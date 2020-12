Nesulaikomo Grigonio vedamas „Žalgiris” nutraukė šešių pralaimėjimų seriją

Propeleris

Pagaliau vargiai su didelem bangom bet pergale. Nors pagerejimo zaidime nelabai matosi tiesiog varzovai tokie pat prastai zaidziantys.. Niekada anksciau nesakiau nieko apie treneri bet siaip pradedu abejot jo galimybem, 4 keliny kertiniam momente kai is 15 tasku liko 7 ir varzovai ant bangos gaudosi jokios reakcijos nei timeout nei keitimu nors matosi kad Lauvergne pasiklydes ir Rubit kur kas geriau atrodo... kaip nesiorentuotu kas vyksta... Gerai kad gerai baigesi. Puolimas irgi jei ne individualiai per rankas pataikes Grigonis ir Hayes bei antroj pusej isimetes Jokubaitis daugiau skurdu... tampo kamuoli kol reikia per rankas mest paskutine sekunde... Smagu kad laimejo bet zaidimas tikrai nenuteikai pozityviai su rimtesnem komandom.