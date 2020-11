„Hapoel“ paliekantis Sirvydis vyksta į „Pistons“ treniruočių stovyklą

Ryklys.

viskas desninga yra ko cia putojeties as ne suprantu. jai pakviete vaiky tai ir vyksta,gal daugiau progos ir netures.toks vaizdas kad sedi visi ir varvina seile. po poros metu to niekas ne atcimins. is kur toks pyktis panieka Lietuviu mentalitetas ,jai kaskam sekasi tai reikia smerkti. visi suprantam kad jis yra vidutiniu galimybiu kolkas,bet gal prasimus o gal ir ne. nu nereikia cia sedet prie kompo ir kliedet.