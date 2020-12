„Rockets“ pateikė „76ers“ klubui sąlygas dėl Hardeno mainų

Anonimas

Tikiuosi jokia komanda neims sito pridurko, Amerikieciai megsta fraze "on the wrong side of the 30s", Hardeno kreive dabar tik kris zemyn, o jo ego vis dar yra kaip geriausio krepsininko, kurio turi visi klausyti. Per tokius hardenus ar westbrookus supranti kokia retenybe yra NBA pasaulyje tureti lebrona ar curry.