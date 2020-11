Pokyčiai rinktinės sudėtyje: vietoje Masiulio atvyks Blaževičius

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Kitą savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradės pasiruošimą Europos krepšinio čempionato atrankos rungtynėms su Danijos ir Belgijos rinktinėmis. Dariaus Maskoliūno auklėtiniai antradienį pradės treniruočių procesą, tačiau dar prieš jį sudėtyje teko atlikti pakeitimus.

Gytis Masiulis Komanda: Panevėžio Lietkabelis

Pozicija: PF Amžius: 22 Ūgis: 207 cm Svoris: 99 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Vietoje Gyčio Masiulio, kuris dar nėra visiškai grįžęs į žaidybinį ritmą, Darius Maskoliūnas pakvietė Kauno „Žalgirio“ aukštaūgį Mareką Blaževičių.

„Situacija su Gyčiu tokia, kad jis sirgo, ilgai buvo be treniruočių proceso ir nėra visiškai pasiruošęs. Marekas vasarą buvo mūsų stovykloje, žino sistemą ir kaip mes žaisime. Be to, per Eurolygos rungtynes jam nėra galimybės pasireikšti, todėl pavyko susitarti, kad jis atvyktų pas mus. Džiaugiuosi ir dėkoju „Žalgiriui“, kad sutiko jį išleisti“, – teigė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Darius Maskoliūnas.

Marekas jau spėjo debiutuoti vyrų rinktinėje vasarą vykusiose kontrolinėse rungtynėse. Dvikoje su Estijos ekipa jis pelnė 4 taškus ir atkovojo 4 atšokusius kamuolius. Susitikime su Latvija aukštaūgis surinko 12 taškų ir atkovojo 9 atšokusius kamuolius.

Lietuvos krepšinio lygos čempionate puolėjas pelno 9,5 taško bei atkovoja po 4,5 kamuolio.

Lapkričio 27 dieną Lietuva išbandys savo jėgas su dar atrankoje nesutikta Danijos rinktine, o lapkričio 29 dieną šalies rinktinė sieks revanšo prieš pirmame rate antausį skėlusią Belgiją. Abejas rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 televizija.

Kol kas lietuviai C grupėje užima antrąją vietą ir ja dalijasi su Čekijos ekipa – abi komandos yra iškovojusios po vieną pergalę ir patyrusios po vieną pralaimėjimą. Pirmoje vietoje – be pralaimėjimų žengianti Belgija, o grupės dugne – pergalės skonio dar nepajutusi Danija.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sudėtis:

Mantas Kalnietis, Krasnodaro „Lokomotiv“;

Šarūnas Vasiliauskas, Izmiro „Aliaga Petkimspor“;

Augustas Marčiulionis, Vilniaus „Rytas“;

Tomas Dimša, Las Palmo „Herbalife Gran Canaria“;

Paulius Valinskas, Panevėžio „Lietkabelis“;

Jonas Mačiulis, Atėnų AEK;

Mindaugas Kuzminskas, Krasnodaro „Lokomotiv“,

Deividas Gailius, Bonos „Telekom Baskets“;

Eimantas Bendžius, Sasario „Dinamo“;

Marekas Blaževičius, Kauno „Žalgiris“

Laurynas Birutis, Santjago de Kompostelos „Obradoiro CAB“,

Martynas Echodas, Vilniaus „Rytas“;

Regimantas Miniotas, Prienų „CBet“.