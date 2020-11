Kurtinaitis po sutriuškinimo Berlyne: „Mūsų didžiausia problema – pastangos gynyboje“

Nuotr.: TASS – Scanpix

Nuotr. TASS – Scanpix

Rimas Kurtinaitis po triuškinamos nesėkmės prieš Berlyno ALBA bedė pirštu į savo auklėtinių nusiteikimą gynyboje.

Rungtynių žaidėjas Luke Sikma Taškai 20 Naudingumas 32 Atkovoti kamuoliai 9 Baudų metimai 86% 6/7

„Buvome per lėti, darėme per daug klaidų. Be abejo, ALBA buvo kur kas geresni už mus. Turėjome didelių problemų gynyboje ir su nusiteikimu joje dirbti. Tai yra didžiausia mūsų komandos problema“, – po rungtynių spaudos konferencijoje teigė Kurtinaitis.

„Daug dalykų atlikome gerai, – po pergalės džiaugėsi ALBA strategas Aito Garcia Renesesas. – Turėjome gerą ritmą puolime, o kertinis veiksnys buvo puikus žaidimas gynyboje. Buvo svarbu išlaikyti savo energiją. Krepšinį 50 proc. sudaro puolimas, o kitus 50 proc. – gynybą.“

Maskvos srities „Chimki“ po pirmųjų dešimties rungtynių iškovojo viso labo dvi pergales ir Eurolygoje užima 17-ąją vietą.

ALBA ekipa savo sąskaitoje turi 3 pergales, 6 pralaimėjimus ir rikiuojasi 14-oje pozicijoje.