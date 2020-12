Nusivylęs Ulanovas: „Toks vaizdas, kad įpratome pralaimėti“

Nuotr.: KKF-Scanpix

Po pusseptintų metų svečio teisėmis ant „Žalgirio“ parketo išbėgęs Edgaras Ulanovas gruodžio 17-osios vakarą norės pamiršti kuo greičiau. Stambulo „Fenerbahče“ klubas nuo pat pirmųjų rungtynių minučių palūžo kovoje su dominavusiu Kauno „Žalgiriu“, o paties asmeninis pasirodymas buvo pažymėtas antirekordo pakartojimu.

Surinkti –4 naudingumo balai kauniečio karjeroje – blogiausias rezultatas Eurolygoje, pirmąkart užfiksuotas pernai dvikovoje su „Barcelona“.

„Nėra daug ką kalbėti, rezultatas viską pasako, – spaudos konferencijoje nusivylimą reiškė Ulanovas. – Apie taktinius dalykus net neverta kalbėti, nes absoliučiai neprilygome šiandien. Prisideda, aišku, ir pralaimėjimai, kuriuos patiriame paskutiniu metu. Rungtynėse greitai prarandame pasitikėjimą psichologiškai, jeigu kažkas nesiseka, ir tai tikriausiai normalu, nes pastaruoju metu žaidžiame prastai.

Ties taktiniais dalykais neišsiplėsiu, nes galima kalbėti absoliučiai apie viską – apie agresyvumą, atkovotus kamuolius, klaidas, plano laikymąsi.“

Be Jano Vesely rungtyniavusiam Turkijos grandui tai buvo septintasis pralaimėjimas per paskutinius aštuonis mačus ir dešimtas per 15 turų.

Tuo metu „Žalgiris“ pergale 37 taškų pranašumu pakartojo klubo rekordą Eurolygoje.

– Kaip galima paaiškinti, jog komanda, atrodo, nuo pirmųjų minučių labai stipriai kovingumu nusileido „Žalgiriui“?

– Komandoje užsitęsė prastas periodas, pralaimime daug rungtynių ir toks vaizdas, kad įpratome pralaimėti. Jeigu kažkas nepasiseka, išvis nuleidžiame rankas ir dingsta pasitikėjimas savimi – ir puolime sprendimai būna tokie, kokie neturėtų, ir gynyboje pasimetame, nėra susikalbėjimo. Visi tikriausiai galvojame apie kažkokias problemas, kurių šiai dienai – begalė, ir esame nežmoniškai apsikrovę. Pirmas kėlinys pralaimėtas 7:24 ir, realiai, problemos prasidėjo nuo išsimesto kamuolio ir iš karto matėsi pranašumas nuo pirmųjų minučių.

Rungtynių žaidėjas Augustine Rubit Taškai 18 Naudingumas 27 Dvitaškiai 67% 6/9 Baudų metimai 75% 3/4

– Užsiminėte, jog komanda palūžta psichologiškai. Ar komandoje nėra tokių užvedančių lyderių, kokie yra „Žalgiryje“?

– Pas mus rūbinėje yra begalė gerų žmonių – ir su didele patirtimi, ir žmonės, kurie yra laimėję titulus, matę ir šilto, iš šalto, dirbę su begale trenerių. Nesutikčiau, jog pas mus nėra žmonių, kurie gali patraukti rungtynių metu ar už aikštelės ribų. Tų žmonių yra daug, šiai dienai dar neįpusėjo sezonas ir spręsime savo bėdas. Tikiuosi, kad viską pavyks pakeisti antroje sezono dalyje.

– Koks sukrėtimas galėtų prikelti komandą?

– Nežinome ir neturime stebuklingos burtų lazdelės. Būtų labai gerai, paprasta, jeigu pavyktų taip greitai išspręsti. Vienintelis kelias – dirbti, treniruotis, aklai taisyti klaidas. Taip, esame nauja komanda – kažkas nežaidę Eurolygoje, kažkas nežino pusės Eurolygos žaidėjų. Tai – normalu, viskas logiška, bet kito kelio nėra. Nežinau, ar permainos, ar dar kažkas gali įvykti. Kiekviena diena krepšinyje – nauja istorija. Niekas kitas neištaisys, tik mes patys.

– Ar jus stebina Mariaus Grigonio demonstruojamas žaidimo lygis?

– Tikrai nestebina. Visi žinome, kaip Marius gali žaisti, ir leiskime jam daryti tai, ką jis daro dabar iki šios dienos. Palinkėčiau išlaikyti tą patį ar net geresnį žaidimą. Manau, kad jis stebins visus „Žalgirio“ fanus savo geru žaidimu ir gera energija.