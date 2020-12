Jokio poilsio: Larkinas sužaidė ketvirtą mačą per 6 dienas

alioalio

as zaidziau 6 rungtynes per savaite,teko keliauti is kauno i Klaipeda,is klaipedos i viilniu ir t.t. kokia cia problema??suprasciau kad butu Lietuvis..tie visados suranda priezasti,kai siknas atstato net Danijai kur rurina juos be preziku per uzpakali ir poto sako,mes priesinomes,bet jie mus paeeme per uzpakaliuka.....bet kalbant apie profesionalius krepsininkus...4 macai per savaite vienas juokas