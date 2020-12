Tragiškai rungtynių pabaigą sužaidęs „Lietkabelis“ gavo grupės autsaiderių antausį

arnas

labiausiai pasigedau tai elementarios energijos, visi abejingi vaikšto, lyg patys netikėtų, kad įmanoma laimėti. treneris su savo emocijų nebuvimu viso to priešakyje. aišku ir sprendimų kokybė liūdna, ypač pabaigoje, laksto be galvos, mažiukai nieko nesukuria aukštiems, kurie patys irgi nesiima iniciatyvos, lyderystės vakumas vienu žodžiu. skaudu pralaimėti tokioms komandoms kaip belgų, kur vien jaunimas ir matosi be jokio streso lošia, o pas mus visi persigandę kaip per egzaminus.