„Jazz“ atleido Nigelą Williamsą-Gossą

NBA dar pateisinima,alga buvo nebloga 1.5 mln doleriu.apie 800K po mokesciu gauna.gal uzsikabins ,kas trauma gaus ir gaus laiko,ar irodys per treniruotes ir t.t....beto NBA moka zaidejams pencijas,kuo daugiau suzaidi NBA tuo daugiau gauni is NBA..jei suzaidi bent 3 sezonus NBA,pencija is NBA gausi 12 tukst doleriu i metus,poto kuo daugiau metu zaidi tuo suma dideja..bet cia daugiau sunku suprasti zaidejius,kurie zaidzia G-lygoje 2-3 ar daugiau metu,kur alga labai menka,o jie tiek metu zaidzia ir vietoj kad varyti uzsidirbti pinigu, trinasi visa karjera g lygoje