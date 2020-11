RKL savaitgalis: „Žalgirio-3“ ambicijos ir puikus Europos čempiono sūnus

Nuotr.: RKL

Regionų krepšinio lygoje („TOPsport–RKL“) savaitgalį sužaista net 19 rungtynių.

Pirmąjį pralaimėjimą B diviziono lyderei Kazlų Rūdos „SC Atakai“ (5/1) išrašė Kauno „Žalgirio-3“ (4/1) krepšininkai. Vytauto Pliaugos auklėtiniai namuose varžovus nugalėjo 70:64 (15:13, 21:20, 18:20, 16:11).

Galutinis rungtynių lūžis įvyko ketvirtojo kėlinio pirmoje pusėje, kuomet agresyvi žalgiriečių gynyba visiškai surakino „SC Atakos“ puolimą, o 6 minučių atkarpa buvo laimėta 11:0.

Įdomu tai, kad vos prieš 2 savaites komandos buvo susitikusios Kazlų Rūdoje ir tuomet užtikrintą pergalę iškovojo „SC Ataka“ (82:63).

Mače Kaune šeimininkus į pergalę vedė 16 taškų pelnęs, 4 rezultatyvius perdavimus atlikęs, 6 pražangas išprovokavęs ir 17 naudingumo balų surinkęs 17-metis įžaidėjas Radvilas Kneižys.

Kazlų Rūdos gretose išsiskyrė Mantas Gelčius (8 tšk., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 7 išpr. praž., 2 blok., 18 naud. bal.).

„Pagrindinės pergalės priežastys – kovingumas ir noras. Ne per seniausiai žaidėme su šia komanda, tad vaikinų papildomai nuteikinėti nereikėjo. Turime ambicingus jaunuolius – smagu. Į pirmąsias rungtynes su jais nuvažiavome galbūt būdami per geros nuomonės apie save. Vaikinai po pralaimėjimo sureagavo ir viską kompensavo savo energija. Pagrindinis dalykas – laikytis gynybinės taktikos, disciplinos. Aišku, to dar trūksta, bet viskas ateis su laiku“, – kalbėjo žalgiriečių treneris V. Pliauga.

„Varžovai žaidė labai fiziškai. Teisėjai leido labai didelį kontaktą ir mes pradžioje prie to neprisitaikėme. Aišku, atkovoti kamuoliai puolime mums taip pat labai nepadėjo. Vėliau mes pasivijome ir grįžome į rungtynes. Mūsų mažos klaidelės ir nesusišnekėjimas gynyboje nulėmė varžovų pergalę. „Žalgiris-2“ pasipildė dviem gynėjais, kurie nežaidė pirmose rungtynėse ir komandos veidas pasikeitė. Reikia išmokti gautas pamokas. Kuo jos anksčiau, tuo geresnį rezultatą galime gauti vėliau“, – vylėsi „SC Atakos“ strategas Tomas Bietkis.

Po šios pergalės „Žalgiris-3“ B diviziono B grupėje tarp 10 komandų užima 3, o „SC Ataka“ – 1 vietą.

Užtikrintą pergalę pasiekė Šiaulių KA „Saulės SG“ (2/3), išvykoje 89:78 (23:16, 27:22, 17:18, 22:22) įveikusi Kuršėnų „Grafų Furniture“ (1/4).

Šiauliečiai nuo grafų atitrūko dar pirmoje rungtynių ir pranašumą išlaikė iki pat mačo pabaigos.

Prie antrosios „Saulės SG“ pergalės labiausiai prisidėjo po 25 naudingumo balus surinkę Vilius Slanina (18 tšk., 4/5 dvit., 2/2 trit., 4/4 baud., 4 atk. kam., 3 per. kam., 5 išpr. praž.) ir Kajus Leliukas (20 tšk., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.).

17-metis V. Slanina, Europos čempiono Donato Slaninos sūnus, užtikrintai pradėjo ir vėliau dėl koronaviruso sustabdytą Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) čempionatą. 198 cm ūgio įžaidėjas per 3 sužaistas rungtynes rinko po 13,7 taško. „TOPsport–RKL: čempionate V. Slanina per 5 sužaistas rungtynes fiksuoja 9 taškų ir 8,8 naudingumo balų vidurkį.

Kuršėnų klubo gretose dėmesio vertą rezultatą pademonstravo Šarūnas Bernotas. 29-erių vidurio puolėjas vos per 18,22 min. sugebėjo surinkti 30 naudingumo balų (17 tšk., 8 atk. Kam., 6 išpr. praž.).

Po 5 turų Šiauliai 9 komandų B diviziono A grupėje užimą 5 vietą, o Kuršėnai rikiuojasi 6 vietoje.

„TOPsport–RKL“ A divizione po daugiau nei mėnesio pertraukos savo rungtynes sužaidė Lietuvos sporto universitetas „LSU-Atletas“ (0/3). Ramūno Butauto auklėtiniai namuose garbingai 86:81 (15:23,22:18, 16:23, 28:22) pasipriešino čempionato lyderei Vilniaus „Rivilei“ (8-2) ir 79:94 (20:25, 22:29, 20:23, 17:17) pripažino Kauno technologijos universiteto (KTU, 3-4) pranašumą.

„LSU-Atletą“ abejose rungtynėse į priekį vedė atitinkamai 29 ir 23 naudingumo balus surinkęs 196 cm ūgio lengvasis kraštas Ernestas Barkus. „Rivilę“ į pergalę vedė 28 naudingumo balus surinkęs Gediminas Povilauskas, o KTU pergalės kalviu tapo Laurynas Bimba (34 naud. bal.).

„Rivile“ yra A diviziono čempionato lyderė, KTU tarp 16 klubų žengia 8-as, „LSU-Atletas“ – 16-as.

Šį savaitgalį pagerinti 2 „TOPsport–RKL“ sezono rekordai. Anykščių KKKSC „Elmio“ (51) vidurio puolėjas Donatas Radžiūnas pergalingame mače su Jonavos „Cbet-2“ (2/4) atkovojo 21 kamuolį,

Tuo metu Kėdainių SC „Ateities“ (3/5) sunkusis kraštas Justinas Žirlys pralaimėtose rungtynėse su „Rivile“ sugebėjo blokuoti net 6 metimus.

„TOPsport–RKL“ savaitgalio rezultatai

A divizionas

Ukmergės „Olimpas“ (4/6) – Prienų „Cbet-KKSC“ (1/6) 84:77

Panevėžio „Bangenė“ (2/7) – „Raseiniai“ (6/2) 67:93

KTU (3/4) – „LSU-Atletas“ (0/3) 94:79

Plungės „Olimpas“ (3/5) – VDU (6/3) 105:80

Vilniaus „Rivile“ (8/2) – Kėdainių „SC Ateitis“ (3/5) 83:74

KTU (3/4) – Ukmergės „Olimpas“ (4/6) 71:97

Panevėžio „Bangenė“ (2/7) – Kėdainių „SC Ateitis“ (3/5) 80:66

Biržų KKSC (8/2) – Plungės „Olimpas“ (3/5) 97:86

VDU (6/3) – „Raseiniai“ (6/2) 82:95

„LSU-Atletas“ (0/3) – Vilniaus „Rivile“ (8/2) 81:86

B divizionas

„Kupiškis“ (3/3) – Raseinių KKSC 99:52 (0/3)

Anykščių „Elmis“ (5/1) – Jonavos „Cbet-2“ (2/4) 76:60

Ignalinos „Vikakalnis“ (0/5) – Kauno „Žalgiris-3“ (4/1) 69:94

„Gargždai-2“ (0/4) – Radviliškio ŠSPC (4/0) 56:83

LKSK (1/5) – Kaišiadorių „Savingė“ (3/2) 72:87

Kuršėnų „Grafų Furniture“ (1/4) – Šiaulių KA „Saulės SG“ (2/3) 78:89

Kaišiadorių „Savingė“ (3/2) – LKSK (1/5) 83:50

„VKKM-Neptūnas“ (0/2) – „Jurbarkas“ (5/0) 76:93

Kauno „Žalgiris-3“ (4/1) – Kazlų Rūdos „SC Ataka“ (5/1) 70:64