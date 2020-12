Puolime sprogęs Fredette'as Kinijoje pelnė pusšimtį taškų

Anonimas

Aš nesakyčiau kad jis tinginys, bet ko tiketis iš 6\'2, visiškai neatletiško gynėjo be jokiu PG igudžių ir net ne itin aukštu BBIQ? Buvo žmonių kurie romantiškai tikėjosi, kad jis taps žvaigžde, bet iš tiesų, writting was on the wall kaip yra sakoma, ir manau daugelis fanų nenustebo, kad jis visiškai neįsitvirtino NBA. Mane asmeniškai nustebino kaip palyginus silpnai jis atrodė Europoje, aišku iš vieno sezono nesinori susikurti nuomonės, bet jis pernai tikrai neatitiko mano lūkesčių. Ir čia tik geras priminimas ant kiek apgailėtina yra CBA, ir kad mūsų Lietuviškasis Bargnanis vardu Donatas renka ten dvigubus dublis, tai visiškai nieko nereiškia.