RKL: buvusio LKL krepšininko trigubas dublis ir į aikštelę išbėgęs Kurauskas

Nuotr.: LSKL

Nuotr. LSKL

Regionų krepšinio lygoje („TOPsport–RKL“) savaitgalį sužaistos 14 rungtynių. Vienvaldžiai čempionato lyderiai Biržų KKSC (7-1) pratęsė savo pergalių seriją iki 7, išvykoje 91:83 (16:15, 28:24, 20:23, 27:21) sugebėję palaužti pirmąjį pralaimėjimą patyrusią „Kretingą“ (4-1).

Osvaldas Kurauskas Pozicija: PG Amžius: 41 Ūgis: 189 cm Svoris: 92 kg Gimimo vieta: Lietuva

Lyderių dvikova. Mačo nugalėtojas Kretingoje sprendėsi paskutiniame ketvirtyje, o geriausio rungtynių žaidėjo prizas atiteko trigubą dublį pasiekusiam Biržų lyderiui Dariui Griškėnui. Praktiškai be keitimų žaidęs 36-erių veteranas pelnė 16 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas, 4 kartus suklydo ir surinko 33 naudingumo balus. Biržai jau trečiajame mače iš eilės vertėsi vos 8 žaidėjų rotacija.

Puolėjas 2007-2015 metų laikotarpiu atstovavo įvairiems Lietuvos krepšinio lygos klubams.

„Kretingoje“ naudingiausiai žaidė 29-erių įžaidėjas Domininkas Matulis (22 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 perimti kamuoliai, 6 išprovokuotos pražangos, 3 klaidos, 33 naudingumo balai).

Beždžionė ant kupros. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) tapo vienintele A diviziono komanda, kuri žygiuoja be pralaimėjimų (5-0). Arūno Juknevičiaus kariauna šį kartą NBA tipo puolimo rungtynėse 109:99 (32:29, 27:16, 26:26, 23:28) palaužė Akmenės rajono „Patriots–Cementą“ (1-4). Verta pažymėti, kad per pirmąsias 5 rungtynes VDU į varžovų krepšį vidutiniškai meta po 92,6 taško.

Savaitės MVP. Rungtynėse Kaune ryškiausiai spindėjo 22-ejų įžaidėjo Vainiaus Steponavičiaus žvaigždė. VDU ketvirtakursis į varžovų krepšį per 31 minutę įmetė 31 tašką (11/13 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 13 rezultatyvių perdavimų, perėmė 4 kamuolius, išprovokavo 1 varžovo pražangą, kartą suklydo ir surinko 47 naudingumo balus. Šis Steponavičiaus pasirodymas garantavo ne tik studentų pergalę, bet ir 3 lygos sezono rekordus – rezultatyvių perdavimų (13), pataikytų dvitaškių (11) ir naudingumo balų (47). Steponavičiui puikiai talkino net 8 kamuolius perėmęs Rokas Ruškys (sezono rekordas).

Puikų žaidimą Steponavičius rodė ir anksčiau – per 4 sužaistas rungtynes krepšininkas vidutiniškai pelnydavo po 22,5 taško (70 proc. dvit., 53,3 trit.), atlikdavo 8,8 rezultatyvius perdavimus ir fiksuodavo 27,5 naudingumo balų vidurkį.

Rimtą iššūkį kauniečiams metusių „Patriots–Cementas“ gretose naudingiausiai žaidė Deividas Visockis (20 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai, 2 klaidos, 8 išprovokuotos pražangos, 35 naudingumo balai).

Rekordas. Ant bangos esanti VDU ekipa šiose rungtynėse pasiekė ir komandinį sezono rekordą. Juknevičiaus auklėtiniai pataikė net 38 iš 50 mestų dvitaškių (76 proc.)

Tvarkaraštis. Nekyla abejonių, kad nuo šiol visi į dvikovas su VDU krepšininkais žengs su dviguba motyvacija, siekdami varžovams išrašyti pirmąjį sezono pralaimėjimą. Artimiausi studentų varžovai – Kauno technologijos universitetas (KTU, 1-2), „Raseiniai“ (3-2) ir jau minėtas „Patriots–Cementas“. Bene laukiamiausia šios sezono dalies dvikova įvyks gruodžio 4 d, kuomet VDU namuose priims Biržų ekipą.

Daužo. „TOPsport–RKL“ B divizione savo varžovus toliau gniuždo Pakruojo „SC-Lygumų ŽŪB“ (4-0) ir Kazlų Rūdos „SC-Ataka“ (4-0). Aurimo Andrušaičio muštruojami Pakruojo krepšininkai net 112:61 (28:15, 23:6, 29:13, 32:27) įveikė Gargždų „Gargždus-2“ (0-2). Šiame mače A grupės lyderis Pakruojis atliko net 32 rezultatyvius perdavimus (sezono rekordas). Labiausiai prie to prisidėjo Nedas Švirikas (10).

Savotiška sensacija užfiksuota B diviziono B grupėje, kur „SC-Ataka“ net 82:63 (20:15, 26:12, 20:21, 16:15) pamokė vienus diviziono favoritų Kauno „Žalgiris-3“ jaunimą (1/1). Nugalėtojų gretose naudingiausiai žaidė Mantas Gelčius (15 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 22 naudingumo balai). Žalgiriečių gretose išsiskyrė 16 taškų pelnęs, 7 pražangas išprovokavęs ir 21 naudingumo balą surinkęs Kajus Kublickas.

Lyderis. B divizione įspūdingiausią asmeninį pasirodymą šį savaitgalį surengė Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė-SG“ (1-2) 16-metis Kajus Leliukas. 204 cm ūgio jaunuolis pergalingame mače prieš Raseinių KKSC (0-1) 91:54 (21:13, 27:17, 22:13, 21:11) pelnė 28 taškus, atkovojo 10 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius, 4 kartus suklydo, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 37 naudingumo balus. Praėjusiame sezone Šiaulių ekipa pasiekė vos 2 pergales, todėl pirmoji pergalė jau sezono pradžioje komandą turėtų tik dar labiau motyvuoti.

Jurbarko „Rockets“. „Jurbarkas“ (2-0) B diviziono A grupėje tampa savotiškais NBA madų ambasadoriais. Abu sezono mačus laimėję Povilo Valaičio auklėtiniai tai padarė įspūdingu stiliumi – vidutiniškai pataikydami 54,4 proc. tritaškių. Pirmajame mače „Jurbarkas“ iš 30 tolimų metimų pataikė 15, o šį savaitgalį žengė dar vieną žingsnį į priekį ir pagerino sau priklausiusį sezono rekordą.

Jurbarkiečiai į „Kupiškio“ (2-2) krepšį įmetė net 16 tritaškių iš 27 (59,3 proc.), o rungtynes laimėjo 106:74 (26:17, 23:13, 28:20, 29:24). Labiausiai prie to prisidėjo po 5 iš 8 tritaškių pataikę „Jurbarko“ gynėjai Lukas Žukauskas ir Mindaugas Jakštas. Jakštas per pirmuosius 2 mačus iš viso pataikė 12 tritaškių iš 19 (63,2 proc.), o Žukauskas – 8 iš 14 (57,1 proc.). Šis duetas per 2 rungtynes kartu pataikė 20 iš 33 tritaškių. Klubas per 2 rungtynes pataikė 31 iš 57 tolimų metimų.

Įdomu, ar „Jurbarkui“ panašius rezultatus pavyks išlaikyti ir toliau. Situacija tam kol kas dėkinga – artėjantį savaitgalį snaiperių ekipa namuose egzaminuos „Gargždus-2“ (0-2).

Kurausko vaidmuo. 3 pergalę iš 4 pasiekė Anykščių KKSC „Elmis“ krepšininkai (3-1), namuose 107:73 (26:24, 25:20, 29:14, 27:15) įveikę Alytaus sporto rekreacijos centro „Dzūkiją“ (1-2). Nugalėtojų gretose 16 taškų, 14 atkovotų kamuolių ir 33 naudingumo balus surinko 21-erių vidurio puolėjas Donatas Radžiūnas.

„Dzūkijos“ gretose naudingiausias buvo žaidžiantysis treneris Osvaldas Kurauskas. 41-erių 190 cm ūgio įžaidėjas per 22 minutes pelnė 16 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit, 8/9 baud.) atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 7 kartus suklydo, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 19 naudingumo balų. Buvęs Klaipėdos „Neptūno“ direktorius pirmajame mače su Vilniaus „Ryto-MRU-VKM“ ant parketo nežengė, o praėjusią savaitę mače su Kazlų Rūdos krepšininkais per 9 minutes taškais nepasižymėjo.