Pasitinkant NBA tarpsezonį: kurios komandos turi daugiausiai pinigų algų kepurėje?

Nuotr.: AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pastarieji mainai buvo atlikti dar vasario 6-ąją, tačiau daugiau nei 9 mėnesius trukusi pertrauka – baigta. Pirmadienį, 19 val. Lietuvos laiku, NBA mainų periodas vėl bus atidarytas, o ESPN apžvalgininkas Bobby Marksas siūlo susipažinti su komandų situacijomis algų kepurėje ir galimus klubų ėjimus itin trumpame tarpsezonyje. Pirma kategorija: komandos, turinčios vietos algų kepurėje Neskaitant Anthony Daviso (kuris veikiausiai sudarys naują sutartį su Los Andželo „Lakers“), ESPN prognozuoja, kad rinkoje bus 22 laisvieji agentai, kurių metinis atlyginimas viršys 9,3 mln. JAV dolerių siekiančią vidurinio lygio išimtį (angl. mid-level exception, MLE).* * – algų kepurės išimtis, kuria komandos gali pasinaudoti vieną kartą per metus. Ši išimtis itin naudinga algų kepurės ribas perlipančioms komandoms, kurios nori prisivilioti laisvąjį agentą. Artėjantį sezoną MLE sieks 9,3 mln. dolerių per sezoną toms komandoms, kurios nemoka prabangos mokesčio. Ekipos, kurios pastarąjį mokestį privalo mokėti arba yra sugriežtintos algų kepurės ribose, pasinaudojant MLE galės išleisti 5,72 mln. dolerių. Vis dėlto skaičiuojama, kad algų kepurėje vietos užteks vos 100 mln. dolerių, o geriausiu atveju sieks 150 mln. Bet kokiu atveju, skaičiai laisviems agentams neatrodo idealiai. Tiesa, yra kitų mechanizmų, kuriais komandos gali sudaryti sutartis su laisvaisiais agentais. Pavyzdžiui, Naujojo Orleano „Pelicans“ gali pasiūlyti naują sutartį Brandonui Ingramui pasinaudodami Larry Birdo teisėmis**. ** – Birdo teisės leidžia komandoms viršyti algų kepurės ribą. Tam, jog klubas įgytų tokias teises, žaidėjas ekipoje turi praleisti trejus metus. Jei krepšininkas yra išmainomas, Birdo teisės pereina naujai komandai. Identiškomis sąlygomis naujas sutartis gali sudaryti Goranas Dragičius (Majamio „Heat“) ir Montrezlas Harrellas (Los Andželo „Clippers“). Laisvųjų agentų, pareikalausiančių didžiosios dalies algų kepurės, sąrašas: Anthony Davisas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Lakers“), Brandonas Ingramas (apribotasis laisvasis agentas), Fredas VanVleetas, Goranas Dragičius, DeMaras DeRozanas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Spurs“), Joe Harrisas, Evanas Fournier (jei savo noru nutrauks sutartį su „Magic“), Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as (jei savo noru nutrauks sutartį su „Lakers“), Krisas Dunnas (apribotasis laisvasis agentas), Malikas Beasley (apribotasis laisvasis agentas), Timas Hardaway (jei savo noru nutrauks sutartį su „Mavericks“), Bogdanas Bogdanovičius (apribotasis laisvasis agentas), Gordonas Haywardas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Celtics“), Danilo Gallinari, Davis Bertans, Serge‘as Ibaka, Jerami Grantas, Andre Drummondas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Cavaliers“), Montrezlas Harrellas, Tristanas Thompsonas, Jakobas Poeltlas (apribotas laisvasis agentas), Christianas Woodas. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Atlantos „Hawks“ Prognozuojama suma algų kepurėje: 44 mln. dolerių. Sudėtis: Clintas Capela, Dewayne‘as Dedmonas, De‘Andre Hunteris, Trae Youngas, Camas Reddishas, Johnas Collinsas, Kevinas Huerteris, Bruno Fernando, Brandonas Goodwinas ir šeštasis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Jeffas Teague‘as, Trevonas Grahamas, DeAndre Bembry, Skalas Labissiere‘as, Damianas Jonesas. „Hawks“ yra komanda, turėsianti daugiausiai vietos algų kepurėje. Vis dar neaišku, ar „Hawks“ pildysis laisvaisiais agentais, siekdami prijungti solidžius žaidėjus prie Youngo ir Collinso, ar atliks mainus ir taip sugers didesnius žaidėjų kontraktus. Šarlotės „Hornets“ Prognozuojama suma algų kepurėje: 19 mln. dolerių. Sudėtis: Nicolas Batumas, Terry Rozieras, Cody Zelleris, Malikas Monkas, PJ Washingtonas, Milesas Bridgesas, Cody Martinas, Calebas Martinas, Jalenas McDanielsas, Devonte Grahamas ir trečiasis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Bismackas Biyombo, Willy Hernangomezas, Dwayne‘as Baconas. „Hornets“ gali išleisti 19 mln. dolerių, tačiau panašu, jog Šarlotės ekipa yra nusiteikusi kantriai laukti tinkamos akimirkos išlaidavimui. „Pagrindinis kelias, kaip rinksime komandą, bus naudojantis šaukimais ir nuovokiais mainais, – „The Charlotte Observer“ sakė „Hornets“ generalinis vadybininkas Mitchas Kupchakas. – Nemanau, kad būsime komanda, kuri vaikysis ryškiausių laisvųjų agentų.“ Jeigu „Hornets“ kantriai išlauks visą tarpsezonį, labai realu, jog 2021-aisiais Šarlotės klubas algų kepurėje turės 80 mln. dolerių, kuriuos galės išleisti. Detroito „Pistons“ Prognozuojama suma algų kepurėje: 30 mln. dolerių. Sudėtis: Blake‘as Griffinas, Tony Snellas, Derrickas Rose‘as, Luke‘as Kennardas, Sekou Doumbouya, Bruce‘as Brownas, Khyri Thomasas, Justinas Pattonas, Svetislavas Michailiukas ir septintasis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Brandonas Knightas, Johnas Hensonas, Langstonas Galloway, Thonas Makeris ir Jordanas McRae. „Pistons“ yra sunkiausiai prognozuojama komanda. Turėdamas 30 mln. dolerių erdvę, Detroito klubas gali mesti solidžius kontraktus tokiems laisviesiems agentams kaip Fredas VanVleetas ar Joe Harrisas, kurie galėtų padėti siekti vietos atkrintamosiose. „Pistons“ taip pat gali išlikti pasyviais ir turėti dar daugiau laisvų pinigų pasibaigus 2020-2021 m. sezonui. Antra kategorija: komandos, galinčios turėti vietos algų kepurėje, jei kažką paaukos Jeigu tik norėtų, vietos algų kepurėje galėtų susikurti Majamio „Heat“, Niujorko „Knicks“, Finikso „Suns“ ir Toronto „Raptors“, tačiau tai pavyks tik tokiu atveju, jei šie klubai susitaikys su tuo, jog ekipas paliks jų pačių krepšininkai. „Heat“ galėtų neteikti naujų sutarčių Dragičiui ir Crowderiui, kas leistų turėti 21 mln. dolerių algų kepurėje. Jeigu „Knicks“ atsisveikins su Bobby Portisu, Taju Gibsonu, Wayne‘u Ellingtonu, Elfridu Paytonu ir Reggie Bullocku, tuomet Niujorko klubo algų kepurė išsipūstų iki 41 mln. dolerių. Jeigu „Raptors“ paliks VanVleetas, Ibaka ir Marcas Gasolis, tuomet Kanados ekipa savo sąskaitoje turės 15 mln. laisvų lėšų. Kalbant apie šias ekipas, labiausiai tikėtinas scenarijus, kad „Heat“ ir „Raptors“ bus komandos, pasinaudosiančios 9,3 mln. dolerių MLE išimtimi. Majamio „Heat“ Didžiausia galima suma algų kepurėje: 21 mln. dolerių. Sudėtis: Jimmy Butleris, Andre Iguodala, Kelly Olynykas, Bamas Adebayo, Tyleris Herro, KZ Okpala, Chrisas Silva, Kendrickas Nunnas, Duncanas Robinsonas ir 20-asis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Goranas Dragičius, Solomonas Hillas, Jae Crowderis, Mayersas Leonardas, Derrickas Jonesas. Niujorko „Knicks“ Didžiausia galima suma algų kepurėje: 41 mln. dolerių. Sudėtis: Julius Randle‘as, RJ Barrettas, Dennisas Smithas, Frankas Ntilikina, Ignas Brazdeikis, Mitchellas Robinsonas, Kevinas Knoxas ir aštuntasis bei 27-asis šaukimai naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Bobby Portisas, Wayne‘as Ellingtonas, Tajus Gibsonas, Elfridas Paytonas, Reggie Bullockas, Theo Pinsonas, Maurice‘as Harklessas, Damyeanas Dotsonas. Finikso „Suns“ Prognozuojama suma algų kepurėje: 18 mln. dolerių. Sudėtis: Devinas Bookeris, Ricky Rubio, Kelly Oubre, Deandre Aytonas, Mikalas Bridgesas, Cameronas Johnsonas, Ty Jerome‘as, Jalenas Lecque‘as ir dešimtasis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Aronas Baynesas, Dario Šaričius, Frankas Kaminsky, Jevonas Carteris, Cheickas Diallo, Cameronas Payne‘as, Elie Okobo. Toronto „Raptors“ Prognozuojama suma algų kepurėje: 15 mln. dolerių Sudėtis: Kyle‘as Lowry, Pascalis Siakamas, Normanas Powellas, Patrickas McCaw, OG Anunoby, Stanley Johnsonas, Terence‘as Davisas, Mattas Thomasas, Dewanas Hernandezas ir 29-asis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Marcas Gasolis, Serge‘as Ibaka, Fredas VanVleetas, Rondae Hollisas-Jeffersonas, Malcolmas Milleris, Chrisas Boucheris. Nuotr. AFP-Scanpix Trečia kategorija: MLE kompanija Dalaso „Mavericks“ ir Memfio „Grizzlies“ neturi didelių vilčių pamanevruoti algų kepurėje, tačiau gali pasinaudoti 9,3 mln. dolerių siekiančia MLE išimtimi ir išvengti prabangos mokesčio. Laisvieji agentai, galintys atvykti pritaikius MLE: Jordanas Clarksonas, De‘Anthony Meltonas, Jae Crowderis, Dario Šaričius, Paulas Millsapas, Hassanas Whiteside‘as, Marcusas Morrisas, Derrickas Favorsas. Dalaso „Mavericks“ Maksimali galima išlaidų suma: 26 mln. dolerių. Sudėtis: Kristaps Porzingis, Timas Hardaway, Dwightas Powellas, Delonas Wrightas, Maxi Kleberas, Luka Dončičius, Sethas Curry, Justinas Jacksonas, Bobanas Marjanovičius, Dorianas Finney-Smithas, Willie Cauley-Steinas, Jalenas Brunsonas ir 18-asis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Courtney Lee, J.J. Barea, Michaelas Kidd-Gilchristas. Memfio „Grizzlies“ Maksimali galima išlaidų suma: 25 mln. dolerių. Sudėtis: Jonas Valančiūnas, Gorgui Diengas, Justise‘as Winslow, Dillonas Brooksas, Kyle‘as Andersonas, Ja Morantas, Tyusas Jonesas, Jarenas Jacksonas, Marko Guduričius, Brandonas Clarke‘as, Graysonas Allenas, Jontay Porteris. Išvykti galintys žaidėjai: Joshas Jacksonas, Anthony Tolliveris. Ketvirta kategorija: klubai, stebintys savo laisvaisiais agentais tapsiančius žaidėjus Visos žemiau išvardytos komandos be didesnio vargo turėtų išvengti prabangos mokesčio, tačiau situacija gali keistis priklausomai nuo to, kokius sprendimus priims atitinkami žaidėjai: Krisas Dunnas („Bulls“), Tristanas Thompsonas („Cavaliers“), Jerami Grantas („Nuggets“), Danilo Gallinari („Thunder“), Hassanas Whiteside‘as („Blazers“), Bogdanas Bogdanovičius („Kings“), Davis Bertans („Wizards“). Čikagos „Bulls“ Maksimali galima išlaidų suma: 25 mln. dolerių. Sudėtis: Otto Porteris, Zachas LaVine‘as, Thaddeusas Youngas, Tomašas Satoransky, Cristiano Felicio, Lauri Markkanenas, Coby White‘as, Wendellas Carteris, Ryanas Arcidiacono, Chandleris Hutchisonas, Luke‘as Kornetas, Danielis Gaffordas ir ketvirtasis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Krisas Dunnas. Išvykti galintys žaidėjai: Denzelis Valentine‘as, Shaquille‘as Harrisonas. Klivlando „Cavaliers“ Maksimali galima išlaidų suma: 20 mln. dolerių. Sudėtis: Kevinas Love‘as, Andre Drummondas, Larry Nance‘as, Dante Exumas, Cedi Osmanas, Darius Garlandas, Collinas Sextonas, Dylanas Windleris, Kevinas Porteris, Alfonzo McKinnie, Jordanas Bellas, Deanas Wade‘as ir penktasis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Tristanas Thompsonas. Išvykti galintis žaidėjas: Matthew Dellavedova. Denverio „Nuggets“ Maksimali galima išlaidų suma: 32 mln. dolerių. Sudėtis: Nikola Jokičius, Jamalas Murray, Gary Harrisas, Willas Bartonas, Michaelas Porteris, Vlatko Čančaras, PJ Dozieras, Monte Morrisas, Keita Batesas-Diopas ir 22-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertiniai laisvieji agentai: Jerami Grantas, Paulas Millsapas, Masonas Plumlee, Torrey Craigas. Išvykti galintys žaidėjai: Noah Vonleh, Troy Danielsas. Nuotr. AP – Scanpix Minesotos „Timberwolves“ Maksimali galima išlaidų suma: 29 mln. dolerių. Sudėtis: Karlas-Anthony Townsas, D‘Angelo Russellas, Jamesas Johnsonas, Jarrettas Culveris, Jake‘as Laymanas, Joshas Okogie, Jacobas Evansas, Omari Spellmanas, Jarredas Vanderbiltas, Jaylenas Nowellas, Nazas Reidas ir pirmasis bei 17-asis šaukimai. Kertiniai laisvieji agentai: Malikas Beasley ir Juancho Hernangomezas (abu apribotieji). Išvykti galintis žaidėjas: Evanas Turneris. Oklahomos „Thunder“ Maksimali galima išlaidų suma: 30 mln. dolerių. Sudėtis: Chrisas Paulas, Stevenas Adamsas, Danny Greenas, Shai Gilgeous-Alexanderis, Terrance‘as Fergusonas, Darius Bazley, Mike‘as Muscala, Isaiah Roby, Luguentzas Dortas, Hamidou Diallo, Deonte Burtonas, Abdelas Naderas ir 25-asis bei 28-asis šaukimai. Kertinis laisvasis agentas: Danilo Gallinari. Išvykti galintys žaidėjai: Andre Robersonas, Nerlensas Noelis. Portlando „Trail Blazers“ Maksimali galima išlaidų suma: 22 mln. dolerių. Sudėtis: Damianas Lillardas, CJ McCollumas, Jusufas Nurkičius, Rodney Hoodas, Zachas Collinsas, Anfernee Simonsas, Nassiras Little‘as, Mario Hezonja, Gary Trentas, Trevoras Ariza ir 16-asis šaukimas. Kertinis laisvasis agentas: Hassanas Whiteside‘as. Išvykti galintys žaidėjai: Carmelo Anthony, Wenyenas Gabrielis, Calebas Swaniganas. Naujojo Orleano „Pelicans“ Maksimali galima išlaidų suma: 19 mln. dolerių. Sudėtis: Brandonas Ingramas, Jrue Holiday, JJ Redickas, Zionas Williamsonas, Lonzo Ballas, Jaxsonas Hayesas, Nicolo Melli, Nickeilas Alexanderis-Walkeris, Joshas Hartas, Darius Milleris ir 13-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertiniai laisvieji agentai: Brandonas Ingramas, Derrickas Favorsas ir E‘Twaunas Moore‘as. Išvykti galintys žaidėjai: Kenrichas Williamsas, Jahlilas Okaforas, Frankas Jacksonas. Sakramento „Kings“ Maksimali galima išlaidų suma: 36 mln. dolerių. Sudėtis: Buddy Hieldas, Harrisonas Barnesas, Cory Josephas, Marvinas Bagley, De‘Aronas Foxas, Jabari Parkeris, Richaunas Holmesas, Justinas Jamesas, Nemanja Bjelica ir 12-asis naujokų biržos šaukimas. Kertinis laisvasis agentas: Bogdanas Bogdanovičius. Išvykti galintys žaidėjai: Kentas Bazemore‘as, Alexas Lenas, Harry Gilesas, Yogi Ferrellas. Vašingtono „Wizards“ Maksimali galima išlaidų suma: 31,3 mln. dolerių. Sudėtis: Johnas Wallas, Bradley Bealas, Thomas Bryantas, Ishas Smithas, Rui Hachimura, Jerome‘as Robinsonas, Troy Brownas, Moritzas Wagneris, Admiralas Schofieldas, Isaacas Bonga, Anžejs Pasečniks ir devintasis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Davis Bertans Išvykti galintys žaidėjai: Ianas Mahinmi, Gary Paytonas, Shabazzas Napieras. Penkta kategorija: į sugriežtintą algų kepurę patenkančios komandos Sugriežtintos algų kepurės riba siekia 138,9 mln. dolerių, kuri yra paskutinė leistina riba prieš mokant prabangos mokestį. Žemiau išvardytoms komandoms teks laviruoti tarp laisvaisiais agentais tapsiančių žaidėjų išlaikymo ir MLE išimties. Nauji kontraktai Anthony Davisui ir Caldwellui-Pope‘ui neleistų „Lakers“ išnaudoti visos 9,3 mln. dolerių siekiančios MLE išimties. Ji sumažėtų iki 5,7 mln. dolerių Identišką sumą MLE grafoje turės ir „Clippers“, jeigu sudėtyje pasilikti nuspręs Montrezlą Harrellą ir Marcusą Morrisą. Indianos „Pacers“ prioritetu turėtų laikyti Justiną Holiday, tačiau jam irgi galės pasiūlyti viso labo 5,7 mln. dolerių. Milvokio „Bucks“ turės priimti sprendimą dėl Ersano Ilyasovos. Jei klubas turko neatleis, tuomet pasinaudojant MLE galės irgi išleisti 5,7 mln. dolerių. Laisvieji agentai, galintys atvykti už 5,7 mln. dolerių arba mažiau: Aronas Baynesas, Masonas Plumlee, Marcas Gasolis, Enesas Kanteris (jei savo noru nutrauks sutartį su „Celtics“), Nerlensas Noelis, Maurice‘as Harklessas, Derrickas Jonesas, Torrey Craigas (apribotas laisvasis agentas), JaMychalas Greenas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Clippers“), Carmelo Anthony, Markieffas Morrisas, Rajonas Rondo (jei savo noru nutrauks sutartį su „Lakers“), Jeffas Teague‘as, D.J. Augustinas, Reggie Jacksonas, Langstonas Galloway, Bradas Wanamakeris (apribotas laisvasis agentas), Avery Bradley (jei savo noru nutrauks sutartį su „Lakers“), E‘Twaunas Moore‘as, Alecas Burksas, Justinas Holiday, Brynas Forbesas, Garrettas Temple‘as (jei „Nets“ nuspręs nutraukti sutartį), Wesley Matthewsas (jei savo noru nutrauks sutartį su „Bucks“), Patas Connaughtonas. Nuotr. AFP – Scanpix Hjustono „Rockets“ Maksimali galima išlaidų suma: 7 mln. dolerių. Sudėtis: Jamesas Hardenas, Russellas Westbrookas, Ericas Gordonas, Robertas Covingtonas, P.J. Tuckeris, Danuelis House‘as, Benas McLemore‘as, Chrisas Clemonsas, Davidas Nwaba. Išvykti galintys žaidėjai: Austinas Riversas, Bruno Caboclo, Tysonas Chandleris, Thabo Sefolosha, DeMarre Carrollas, Jeffas Greenas. Indianos „Pacers“ Maksimali galima išlaidų suma: 7 mln. dolerių. Sudėtis: Victoras Oladipo, Malcolmas Brogdonas, Domantas Sabonis, Mylesas Turneris, T.J. Warrenas, Jeremy Lambas, Dougas McDermottas, T.J. Leafas, Goga Bitadze, Aaronas Holiday, Edmondas Sumneris, T.J. McConnellas. Kertinis laisvasis agentas: Justinas Holiday. Išvykti galintys žaidėjai: JaKarras Sampsonas, Alize Johnsonas. Los Andželo „Clippers“ Maksimali galima išlaidų suma: 23 mln. dolerių. Sudėtis: Paulas George‘as, Kawhi Leonardas, Patrickas Beverley, Lou Williamsas, Ivica Zubacas, Rodney McGruderis, JaMychalas Greenas, Mfiondu Kabengele, Landry Shametas, Terance‘as Mannas. Kertiniai laisvieji agentai: Marcusas Morrisas, Montrezlas Harrellas. Išvykti galintys žaidėjai: Patrickas Pattersonas, Reggie Jacksonas, Joakimas Noah. Los Andželo „Lakers“ Maksimali galima išlaidų suma: 11 mln. dolerių. Sudėtis: LeBronas Jamesas, Anthony Davisas (naujos sutarties alga siektų 32,7 mln. dolerių artėjančiame sezone), Dennisas Schroderis, Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as (naujos sutarties alga siektų 14 mln. dolerių artėjančiame sezone), Avery Bradley, JaVale‘as McGee, Kyle‘as Kuzma, Alexas Caruso, Talenas Hortonas-Tuckeris ir 28-asis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Rajonas Rondo, Quinnas Cookas, Markieffas Morrisas, Jaredas Dudley, Dionas Waitersas, Dwightas Howardas. Milvokio „Bucks“ Maksimali galima išlaidų suma: 9,6 mln. dolerių. Sudėtis: Khrisas Middletonas, Giannis Antetokounmpo, Ericas Bledsoe, Brookas Lopezas, George‘as Hillas, Robinas Lopezas, D.J. Wilsonas, Donte DiVincenzo, Thanasis Antetokounmpo, Ersanas Ilyasova ir 24-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Wesley Matthewsas. Išvykti galintys žaidėjai: Patas Connaughtonas, Kyle‘as Korveris, Sterlingas Brownas. Orlando „Magic“ Maksimali galima išlaidų suma: 11,5 mln. dolerių. Sudėtis: Nikola Vucevičius, Aaronas Gordonas, Evanas Fournier, Terrence‘as Rossas, Markelle‘as Fultzas, Al-Farouqas Aminu, Jonathanas Isaacas, Mo Bamba, Khemas Birchas, Melvinas Frazieris, Chuma Okeke ir 15-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: D.J. Augustinas. Išvykti galintys žaidėjai: Jamesas Ennisas, Michaelas Carteris-Williamsas, Wesas Iwundu, Gary Clarkas. San Antonijaus „Spurs“ Maksimali galima išlaidų suma: 12 mln. dolerių. Sudėtis: DeMaras DeRozanas, LaMarcusas Aldridge‘as, Rudy Gay, Dejounte Murray, Patty Millsas, Derrickas White‘as, Lonnie Walkeris, Luka Samaničius, Keldonas Jonhsonas, Trey Lylesas, Chimezie Metu ir 11-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Jakobas Poeltlas. Išvykti galintys žaidėjai: Marco Belinelli, Tyleris Zelleris, Bryanas Forbesas. Jutos „Jazz“ Maksimali galima išlaidų suma: 14,5 mln. dolerių. Sudėtis: Mike‘as Conley, Rudy Gobertas, Bojanas Bogdanovičius, Joe Inglesas, Royce‘as O‘Neale'as, Donovanas Mitchellas, Edas Davisas, Tony Bradley, Nigelas Williamsas-Gossas, Miye Oni, Rayjonas Tuckeris, Juwanas Morganas, Georgesas Niangas ir 23-iasis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Jordanas Clarksonas. Išvykti galintis žaidėjas: Emmanuelis Mudiay. Šešta kategorija: prabangos mokestį mokančios komandos Šie klubai tarpsezonyje turės itin ribotas galimybes manevrams. Sudaryti naujas sutartis bus galima tik su savo komandos žaidėjais, kurie taps laisvaisiais agentais, o MLE išimties suma sieks 5,7 mln. dolerių. Bostono „Celtics“ iš šio sąrašo iškris su sąlyga, jeigu Gordonas Haywardas savo noru atsisakys 34,2 mln. dolerių atlyginimo, o Enesas Kanteris – 5 mln. uždarbio. Tokiu atveju „Celtics“ būtų 14 mln. žemiau prabangos mokesčio ribos ir galėtų naudotis 9,7 mln. dolerių MLE išimties suma. Vis tik scenarijus, kuriame Haywardas nepasinaudos galimybe pratęsti sutarties, yra praktiškai neegzistuojantis. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Bostono „Celtics“ Suma, kuria viršijama algos kepurė: 18 mln. dolerių. Sudėtis: Gordonas Haywardas (jei nuspręs pratęsti sutartį), Kemba Walkeris, Jaylenas Brownas, Marcusas Smartas, Jaysonas Tatumas, Enesas Kanteris (jei nuspręs pratęsti sutartį), Romeo Langfordas, Grantas Williamsas, Robertas Williamsas, Vincentas Poirier, Carsenas Edwardsas, Danielis Theisas, Javonte Greenas ir 14-asis, 26-asis bei 30-asis šaukimai naujokų biržoje. Išvykti galintis žaidėjas: Bradas Wanamakeris. Bruklino „Nets“ Suma, kuria viršijama algos kepurė: 10 mln. dolerių. Sudėtis: Kevinas Durantas, Kyrie Irvingas, Carisas LeVertas, Taureanas Prince‘as, Spenceris Dinwiddie, DeAndre Jordanas, Jarrettas Allenas, Džananas Musa, Rodions Kuručs, Nicolas Claxtonas, Garrettas Temple‘as, Timothe Luwawu-Cabarrotas ir 19-asis šaukimas naujokų biržoje. Kertinis laisvasis agentas: Joe Harrisas. Išvykti galintys žaidėjai: Wilsonas Chandleris, Tyleris Johnsonas. „Golden State Warriors“ Suma, kuria viršijama algos kepurė: 25,5 mln. dolerių. Sudėtis: Stephenas Curry, Klay Thompsonas, Andrew Wigginsas, Draymondas Greenas, Kevonas Looney, Jordanas Poole‘as, Alenas Smailagičius, Ericas Paschallis, Damionas Lee, Ky Bowmanas, Juanas Toscano-Andersonas, Marquese‘as Chrissas, Mychalas Mulderis ir antrasis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galinčių žaidėjų nėra. Filadelfijos „76ers“ Suma, kuria viršijama algos kepurė: 17 mln. dolerių. Sudėtis: Tobias Harrisas, Joelis Embiidas, Benas Simmonsas, Alas Horfordas, Joshas Richardsonas, Mike‘as Scottas, Zhaire‘as Smithas, Matisse‘as Thybulle‘as, Shake‘as Miltonas, Furkanas Korkmazas ir 21-asis šaukimas naujokų biržoje. Išvykti galintys žaidėjai: Kyle‘as O‘Quinnas, Raulis Neto, Alecas Burksas, Glennas Robinsonas, Norvelas Pelle.

