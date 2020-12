NBA užkulisiuose vis drąsiau nardantis Pocius: apie Campazzo viliones ir Jokičiaus žirgus

Pabaigus krepšininko karjerą, Martynui Pociui nereikėjo ilgai ieškoti naujo užsiėmimo profesiniame kelyje. Prieš trejus metus tapęs Denverio „Nuggets“ klubo skautu, jis vis tvirčiau jaučiasi šiose pareigose ir susipažįsta su NBA virtuve.

Martynas Pocius Pozicija: SG, SF Amžius: 34 Ūgis: 196 cm Svoris: 89 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Tiesa, kaip ir visur pasaulyje, Pociaus darbo ritmas pastaruoju metu yra pasikeitęs. Dėl COVID-19 pandemijos jis daug darbų atlieka iš namų, su kolegomis bendraudamas telefonu arba kompiuteriu.

„Pirmą kartą nuo pandemijos pradžios klubo biure buvau per NBA naujokų biržos savaitę, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ namuose Denveryje pasakojo Pocius. – Viskas vyksta per atstumą. Aišku, prasidės sezonas, turbūt daugiau būsime ofise, taip pat esame kasdien testuojami. Bet šiaip, dabar visas darbas vyksta per atstumą.“

„Mūsų darbą 60-70 procentų sudaro skautingas – ar Europoje, ar NCAA, ar NBA, – apie savo darbo specifiką aiškino lietuvis. – Dabar jau yra galvojama apie kitų metų NBA naujokų biržą ir tam ruošiamės.“

Šių metų naujokų biržoje „Nuggets“ turėjo 22-ąjį šaukimą, o prieš pat ceremoniją atliko mainus, per kuriuos gavo ir 24-ąjį šaukimą.

Pirmuoju savo pasirinkimu „Nuggets“ pakvietė aukštaūgį Zeke Nnaji, o antruoju – atletišką gynėją RJ Hamptoną, kuriam prieš biržą buvo prognozuotas kur kas aukštesnis šaukimas.

Pocius mano, kad Hamptonas turi visas galimybes tapti ryškiu krepšininku.

„Turėjome nemažą žaidėjų grupę, kuri mums patiko ir dėl kurių būtume laimingi, jeigu būtume pašaukę, bet taip gavosi, kad pora žaidėjų nukrito, kur nesitikėjome, kad bus, – apie biržą pasakojo Pocius. – Labai džiaugiamės dėl biržos, nes manome, kad tie du žaidėjai bus neblogi mūsų ateities žaidėjai.

Dėl Hamptono maniau, kad mums jo reikia ir bandžiau tai išreikšti vokaliai. Manau, kad ateityje jis gali būti tikra žvaigžde.“

Pocius Denveryje šiuo metu yra vienas – žmona Viktorija su dviem vaikais liko Lietuvoje, kadangi gyvenimas JAV ir Kolorado valstijoje yra stipriai apribotas dėl koronaviruso. Kompaniją čia jam palaiko tik du šunys, o laisvu nuo darbų metu galvą išvėdinti galima aplinkiniuose Uoliniuose kalnuose.

Aprodyti nuostabią supančią gamtą Pocius artimiausiu metu galės savo bičiuliui Facundo Campazzo. Argentinietis įžaidėjas su „Nuggets“ pasirašė dvejų metų sutartį, o Pocius buvo svari to priežastis.

„Aš su Facu pats esu žaidęs ir nuo prisijungimo prie „Nuggets“ vis jo vardą stengdavausi priminti. Taip gavosi, jog pernai buvome per centimetrą nuo jo pasirašymo, o šiemet pavyko jį pasikviesti.

Nežinau, kaip bus, bet tikiu, jog jis gali savo pėdsaką čia palikti. Aišku, komanda yra gera ir nemažai, kas atvažiavęs iš Europos čia negautų daug laiko, bet manau, kad Facu gali mums padėti šiais metais. Tikrai labai džiaugiamės, nes tai yra žaidėjas, kurį smagu stebėti“, – apie savo buvusį komandos draugą Mursijos klube kalbėjo Pocius.

Denveryje komanda yra komplektuojama aplink Nikola Jokičių, Jamalą Murray ir Michaelą Porterį. Pocius sako, kad jo ekipa dėmesį kreipia ir į žaidėjų charakterį, todėl labai svarbu, kad didžiausia komandos žvaigždė Jokičius yra paprasta asmenybė.

„Jokičius yra paprastas kaip dvi kapeikos. Jis nėra toks, kaip kitos žvaigždės, su juo yra paprastas darbas. Ir tai labai padeda, kai geriausias tavo žaidėjas yra be jokių ego, be jokių išsišakojimų ir tuomet visi eina paskui jį“, – apie serbo charakterį pasakojo Pocius.

„Serbijoje jis augina sportinius arklius, jie ir lenktyniauja. Kai grįžta namo, Jokičius atsiriboja nuo visko ir labai gerai, kuomet yra toks balansas“, – apie Jokičiaus veiklą gimtinėje kalbėjo 34-erių buvęs krepšininkas.

Dar neseniai Denveryje dirbo trys lietuviai – greta Pociaus ir Tomo Balčėčio buvo ir Artūras Karnišovas, kuris užėmė generalinio vadybininko pareigas. Visgi pavasarį Karnišovas gavo pasiūlymą vadovauti Čikagos „Bulls“ administracijai ir persikėlė į šią komandą.

Tomas Balčėtis (kairėje) ir Martynas Pocius Nuotr. R. Lukoševičius

„Viskas pasistūmėjo į viršų – Tomas gavo generalinio vadybininko asistento vietą, kas yra aukščiausia vieta po Artūro, kam iš lietuvių yra pavykę užimti tokio lygio poziciją ir tai yra tikrai įspūdingas dalykas. Turime prezidentą, generalinį direktorių ir kitas eilėje yra Tomas Balčėtis.

Artūras kvietė Tomą ir į Čikagą, bet tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Čikagai reikės daugiau kelio nueiti iki bandymo laimėti NBA čempionų žiedus, ši „Nuggets“ komanda yra statoma jau septynerius metus ir esame sąlyginai arti savo tikslo, todėl nesinori visko mesti“, – dėstė Pocius.

Pats Martynas sako kol kas sau didelių tikslų nekeliantis ir tiesiog siekiantis kaip įmanoma geriau susipažinti su NBA pasauliu.

„Labai daug neužsidedu sau tikslų, pirmaisiais metais norėjau įgauti žinių, tobulėti ir tik dabar galbūt kažkiek suprantu, kad galiu pridėti vertės. Bet vėlgi, reikia toliau mokytis ir plėsti savo pasaulėžiūrą, nes NBA susideda iš daug dalių. Mano tikslas – kaupti patirtį ir žiūrėti, kur tai nuves“, – apie savo siekius NBA pasakojo lietuvis.