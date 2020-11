Geriausių naujokų biržos žaidėjų dešimtukas: Ballas prarado pirmojo šaukimo statusą

Nuotr.: AP, AFP, ZUMMAPRESS.COM-Scanpix Nuotr. AP, AFP, ZUMMAPRESS.COM-Scanpix Ketvirtadienio naktį įvyks NBA naujokų birža, kurioje lietuvių pavardės veikiausiai nenuskambės, tačiau puikiai pažįstamų veidų netrūks. ESPN naujokų biržos ekspertas Jonathanas Givony išdėstė, kuriais šaukimais gali būti pašaukti krepšininkai bei detaliai apžvelgė jų stipriąsias puses ir trūkumus. 1. Anthony Edwardsas | SG | „Timberwolves“ | 193 cm | 102 kg | 19 m. Nuotr. AFP-Scanpix Vis dar įvykti galintys mainai daro įtaką pirmajam šaukimui, tačiau viskas krypsta link to, jog „Timberwolves“ šaukimą pasiliks sau ir juo rinksis Edwardsą. 19-metis kur kas geriau tinka prie D‘Angelo Russello ir Karlo-Anthony Townso duetas. Tiek Jameso Wisemano, tiek LaMelo Ballo pozicijos ir žaidimo stilius drastiškai kirstųsi su pagrindiniais Minesotos ekipos lyderiais. Edwardsas yra vienas jauniausių žaidėjų biržoje, o jo sezonas pasižymėjo išskirtinėmis aukštumomis bei galvą krapštyti verčiančiomis žemumomis. Iš Edwardso buvo norima matyti daugiau intensyvumo gynyboje, tačiau kai jis buvo visiškai susikaupęs, atrodė lyg vienas geriausių biržos žaidėjų. Stipriosios pusės: – Tvirtai sudėtas gynėjas, turintis elitinę sprogstamąją jėgą. Yra sunkiai sulaikomas, ypač pereinamajame puolime. Pasižymi tvirtu pirmuoju žingsniu ir nebijo kontakto baudos aikštelėje. – Taškus gali rinkti trimis skirtingais būdais ir puikiai funkcionuoja tiek su kamuoliu, tiek be jo. Puikus metikas ir savo šuolio dėka dažnai pakildavo virš gynėjų, taip atlikdamas praktiškai laisvą metimą. Gali įmesti tritaškį, jeigu gynėjas užstringa ties užtvara – prasiveržti bei atlikti metimą iš vidutinio nuotolio arba pasinaudoti savo jėga bei prasiveržti iki pat krepšio. – Jėga, greitis ir turimas ūgis leidžia tikėtis, kad Edwardsas bus puikus gynybos specialistas. Ne visada yra nusiteikęs sunkiai dirbti gynyboje, tačiau parodė, kad gali tai daryti. Trūkumai: – Vis dar mokosi, kaip žaisti abiejose aikštelės pusėse ir sprendimų priėmimas yra viso proceso dalis. Neretai pasirenka sunkesnį metimą vietoje to, kad pasinaudotų savo fiziškumu ir prasiveržtų link krepšio. – Nestabilus snaiperis. NCAA pataikė 29,1 proc. tritaškių iš 237 bandymų. – Nedisciplinuotas gynyboje ir ne visada yra nusiteikęs dirbti savo aikštelės pusėje. Panašaus profilio žaidėjai: Victoras Oladipo, Ericas Gordonas, Dionas Waitersas. 2. Jamesas Wisemanas | C | „Warriors“ | 216 cm| 112 kg | 19 m. Nuotr. AFP – Scanpix „Golden State Warriors“ vis dar rimtai svarsto galimybę dėl antrojo šaukimo išmainymo, tačiau jei toks scenarijus neišsipildys, dauguma NBA klubų vadovų yra įsitikinę, jog „Warriors“ pasirinks būtent Wisemaną. Būdamas dar moksleiviu Wisemanas turėjo pirmojo šaukimo reputaciją, tačiau pirmaisiais karjeros NCAA metais jis buvo suspenduotas 12 rungtynių, nes Memfio „Tigers“ vyriausiasis treneris jaunojo žaidėjo motinai pervedė 11,5 tūkst. JAV dolerių. Galų gale Wisemanas nusprendė palikti Memfio ekipą ir pradėjo pasiruošimą NBA biržai. Per trejas sužaistas rungtynes jo statistika „Tigers“ ekipoje siekė 19,7 taško, 10,7 atkovoto kamuolio ir 3 blokus. Stipriosios pusės: – Puikus kūno sudėjimas 216 cm ūgio ir 113 kg sveriančiam krepšininkui, o jo rankų ilgis siekia 226 centimetrus. Nuostabus atletas žinant Wisemano ūgį ir jo gebėjimą greitai perbėgti aikštę bei mikliai judėti po savuoju krepšiu išnaudojant sprogstamąją jėgą. – Turi gerą judesių arsenalą. Yra judrus žaisdamas nugara į krepšį bei puikiai užbaigia atakas pikenrolo situacijose ir gali susikurti progų pats sau. Baudos aikštelėje atliekami metimai pasižymi švelniu išmetimu, Wisemanas gali atakuoti netgi iš trijų taškų zonos. – Yra puikus gynėjas baudos aikštelėje ir gali tapti kertiniu žaidėju šioje zonoje. Wisemanas taip pat puikiai gali keistis ginamaisiais, nes pasižymi išskirtiniu mobilumu. Trūkumai: – Privalo gerinti žaidimo pojūtį abiejose aikštelės pusėse. Pasižymi vidutinišku perdavimų atlikimu ir jų pasirinkimu bei demonstruoja abejotinas sprendimus ginantis – ypač pikenrolo situacijose. Taip pat gali turėti problemų su pražangomis. – Ne visada žino savo geriausią vaidmenį puolime. Susidaro įspūdis, jog Wisemanas yra labiau nusiteikęs gerinti žaidimo įgūdžius toliau nuo krepšio, vietoje to, kad išnaudotų turimas stipriąsias puses baudos aikštelėje. Jo metimo technika taip pat pasižymi ilgu kamuolio išmetimu, o baudų metimų pataikymo procentas kelia dvejonių dėl jo galimybių atakuoti iš distancijos. – Skautai iš Wisemano norėjo išvysti daugiau efektyvumo puolime, kovoje dėl kamuolių ir daromos įtakos gynyboje. Buvo atkarpų, kuomet atrodė, kad puolėjas yra atsipalaidavęs ir ne visiškai stengiasi. Panašaus profilio žaidėjai: Rasheedas Wallace'as, Hassanas Whiteside'as. 3. LaMelo Ballas | PG | „Hornets“ | 203 cm | 82 kg | 19 m. Nuotr. AP – Scanpix Nors Ballas ir iškrito iš pirmosios pozicijos, tačiau nėra jokių abejonių, kad jis bus pašauktas pirmajame trejetuke. Įžaidėjas itin stipriai pasirodė savaitgalį privačiai vykusiose parodomosiose treniruotėse. LaMelo odisėja NBA link yra viena įsimintiniausių per pastaruosius kelerius metus. Didelio populiarumo dar mokyklos laikais sulaukęs Ballas nusprendė vykti į Prienus, tuomet sugrįžo į JAV, kur atstovavo Ohajo komandai, o galų gale patraukė į Australiją. Kai kurių NBA klubų vadovai išlieka skeptiški dėl Ballo karjeros pasirinkimų, klausimus keliančios gynybos ir metimų pasirinkimo. Prie visa to prisideda ir galimas paties LaMelo išsiblaškymas, labiausiai susijęs su krepšininko tėvu LaVaru. Vis dėlto Ballas visiškai atsiribojo nuo „Big Baller Brand“ kompanijos, stengdamasis parodyti, kad tai nebus problema. Įžaidėjas Australijoje puikiai pradėjo sezoną Vulongongo „Illawarra Hawks“ ekipoje, tačiau dėl pėdos traumos jo sezonas baigėsi sužaidus 12 rungtynių. Stipriosios pusės: – Turi idealų ūgį (201 cm) įžaidėjo pozicijai. Geba kontroliuoti ir puikiai kurti žaidimą bei išsiskiria puikia kamuolio varymo technika. LaMelo taip pat nuolat gali keisti savo greitį ir atlikti perdavimus abiem rankomis, ypač pikenrolo situacijose. – Gali tapti puikiu krepšininku gynyboje dėl turimų fizinių duomenų, greito kojų darbo ir žaidimo jutimo. Jau yra pademonstravęs įspūdingų epizodų perimant kamuolius bei uždengiant varžovų metimus. Idealus kovotojas dėl kamuolių gynėjo pozicijoje. – Yra vienas jauniausių žaidėjų, kuris bus pasirinktas pirmajame rate. Ūgio prasme gali išstypti dar labiau. Trūkumai: – Per visą savo karjerą nebuvo efektyvus taškų rinkėjas: dvitaškius realizavo 46 proc. tikslumu, o tritaškius – 25 proc. Pasižymi neįprasta metimo technika, kuomet kamuolį paleidžia laikydamas jį abiejose rankose bei išmesdamas kojas į priekį. Vilties suteikia 82 proc. baudų pataikymas, tačiau šūviai iš aikštelės vidurio šiame sezone neatrodė patraukliai. – Trūksta sprogstamojo pirmojo žingsnio bei gebėjimo kurti atakas iš stovimos padėties. Ballui taip pat sunkiai sekasi apeiti varžovus po driblingo, jis neturi pakankamai jėgos, jog galėtų užbaigti atakas baudos aikštelėje. Dėl to yra labai priklausomas nuo sunkių floaterių bei kitų sudėtingų metimų baudos aikštelėje. – Abejonių kelianti gynyba jį lydėjo visos karjeros metu. Sunkiai prasibrauna pro užtvaras dėl fizinės jėgos trūkumo ir neretai buvo kritikuojamas dėl savo darbo etikos bei susikaupimo. Panašaus profilio žaidėjai: Jasonas Williamsas, Lonzo Ballas, Shaunas Livingstonas. 4. Deni Avdija | SF | „Bulls“ | 206 cm | 100 kg | 19 m. Nuotr. imago images/DeFodi-Scanpix Nuo mažų dienų prie Tel Avivo „Maccabi“ prisijungęs Avdija išaugo į svarbaus vaidmens žaidėją pagrindinėje komandoje. Po lėto sezono starto puolėjas įsibėgėjo sausio ir vasario mėnesiais, ypač pagerindamas metimą iš toli. Stipriosios pusės: – Gana aukštas, jog galėtų žaisti sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, tačiau kamuolio varymo technika ir žaidimo kūrimas prilygsta įžaidėjui. Geriausiai atrodo pikenrolo situacijose, kuriose Avdija demonstruoja nepriekaištingą aikštės matymą bei sprendimų pasirinkimą. – Šį sezoną aukščiausiame lygyje mokėsi, kaip daugiau žaisti be kamuolio. Dėl gerai juntamo žaidimo geba puikiai įkirsti į laisvus plotus ir gali sukurti situacijas kitiems. – Padarė ženklų šuolį gynyboje. Puikiai uždengia laisvus plotus ir intensyviai braunasi per užtvaras, kovoja dėl kamuolių ir sėkmingai atlieka rotacijas, taip uždengdamas baudos aikštelę. Trūkumai: – Nestabilus metikas, kuris realizavo 32 proc. tritaškių ir 58 proc. baudos metimų. Metimo technika buvo keista tiek kartų, jog susidaro įspūdis, kad kiekvienas metimas yra atliekamas vis kitokiu būdu. – Stringa kuriant puolimą iš stovimosios padėties. Avdijos dešinioji ranka yra pagrindinė ir būna dažnai sustabdomas, kai yra priverčiamas naudotis kairiąja. Erdvę susikuria naudodamasis savo kūnu, tačiau prieš NBA gynėjus tai gali būti sudėtinga. Panašaus profilio žaidėjai: Danilo Gallinari, Nicolas Batumas, Dario Šaričius. 5. Obi Toppinas | PF | „Cavaliers“ | 203 cm | 100 kg | 22 m. Nuotr. AFP-Scanpix Vėlai atsiskleidęs Toppinas sužibėjo kaip vienas produktyviausių ir daugiausiai žadančių žaidėjų koledžo krepšinyje savo efektyvių dėjimų ir tritaškių dėka. Toppinas buvo geriausias Daytonos komandos, kuri veikiausiai būtų pasiekusi finalo ketvertą, žaidėjas. Jis yra vienas labiausiai subrendusių krepšininkų pirmajame dešimtuke. Labai realu, jog svarbų vaidmenį NBA komandoje jis turės nuo pirmosios dienos. Stipriosios pusės: – Sprogstamąja energija ir ūgiu pasižymintis puolėjas, turintis dideles rankas ir galintis greitai bėgti. Vienas efektyviausių pereinamajame puolime užbaigiant atakas. Itin pavojingas pikenrolo situacijose, kuomet jam yra užmetamas kamuolys. – Turi universalų puolimo arsenalą. Gali išplėsti aikštelę, nes turi solidžią metimo techniką ir tuo pačiu rinkti taškus baudos aikštelėje. Toppinas sėkmingai naudojasi situacijomis, kai prieš jį išsikeičia žemesnis gynėjas ir taip renka taškus puskabliais arba išsisukdamas nuo varžovo greitomis verpstėmis. Silpnosios vietos: – Nėra pats geriausias gynybos specialistas. Stringa, kuomet reikia išsikeisti ginamaisiais, neretai trūksta disciplinos pikenrolo gynyboje. Taip pat turi problemų, kai reikia gintis prieš fiziškesnius puolėjus. – Nesijaučia patogiai varantis kamuolį, Toppinui itin padėjo ir tai, jog jis Daytonoje žaidė penktu numeriu ir buvo apsuptas snaiperiais. – Gana lengvai išstumiamas iš baudos aikštelės. Sėkmingai blokuodavo metimus koledže, tačiau ar lygiai taip pat sėkmingais jis baus ir išsikeičiančius NBA žaidėjus? Panašaus profilio žaidėjai: Amare Stoudemire'as, Kyle'as Kuzma, Marcusas Morrisas. 6. Onyeka Okongwu | C | „Hawks“ | 206 cm | 111 kg | 19 m. Nuotr. AP-Scanpix Neabejotinai geriausias ir universaliausias Pietų Karolinos universiteto ekipos krepšininkas. Skaičiuojant statistika per 40 minučių puolėjas buvo vienintelis žaidėjas NCAA, kuris vidutiniškai rinko bent 20 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 1,5 perimto kamuolio ir 3 blokus. Stipriosios pusės: – Stiprus ir mobilus centras, kuris be didesnio vargo gali užbaigti atakas ties krepšiu. Puikus kovotojas dėl atšokusių kamuolių puolime galingo šuolio, staigumo ir jėgos dėka. – Įvairiapusis gynėjas, turintis neįtikėtiną instinktą blokams. Puikiai apskaičiuoja, kada reikia blokuoti varžovų metimus, dažniausiai nepasimauna ant klaidinamų judesių. – Gali sėkmingai atlikti puskablius abiem rankomis, koledže baudas realizavo 72 proc. tikslumu. Yra sulaukęs pagyrų iš trenerių dėl atsidavimo žaidimui. Trūkumai: – Labiau primena tradicinį centrą, galintį žaisti tik penktoje pozicijoje. Praėjusį sezoną metė viso labo keturis tritaškius, iš kurių tikslą pasiekė vienas. – Nesijaučia patogiai situacijose, kuriose kamuolį tenka varytis pačiam. Turi gerą metimo techniką ties baudų metimų linija, tačiau iš toliau neatakuoja taip gerai. – Yra dvejonių dėl Okongwu potencialo puolime. Panašaus profilio žaidėjai: Bamas Adebayo, Taj Gibsonas. 7. Patrickas Williamsas | SF | „Pistons“ | 203 cm | 102 kg | 19 m. Nuotr. AP-Scanpix Williamsas atrodo kaip didžiausias laimėtojas, pasikėlęs savo vertę peržiūrose prieš pat naujokų biržą ir taip įšokęs į pirmąjį dešimtuką. Puolėjas labiausiai išsiskiria dėl savo gynybinių sugebėjimų bei potencialo tapti ir patikimu žaidėju puolime. Stipriosios pusės: – Protingas, atletiškas bei sunkiai gynyboje dirbantis krepšininkas, išsiskiriantis puikia komunikacija komandinėje gynyboje. – Efektyvus taškų rinkėjas baudos aikštelėje, galintis užbaigti atakas tiek kaire, tiek dešine ranka. – Pasižymi geru sprendimų priėmimu ir nestabdo atakų, o kaip tik inicijuoja kamuolio judėjimą. Neforsuoja blogų metimų, nuolat ieško laisvų komandos draugų. Trūkumai: – Vis dar tobulėja kaip metikas. Vidurinėje mokykloje turėjo keisti metimo techniką, jog taptų geru baudų metiku (84 proc.), tačiau dar stringa metant iš toli, su lėta ir iš apačios atliekama metimo technika. – Praėjusį sezoną padarė beveik dvigubai daugiau klaidų (50) nei rezultatyvių perdavimų (29). Nors ir pasižymi geru žaidimo kūrimu, tačiau Williamsui gana dažnai fiksuojami žingsniai dėl neidealaus darbo kojomis besiveržiant link krepšio. Panašaus profilio žaidėjai: Danilo Gallinari, P.J. Tuckeris. 8. Tyrese‘as Haliburtonas | PG | „Knicks“ | 196 cm | 79 kg | 20 m. Nuotr. AP-Scanpix Haliburtonas pasinaudojo tuo, jog iš rikiuotės iškrito pagrindinis Ajovos universiteto įžaidėjas. Taip įgavęs patirties jis kaip mat įšoko į naujokų biržos dešimtuką. Praėjusiais metais šis krepšininkas solidžiai pasirodė jaunių (iki 19 m.) pasaulio čempionate, kuriame nuvedė JAV rinktinę iki pat aukso medalių. Haliburtono sezoną dar labiau sutrumpino riešo trauma, tačiau iki tol jis spėjo sudaryti universalaus ir efektyvaus įžaidėjo įspūdį. Stipriosios pusės: – Turi tinkamą ūgį ir rankų ilgį (202 cm), jog galėtų tinkamai gintis prieš kitus gynėjo pozicijas užimančius krepšininkus. Pasižymi puikiu kojų darbu ir vis dar bręsta fiziškai. – Išsiskiria vienu didžiausių krepšinio IQ visoje naujokų biržoje. Kūrybingas žaidimo kūrėjas, turintis gerą aikštelės matymą, kuris labiausiai atsiskleidžia žaidžiant du prieš du. – Iki šiol per savo karjerą tritaškius metė 43 proc. tikslumu, o koledžo krepšinyje baudas realizavo 78 proc. Puikiai realizuoja floaterius. Trūkumai: – Nors ir puikiai jaučiasi pikenrolo situacijose, tačiau dar privalo patobulėti kurdamas žaidimą, ypač atakų pradžiose. Dėl šios priežasties Haliburtonas neretai žaisdavo be kamuolio. – Svorio trūkumas varžo gynėją abiejose aikštelės pusėse. Būna lengvai nustumiamas, dėl ko Haliburtonas turi atlikti sudėtingesnius metimus. – Vengia kontakto ir praėjusį sezoną per 57-erias rungtynes atliko viso labo 71 baudos metimą. Panašaus profilio žaidėjai: Shai Gilgeous-Alexanderis, Samas Cassellas. 9. Isaacas Okoro | SG/SF | „Wizards“ | 198 cm | 102 kg | 19 m. Nuotr. USA Today Sports-Scanpix Okoro vedama McEacherno vidurinė mokykla nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, tačiau pats krepšininkas išskirtinio įvertinimo nesulaukė – buvo reitinguotas 40-ojoje pozicijoje. Vis dėlto Okoro savo vertę greitai įrodė Auburno koledže, kuris prieš nutraukiant sezoną buvo iškovojęs 15 pergalių iš tiek pat galimų. Stipriosios pusės: – Turi idealias fizines savybes, reikalingas NBA lengvajam kraštui. Buvo vienas geriausių gynybos specialistų koledžo krepšinyje ir turi potencialo patekti į vieną iš trijų simbolinių NBA penketų. – Pasižymi idealiu horizontaliu judėjimu ir dažnai dengdavo pavojingiausius varžovų krepšininkus. Užtenka ūgio ir jėgos tam, jog galėtų dengti ir sunkiuosius kraštus. – Gali daryti didelę įtaką rungtynėms nepelnydamas taškų. Puikus kovotojas dėl kamuolių ir užima vaidmenį, kurį šiuolaikinėje NBA labai sunku rasti. Trūkumai: – Ar Okoro yra toks geras taškų rinkėjas, jog būtų pirmajame dešimtuke? Jo rezultatyvumo vidurkis per 40 minučių siekia 16 taškų ir tai yra žemiausias rodiklis pirmajame dvidešimtuke. – Neramina gebėjimas atakuoti iš toli. Praėjusiame sezone Okoro realizavo viso labo 29 proc. tritaškių, o baudų pataikymas siekė 67 proc. – Prieš jam atvykstant į NCAA niekas neprognozavo, kad Okoro biržoje dalyvaus jau po vienerių metų. Savo vertę galėjo pasikelti dar labiau, jei būtų sužaidęs daugiau rungtynių koledže. Panašaus profilio žaidėjai: Geraldas Wallace'as, Justise'as Winslow. 10. Killianas Hayesas | PG | „Suns“ | 196 cm | 80 kg | 19 m. Nuotr. Imago Sport – Scanpix Hayesas potencialiu pirmojo dešimtuko šaukimu tapo po to, kai mėgavosi laisve Vokietijoje, Ulmo „Ratiopharm“ ekipoje. Prancūzas visas 30 rungtynių pradėjo starto penkete ir vidutiniškai žaidė po daugiau nei 25 minutes. Nors „Ratiopharm“ turėjo banguotą sezoną, tačiau Hayeso ūgis, kūrybiškumas ir metimo potencialas patraukė skautų dėmesį. Stipriosios vietos: – Puikus ūgis ir kūnas įžaidėjui. Gali sėkmingai gintis prieš bet kurį gynėją, kai tam yra nusiteikęs. Varantis kamuolį gali keisti greitį ir judėjimo kryptį. – Puikiai jaučiasi pikenrolo situacijose, patobulėjo metant iš distancijos ir turi potencialo užtikrintai rinkti taškus trimis skirtingais būdais. – Sukaupęs nemažai patirties, nepaisant savo amžiaus. Rungtyniavo aukščiausiose Vokietijos ir Prancūzijos lygose bei Europos taurėje. Jeigu savo rankose turės kamuolį, įtaką komandos žaidimui galės daryti nuo pirmųjų dienų. Trūkumai: – Stringa, kuomet yra agresyviai spaudžiamas, gana dažnai praranda kamuolį. Sunkiai provokuoja pražangas, dėl ko retai stoja prie baudų metimų linijos. – Labai priklausomas nuo savo pagrindinės kairiosios rankos, su kuria veržiasi, atlieka perdavimus ir užbaigia atakas. Nenoras naudoti dešiniosios rankos varžo jo veiksmų pasirinkimus ir laisvę. – Ne visada noriai dirba gynyboje. Daugiausiai keblumų kyla ginantis prieš vikrius žaidėjus. Panašaus profilio žaidėjai: D'Angelo Russellas, Manu Ginobili.

