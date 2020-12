Čanakas didžiavosi savo vyrais: „Kovojome iki paskutinės sekundės, kaip ir pažadėjome“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Visas rungtynes reikiamos persvaros prieš Andoros „MoraBanc“ siekęs Panevėžio „Lietkabelis“ buvo labai arti savo tikslo, tačiau Nenado Čanako kariaunai galiausiai nepavyko užsikabinti.

Rungtynių žaidėjas Gytis Masiulis Taškai 16 Naudingumas 24 Atkovoti kamuoliai 9 Perimti kamuoliai 2

Atitrūkus per 10 taškų, Gytis Masiulis prametė iš toli, o tiksint paskutinėms sekundėms ir šeimininkams pirmaujant 77:69, lemiamą metimą iš tolimos distancijos prametė Paulius Valinskas.

Po netaiklaus šūvio Nacho Llovetas sugriebė kamuolį gynyboje ir „MoraBanc“ krepšininkai šokinėjo iš džiaugsmo. Pralaimėjimas iki 10 taškų Panevėžyje jiems garantavo vietą „Top 16“ etape.

„Buvo puikus metimas, mums reikėjo trijų taškų, – paskutinę savo komandos ataką tinklalapiui „BasketNews.lt“ komentavo Čanakas. – Nebeturėjome minutės pertraukėlės, bet jeigu taip būtų pasibaigusi ataka po pasitarimo, būčiau patenkintas tokia proga.

Žinoma, negalime pasidžiaugti rezultatu, kadangi praradome šansus patekti į „Top 16“. Bet iš kitos pusės, didžiuojuosi savo žaidėjais, kadangi komanda išgyveno sunkų laikmetį, kuris jau – praeityje. Mes išlikome kartu, kovojome iki paskutinės sekundės, kaip ir pažadėjome. Dabar turime tęsti darbą ir ruoštis mūšiams LKL.“

Specialistas po skaudaus pralaimėjimo apmaudą liejo ne dėl neįkritusio paskutinio metimo, o dėl sužaistos pirmosios dalies, kai „Lietkabelis“ nesugebėjo susitvarkyti su varžovais po savuoju krepšiu.

„MoraBanc“ krepšininkai kelias atakas savo metimus kartojo po dukart, kol galiausiai įvertė taškus. Tai neleido panevėžiečiams atitrūkti, nors įpusėjus antrajam ketvirčiui buvo priekyje 35:28. Galiausiai iš šio pranašumo pasitinkant pertrauką liko tik du taškai (36:34).

„Sumokėjome kainą ne paskutiniu metimu, o už 11 atkovotų kamuolių ir 11 klaidų per pirmąją pusę, – tęsė Čanakas. – Demonstravome nepakankamą energiją, neatsitvėrėme savo žmonių, trečiajame ketvirtyje neapsigynėme vienas prieš vieną, pabaigoje pavyko susitvarkyti, bet neužteko.“

Po ilgosios pertraukos įsisiautėjęs Clevinas Hannah „Lietkabeliui“ atseikėjo 27 taškus ir pagerino asmeninį karjeros rekordą Europos taurėje. Per pirmuosius du kėlinius Čanako auklėtiniai jį išlaikė su 9 pelnytais taškais, kiek ir buvo jo vidurkis iki šio susitikimo.

„Turėjome problemų su Kyle’o Vinaleso ir Margirio Normanto pražangomis, mūsų aukštaūgiai tinkamai nepadėjo gynėjams ir to užteko. Be to, Hannah – geras krepšininkas“, – kalbėjo Čanakas.

„Lietkabelis“ galimybes kabintis į kitą etapą prarado likus vienam namų mačui su Monako „Basket“, prieš kurią Čanako vadovaujama komanda svečiuose neturėjo jokių šansų 57:82.

Tokių skaudžių pralaimėjimų pirmajame reguliariojo sezono rate panevėžiečiai patyrė ne vieną – 61:76 buvo nusileista Bolonijos „Virtus“ ir 76:105 neprilygta Manto Kalniečio bei Mindaugo Kuzminsko vedamai Krasnodaro „Lokomotiv“.

Čanakas tikisi, jog patirtis kovojant su aukščiausio lygio klubais pasiteisins likusiose kovose vietiniame fronte, kur „Lietkabelis“ LKL žygiuoja antras ir kartu su Kauno „Žalgiriu“ fiksuoja ilgiausią septynių iš eilės pergalių seriją.

Kažkurios iš šių komandų toks žygis baigsis, mat jos abi sekmadienį Panevėžyje turėtų susikauti tarpusavyje.

„Mūsų grupėje buvo trys Eurolygos lygio komandos ir tokia patirtis mums tikrai pravers. Gaila, kadangi buvau tikras, jog būsime konkurencingi. Nesu tas, kuris teisinasi, bet dėl COVID-19 viruso mes negalėjome tinkamai treniruotis daugiau nei šešias savaites, o mes esame komanda, kuriai tos praktikos reikia“, – sakė Čanakas.