NBA mainų nugalėtojai ir pralaimėtojai: „Bucks“ va bank ir katę maiše gavę „Rockets“

Naujasis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonas prasidės jau už mažiau nei trijų savaičių, o itin trumpas tarpsezonis pažėrė ne tik solidžių kontraktų laisvųjų agentų rinkoje, bet ir intriguojančių mainų.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti penkis įdomiausius šio tarpsezonio mainus bei įvertinti, kurios komandos iš tokių ėjimų laimėjo daugiau, o kurioms sekėsi ne taip gerai.

Russello Westbrooko ir Johno Wallo mainai

Ką gavo „Rockets“: Johną Wallą ir 2023 m. naujokų biržos pirmojo rato šaukimą.

Ką gavo „Wizards“: Russellą Westbrooką.

Bent jau šiai akimirkai mainų nugalėtojais galima skelbti Vašingtono ekipą. Pastaruosius du sezonus nežaidęs įžaidėjas per šį laikotarpį susižėrė apie 60 mln. JAV dolerių.

Maža to, praėjusį sezoną įsigaliojo nauja krepšininko sutartis, pagal kurią Wallui bus išmokėti 171,1 mln. JAV dolerių per ketverius metus.

Westbrooko atvykimas daro „Wizards“ ekipą itin rimtais pretendentais kovoje dėl atkrintamųjų, tad Rytų konferencijoje nusimato įdomus sezonas.

Be abejo, pats Westbrookas irgi turi savų minusų: nuolatinis noras turėti kamuolį savo rankose, prastas tritaškių pataikymas ar iniciatyvos ėmimasis, kai to reikia mažiausiai. Nepaisant to, šiuo metu „Wizards“ atrodo gerokai sustiprėjusi.

Žvelgiant iš „Rockets“ pusės, Hjustono klubui buvo išsiųsta katė maiše. Niekas negali pasakyti, kaip atrodys dvejus metus nežaidęs krepšininkas.

Wallas geriausius karjeros metus praleido dėl Achilo sausgyslės traumos, kuri neabejotinai turės įtakos įžaidėjo greičiui, sprogstamajai jėgai ir kitoms atletinėms savybėms.

Jrue Holiday mainai tarp „Bucks“ ir „Pelicans“

Ką gavo „Bucks“: Jrue Holiday ir 60-uoju šaukimu pasirinktą Samą Merrillą.

Ką gavo „Pelicans“: George‘ą Hillą, Ericą Bledsoe, šiemet 24-uoju šaukimu pasirinktą R.J. Hamptoną, teisę apsikeisti 2024 m.šaukimo pozicijomis pirmajame rate, 2025 m. biržos pirmojo rato šaukimą, teisę apsikeisti 2026 m. šaukimo pozicijomis pirmajame rate ir 2027 m. biržos pirmojo rato šaukimą.

Bent jau kol kas tai yra rimčiausias „Bucks“ grobis šiame tarpsezonyje. Vis dėlto žinant, jog „Bucks“ savo sudėtyje jau turi 13 žaidėjų ir didžioji dalis algų kepurės yra užimta, galima beveik neabejoti, jog Holiday atvykimas bus didžiausias pastiprinimas Milvokio ekipoje.

Žiūrint iš „Bucks“ pusės galima suprasti, jog klubas žvelgia į dabartį ir siekia iškovoti trofėjų, tad ateities šaukimai gal ir nėra tokie svarbūs. Tačiau tai būtų galima teigti tuo atveju, jei būtų 100 proc. aišku, jog Giannis Antetokounmpo ir toliau liks „Bucks“ gretose.

Pats graikas ne kartą viešai pažymėjo, kad jo apsisprendimą likti arba išvykti iš Milvokio lems „Bucks“ pastangos sustiprinti komandą ir taip pagerinti šansus iškovoti titulą.

Ar Holiday atvykimas verčia žiūrėti į „Bucks“ kaip į būsimus čempionus? Galbūt, tačiau tokį statusą Milvokio ekipa turėjo pastaruosius kelerius metus ir įžaidėjo atvykimas neatrodo lyg žemę drebinantis pastiprinimas.

Pats Holiday po artėjančio sezono taip pat taps laisvuoju agentu, tad blogiausias, tačiau toli gražu ne utopinis scenarijus atrodo daugmaž taip: tiek Antetokounmpo, tiek Holiday artėjančią vasarą paliks Milvokį kaip laisvieji agentai.

Vadinasi, „Bucks“ už vienerius metus su Holiday bus atidavę du kertinius rotacijos žaidėjus ir dar tris pirmojo rato šaukimus. Pirmojo rato šaukimą „Bucks“ turės 2021 m. biržoje, tačiau jis tikrai bus pirmojo rato uodegoje. Sekantis šaukimas pirmajame rate Milvokio ekipai priklausys 2023 m. Ir viskas.

2022 m. pirmojo rato šaukimas šiuo metu priklauso „Cavaliers“, 2024 m. „Pelicans“ galės šaukimais apsikeisti. Pavyzdžiui, jeigu „Bucks“ turės 5 šaukimą, o „Pelicans“ – 15, Naujojo Orleano ekipa galės pasiimti 5 „Bucks“ šaukimą ir Milvokio ekipai perleisti 15-ąjį. Identiška situacija bus ir 2026 m. Kalbant apie 2025 m. ir 2027 m., abu „Bucks“ šaukimai jau dabar priklauso „Pelicans“. Ir viskas už vienerius kontrakto metus turintį Holiday.

Jeigu šis „Bucks“ va bank ėjimas nepasiteisins, Milvokio ekipa liks ne tik be Antetokounmpo, bet ir be ateities naujokų biržose.

Chriso Paulo mainai tarp „Suns“ ir „Thunder“

Ką gavo „Suns“: Chrisą Paulą ir Abdelį Naderą.

Ką gavo „Thunder“: Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome‘ą, Jaleną Lecque'ą ir 2022 m. apsaugotą naujokų biržos šaukimą pirmajame rate.

„Suns“ laimėjo šiuos mainus, tačiau nereiškia, jog juos pralaimėjo „Thunder“. Finikso klubas pagaliau rado lygiavertį komandos draugą Devinui Bookeriui ir po dešimties metų pertraukos rimtai pretenduos į vietą atkrintamosiose.

Paulas ne tik nuims naštą nuo Bookerio puolime, tačiau turėtų atskleisti ir pagrindinį komandos vidurio puolėją Deandre Aytoną, kuris įprastai pagyrų susilaukia už darbą gynyboje.

Be abejo, didžiausias klausimas yra tai, ar Paulas sugebės išlikti sveikas visą sezoną, tačiau tai – rizika, kurią „Suns“ privalėjo paimti, nes laisvieji agentai į Finiksą savo noru nevyksta.

Kalbant apie „Thunder“, komandos politika aiški: paimsime bet ką, jeigu tik gausime šaukimų naujokų biržoje. Oklahomos ekipa šiuo metu turi teises į 15 pirmojo rato šaukimų.

Gordono Haywardo mainai tarp „Celtics“ ir „Hornets“

Ką gavo „Celtics“: 2022 m. antrojo rato šaukimą

Ką gavo „Hornets“: Gordoną Haywardą ir du antrojo rato šaukimus naujokų biržoje (2023 m. ir 2024 m.).

Kai jau atrodė, kad Haywardas Bostoną paliks kaip laisvasis agentas, „Celtics“ išpešė maksimumą. Ir tas maksimumas nėra naujokų biržos šaukimas, bet sukurta 28,5 mln. JAV dolerių mainų išimtis. Su šia išimtimi „Celtics“ galės atlikti mainus net ir tuo atveju, jei į mainus įtrauktų žaidėjų atlyginimai nesutaps.

Visiškai kitaip turėtų jaustis „Hornets“ ekipa, kuriai šie mainai tapo lengva katastrofa. Tam, jog Haywardas galėtų atvykti į Šarlotę, „Hornets“ turėjo nutraukti sutartį su Nicolu Batumu.

Batumas šį sezoną būtų uždirbęs 27 mln. dolerių, tačiau buvo susitarta, jog ši suma bus išmokėta per trejus metus. Taigi, trejus metus paeiliui „Hornets“ algų kepurėje gulės 9 mln. dolerių, kurių niekaip nebus galima panaudoti.

Pridėkime Haywardo kontraktą, pagal kurį jis per ketverius metus uždirbs 120 mln. dolerių. Vadinasi, Haywardo atvykimas ir Batumo atleidimas artėjančius trejus metus „Hornets“ ekipai atsieis daugmaž 39 mln. dolerių. Šią sumą artėjantį sezoną uždirbs tokios NBA žvaigždės kaip LeBronas Jamesas ar Kevinas Durantas.

Pats Haywardo atvykimas „Hornets“ ekipai leis kautis dėl vietos atkrintamosiose, tačiau toli gražu jos negarantuos. Daug kas priklausys ir nuo to, ar krepšininkas sugebės išvengti traumų, bet Haywardo bei Devonte Grahamo tandemas atrodo intriguojančiai. Pridėjus LaMelo Ballo atvykimą, Šarlotės ekipa atrodo išties įdomiai.

Deniso Schroderio mainai tarp „Thunder“ ir „Lakers“

Ką gavo „Lakers“: Dennisą Schroderį

Ką gavo „Thunder“: Danny Greeną ir 28-uoju šaukimu pasirinktą Jadeną McDanielsą

Solidus „Lakers“ ėjimas, dar labiau sustiprinantis Los Andželo ekipos šansus apginti titulą. Schroderis taps pamaina išvykusiam Rajonui Rondo, tačiau tuo pačiu metu galės nuimti krūvį ir nuo LeBrono Jameso, kuris nemažą dalį praėjusiame sezone praleido kurdamas „Lakers“ atakas.

Greenas „Lakers“ gretose turėjo užimti gerai besiginančio snaiperio vaidmenį. Ir jeigu gynyboje jam sekėsi neblogai, tritaškiai taip gerai nekrito – reguliariajame sezone Greeno tritaškių tikslumas siekė 36 proc., o atkrintamosiose – 33 proc.

Palyginimui, Schroderis reguliariajame sezone iš toli atakavo 39 proc. tikslumu, o atkrintamosiose – 37 proc.

Tuo metu „Thunder“ jau spėjo išmainyti Greeną į Filadelfijos „76ers“, už kurį gavo Alą Horfordą, Theo Maledoną, teises į Vasilije Micičių ir 2025 m. pirmo rato šaukimą.

Tad šie mainai „Thunder“ vadovams leido užžymėti net kelias varneles: buvo gautas perspektyvus įžaidėjas, Europoje solidžiai žaidžiantis Micičius, pirmojo rato šaukimas naujokų biržoje ir veteranas Horfordas, kurio patirtis pravers jauniesiems komandos krepšininkams.