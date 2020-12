Dar kartą subyrėjęs „Lietkabelis“ sezoną Europoje baigė triuškinama nesėkme

Realybe

tokia kad kai turi komanda is tokiu lkl vidutinioku lietuviu kaip valinskas, masiulis, normantas, maldunas, lipkevicius, jau nekalbant apie vencku ir posku, plius 3 inkarus legionierius neaisku is kur istrauktus tai tiesiog esi patranku mesa eurocupe - reiktu blaiviau bertinti savo galimybes ir tiek ziniu - o kai valinska vadona jauni ir perspektyviu kai bicui 25 m tai cia tik lietuvoje iki 30 metu dar visi tiki kad pramus :) :) speju is gebeno dar ir visi laukia juk jaunas ir perspektyvus