąją ir baigsis rugpjūčio 8-ąją.