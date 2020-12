Prienų klubą papildė Gilvydas Biruta

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Po daugiau nei trijų savaičių pertraukos į Lietuvos krepšinio lygos kovas sugrįžtantis Prienų „CBet“ klubas sulaukė pastiprinimo aukštaūgių gretose – prie komandos jungiasi 29 metų 203 cm ūgio puolėjas Gilvydas Biruta. Su krepšininku sudaryta mėnesio trukmės sutartis.

Aukštaūgis vilkės 9 numeriu pažymėtus marškinėlius.

Šių metų rugsėjo mėnesį Biruta prisijungė prie Hertongenboso „Heroes“ klubo, rungtyniaujančio Olandijos čempionate, tačiau dėl COVID-19 pandemijos nacionalinės šalies pirmenybės buvo nutrauktos (spalio 20 d.) ir puolėjas turėjo palikti klubą.

Prieš nutraukiant sezoną Biruta spėjo sužaisti dvejas rungtynes, kur vienose iš jų pelnė 4 taškus ir sugriebė 10 kamuolių.

2020 metų sausio 5 dieną puolėjas papildė Panevėžio „Lietkabelio“ komandą bei prieš ankstyvą sezono pabaigą aikštelėje pasirodė 7 mačuose. Rungtyniaudamas vidutiniškai po 11 minučių Biruta pelnė po 4,3 taško, atkovojo po 1,6 kamuolio ir rinko po 4,3 naudingumo balo.

2015 metais puolėjas baigė studijas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Rod Ailando universitete bei paskutiniais studijų metais žaidimas studentų krepšinio pirmenybėse (NCAA) vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 20,8 minutės, pelnydavo po 8,1 taško ir po krepšiais atkovodavo po 4,6 kamuolio.

Tų pačių metų liepos mėnesį Biruta gynė Denverio „Nuggets“ ekipos garbę NBA Vasaros lygoje. Su Lietuvos krepšinio lyga puolėjas susipažino 2015-2016 metų sezone, kai prisijungė prie Klaipėdos „Neptūno“ komandos, kur per 21 rungtynes vidutiniškai per mačą žaisdavo po 10 minučių, per kurias pelnydavo po 3,5 taško ir atkovodavo po 2,4 kamuolio.

2016 metų vasarą Biruta ir vėl rungtyniavo NBA Vasaros lygoje, tačiau šį kartą vilkėjo Vašingtono „Wizards“ komandos marškinėlius.

Vėliau puolėjo karjera vedė į Trikalos „Aries“ (Graikija), Pjačencos „Assigeco“ (Italija), Breso Burgo JL (Prancūzija) bei Čerkasų „Mavpy“ (Ukraina).

Biruta 2007 metais su Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) rinktine Europos čempionate iškovojo bronzos, o 2009 metais su Lietuvos jaunių (iki 18 metų) rinktine Europos čempionate iškovojo sidabro medalius.

Artimiausias rungtynės LKL prieniečiai turėtų žaisti jau rytoj, Alytuje, kur 17 val. 20 min. susitiks su vietos „Dzūkijos“ komanda.