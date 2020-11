„Žalgirio“ gynybos agonija: rodikliai – blogiausi Eurolygoje

Nuotr.: BNS

Apie tai buvo kalbėta prieš šias rungtynes, po praėjusių rungtynių, prieš praėjusias rungtynes ir dar anksčiau.

Akcentuotas varžovų snaiperių žaidimas, šnekėta apie būtinybę stabdyti spurtus, apie tai, kad negalima sau išsikasti duobės.

Ir tada – minus 25 rungtynių su Sankt Peterburgo „Zent“ trečiojo kėlinio pradžioje. Iš karto po ilgosios pertraukos praleidus 4 tritaškius iš eilės.

Visa tai – mačą pradėjus leidžiant „Zenit“ įmesti 5 iš 6 tritaškių.

Kauno „Žalgiris“ pastaruoju metu gynyboje turi tokių problemų, kad to net negalima vadinti gynyba. Per paskutines penkerias rungtynes – visas pralaimėtas – kauniečių gynybos skaičiai yra tragikomiški.

Per šią seriją kauniečiai varžovams leidžia įmesti vid. 89,2 taško – daugiau praleidžia tik Maskvos srities „Chimki“ (89,6).

Per šią atkarpą „Žalgiris“ perima mažiausiai kamuolių (vid. 4,2), o pagal gynyboje atkovotus kamuolius (20,8) yra priešpaskutiniai.

Neriame giliau į statistiką. Per penkių pralaimėjimų seriją „Žalgirio“ gynybos reitingas yra 130 praleidžiamų taškų per 100 atakų. Kiek tai blogas skaičius? „Žalgiris“ yra paskutinis pagal gynybos reitingą net ir imant visas 11 sezono rungtynių (119,1 taško per 100 atakų). Tai reiškia, kad per pastarąsias penkerias rungtynes bloga gynyba virto tiesiog katastrofine. Antra blogiausia gynyba per šią atkarpą, „Panathinaikos“, per 100 atakų praleidžia vid. 125,7 taško.

Per šią atkarpą „Žalgirio“ varžovai pataikė daugiausiai tritaškių (11,6 per rungtynes) ir tai darė geriausiu taiklumu lygoje (47,2 proc.).

Rungtynių žaidėjas Austin Hollins Taškai 20 Naudingumas 19 Baudų metimai 100% 5/5 Dvitaškiai 43% 3/7

Taip, galima sakyti, kad per tą penkerių rungtynių seriją pralaimėta elitinėms komandoms. Keturios iš jų šiuo metu yra stipriausiųjų aštuonete ir realiai pretenduos į finalo ketvertą.

Kita vertus, trejose iš tų rungtynių trečiame kėlinyje buvo turėtas bent 20 taškų deficitas. Dar vienose antrajame kėlinyje atsilikta 15 taškų skirtumu. Pralaimėjimas Tel Avive buvo vienas didžiausių klubo istorijoje, o „Maccabi“ komandai tai buvo vienintelė pergalė per pastarąsias šešerias rungtynes.

Tai – ne šiaip sau pralaimėjimai, tai – pralaimėjimai, kuriuose ženkliai nusileidi varžovams.

Galite besti pirštu į pernykštę 9 pralaimėjimų seriją ir sakyti, kad tada buvo dar blogiau. Po šimts, nebuvo.

Net ir pralaimėjęs devynerias rungtynes iš eilės, „Žalgiris“ per tą atkarpą turėjo septintą gynybos reitingą (112,5 praleisto taško per 100 atakų). Tada problemos buvo puolime (104,9 taško, penkiolikta vieta) ir tragiškai nepataikant tritaškių (27,2 proc., paskutinė vieta), bet gynyba veikė.

„Žalgiris“ šį sezoną turi antrą geriausią puolimo reitingą (117,2 taško), o tritaškius meta taikliausiai lygoje (41,1 proc.). Net per pralaimėjimų seriją puolimas yra aštuntas (114,6 taško) lygoje.

Su puolimu nėra didesnių problemų, bet gynyboje šviečia akivaizdžios skylės.

Ką reikia padaryti, kad būtų sustabdyti varžovų snaiperiai? – Martino Schillerio paklausėme po paskutinio „Žalgirio“ pralaimėjimo.

„Paprastas klausimas, paprastas atsakymas – turime geriau gintis, – atsakė strategas. – Turime likti šalia metikų, kabintis į jų marškinėlius. Neturiu problemų su sudėtingais metimais, nes kaip treneris dėl tokių metimų negaliu skųstis, bet man nepatinka geri ir palankūs metimai aukščiausio lygio snaiperiams.“

Kas lėmė klaidas trečiojo kėlinio pradžioje, kai tie tritaškiai iš esmės uždarė rungtynes?

„Komunikacijos klaidos gynyboje, – sakė Schilleris. – Tai lėmė prasiveržimus krepšio link, atmetimus laisviems metikams ir jų tritaškius. Tai buvo labai svarbus momentas rungtynėse.“

Kaip tą komunikaciją pagerinti?

„Atverti burnas ir kalbėti. Vienas kitam padėti bei siekti bendro tikslo“, – sakė treneris.

Vieno atsakymo į šių problemų klausimus, ko gero, nėra.

Treneris Schilleris vakar užsiminė, kad jam ir komandai trūksta Patricio Garino, kuris buvo numatytas kaip pagrindinis antrosios linijos žmogus gynyboje. Tas yra akivaizdu matant, kaip lengvai savo tiesioginį oponentą pameta Steve’as Vasturia ar kaip komandinėje gynyboje klysta Rokas Jokubaitis.

Vasturia jau vienoje pirmųjų rungtynių atakų žingsniu atsiliko nuo Austino Hollinso ir šis netrukdomas smeigė tritaškį. Tai padėjo jam užsikurti ir per pirmą kėlinį surinkti 13 taškų – vos dviem mažiau nei visa „Žalgirio“ komanda.

Gynyboje klydo visi. Jokubaitis trečiojo kėlinio pradžioje per giliai nuėjo į pagalbą ir paleido Hollinsą dar vienam tritaškiui. Thomasas Walkupas po to užtvaroje lindo per apačią ir leido netrukdomam Kevinui Pangosui išsimesti tritaškį.

Dar po akimirkos Willas Thomasas vienas prieš vieną ties tritaškio linija sutaršė Augustine'o Rubito gynybą. Po to Marius Grigonis užsibuvo baudos aikštelėje ir visiškai laisvą paliko Mateuszą Ponitką.

Keturi skirtingi krepšininkai, keturios skirtingos klaidos.

Tų klaidų, kurios, atrodytų, turėtų būti akcentuojamos, vis dar yra per daug. Artūras Milaknis vakar du kartus prasižengė prieš tritaškį metantį žaidėją. Vasturia lygioje vietoje prarado kamuolį dėl vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Joffrey Lauvergne'as vėl prarado kamuolį ties tritaškio linija. Atsitvėrimai kovoje dėl kamuolio kartais neegzistuoja.

Kažin ar tik Garino žaidimas čia ką nors stipriai keistų.

Kita vertus, Garino buvo įsigytas traumuotas, atvykus paaiškėjo, kad jo būklė dar blogesnė, o po to ta trauma dar ir pablogėjo. Eurolygoje jis nesužaidė nė sekundės, todėl čia akmuo krenta į Pauliaus Motiejūno daržą.

Kaip ir turėtų kristi dėl priekinės linijos komplektacijos, kur yra penki vidurio puolėjai ir vienas sunkusis krašto puolėjas. Pridėjus tai, kad tikro trečio numerio komanda šiuo metu neturi, skylė trečioje ir ketvirtoje pozicijose yra tokia pat didelė kaip tas gynybos reitingas.

Kaip ir bet kurioje sėkmės ar nesėkmės istorijoje, nėra vienos priežasties, kodėl kažkas veikia ar neveikia. Bet šiai dienai akivaizdu, kad „Žalgirio“ gynyba neveikia ir niekas nesikeičia jau kažkelintas rungtynes iš eilės.