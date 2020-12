Į LKL titulą besitaikantis Vinalesas – apie Čanako suteiktą atsakomybę ir naujai pažintą krepšinio discipliną

Nuotr.: BNS

Egzotinėse šalyse karjerą pradėjęs Kyle'as Vinalesas Europoje pažino kitokį krepšinį. Ne išimtis – ir karjeros etapas Lietuvoje, kur Panevėžio „Lietkabelio“ legionieriaus krepšinio horizontas ėmė plėstis dar neprasidėjus sezonui.

Kyle Vinales Komanda: Panevėžio Lietkabelis

Pozicija: PG, SG Amžius: 28 Ūgis: 188 cm Svoris: 82 kg Gimimo vieta: Mičiganas, JAV

28-erių amerikietis Lietuvoje pasirodė likus beveik pusantro mėnesio iki starto ir pirmąkart nuo 2015 metais prasidėjusios profesionalo karjeros atliko ikisezoninį pasirengimą su komanda.

Prieš tai du sezonus Europoje žaidęs Vinalesas prie Larnakos AEK ir Talino „Kalev/Cramo“ klubų prisijungė jau prasidėjus oficialioms kovoms, o per pirmuosius trejus metus blaškėsi tarp tokių valstybių kaip Puerto Rikas, Tunisas ar Dubajus.

Jose bene visos prožektorių šviesos buvo nukreiptos į Vinalesą. Jis Tunise generavo po 22,4 taško ir 6 rezultatyvius perdavimus, laimėjo vietinę lygą bei buvo pripažintas čempionato ir finalo MVP.

Puerto Rike krepšininko statistika siekė 20,1 taško, 3,6 rezultatyvaus perdavimo ir 3,4 atkovoto kamuolio.

Bet krepšinio lygis, kaip tinklalapiui „BasketNews.lt“ pripažino pats Vinalesas, šviesmečiais skiriasi nuo Europos, kur jam teko taikytis ne tik prie kitokios disciplinos, bet ir pakeisti poziciją.

„Krepšinis tose šalyse nėra toks rimtas, treniruotės skiriasi kardinaliai – man neteko treniruotis dukart per dieną, kol nepersikėliau į Europą, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ atviravo Vinalesas. – Iki tol, būdavo, per dieną treniruodavausi po kartą ir žaisdavome rungtynes. Kai atvykau į Europą, labiausiai taikytis reikėjo prie kitokios pozicijos, kadangi visą karjerą žaidžiau atakuojančiu gynėju.

Pavyzdžiui, Puerto Rike nėra tokių aukštų gynėjų kaip Europoje, o mano ūgis tesiekia 185 cm, todėl rungtyniauti antru numeriu Europoje būtų pakankamai sudėtinga. Pastarieji dveji metai man buvo prisitaikymo laikotarpis.“

Praėjusį sezoną VTB Vieningoje lygoje spindėjęs Vinalesas buvo penktas rezultatyviausias pirmenybių krepšininkas, vidutiniškai rinkęs po 17,7 taško ir 4,6 rezultatyvaus perdavimo. Tokie rodikliai atkreipė „Lietkabelio“ štabo dėmesį, kuris ieškojo krepšininko, galinčio individualiai išspręsti situacijas ir kurti progas kitiems komandos draugams.

Pastarasis žaidimo elementas amerikiečio arsenale per karjerą niekada nebuvo taip akcentuotas, o tai verčia žaidėją į puolimą žiūrėti plačiau.

LKL pirmenybėse jis pelno po 14,8 taško ir atlieka po 4,4 rezultatyvaus perdavimo, bet tuo pačiu ir klysta po 3,5 karto.

Apie keičiamą žaidėjo profilį, „Lietkabelio“ vyr. trenerį, patirtį Europoje ir ambicingą tikslą LKL – tinklalapis „BasketNews.lt“ bendravo su Vinalesu.

– Ar tiesa, jog „Lietkabelyje“ jūs pirmąkart karjeroje praėjote bendrą pasiruošimo sezonui etapą?

– Tai – pirmas kartas, kai prie komandos prisijungiau taip anksti. Niekada neteko taip pereiti per ikisezoninį ciklą – bėgiojimai lauke, draugiškos rungtynės, bendros treniruotės treniruoklių salėje, bet visa tai parodo, jog esi kur kas rimtesniame krepšinio lygyje. Mano kūnas jaučiasi gerai ir yra stipriausias, koks yra buvęs. Mėgaujuosi tais procesais ir puikiai suprantu, jog šie metai man labai padės žengti žingsnius karjeroje į priekį, ko ir noriu – kilti į didesnius klubus. Jeigu noriu pasiekti šį tikslą, turiu dirbti netgi dar sunkiau.

– Kaip Nenado Čanako schemose jums sekasi išpildyti kuriančio gynėjo vaidmenį?

– Vis dar mėginu rasti balansą tarp kitų komandos draugų įtraukimo į puolimą ir galimybės pačiam įnešti indėlį taškais, taip pat stengiuosi būti lyderiu. Man tai – iššūkis. Treneris iš manęs to reikalauja kasdien, jog sugebėčiau laviruoti tarp taškų rinkimo ir didesnio kitų krepšininkų įjungimo į puolimą. Dirbu diena iš dienos, jog išpildyčiau tai. Tai nėra lengva, bet tokį iššūkį priimu su malonumu.

– Kaip treneris jums pateikia savo reikalavimus?

– Nuo pat pirmos dienos Panevėžyje treneris su manim kalbasi be užuolankų. Jis iš karto pasakė, jog mane mato kaip vieną vedančių žaidėjų, daug tikisi iš manęs ir pasitiki manimi. Kaip ir minėjote, pažymi, jog puolime įtraukčiau komandos draugus bei pats rasčiau būdų pelnyti taškus. Treneris verčia mane pasitempti. Jis iš karto pasakė, jog nebus lengva, bet tiki manimi. Jeigu negalėčiau to vykdyti, manęs čia nebūtų. Priėmiau šį išbandymą ir kasdien mėginu dirbti ties tuo.

– Kaip, jūsų akimis, pavyksta tvarkytis su tomis užduotimis?

– Kiekvienose rungtynėse – skirtingai, čia juk sportas, kuriame neišvengiame kalnelių. Bet kiekvienas pralaimėjimas ar prastesnė diena – pamoka. Kasdien jaučiuosi vis patogiau trenerio sistemoje, prie komandos draugų. Komanda žengia žingsnius į priekį, aš taip pat.

– Treneriai iš Serbijos pasižymi pakankamai griežta darbo metodika. Ar pastebite tai Čanako darbo procesuose?

– Tunise teko dirbti su treneriu iš Serbijos (Predragu Badnjarevičiumi – aut. pas.), kuris buvo absoliučiai kitoks – rėkė, šaukė lyg pamišęs, buvo itin griežtas. Čanakas man patinka, jis – griežtas, bet kur kas ramesnis. Nenadas nešaukia be reikalo, tam jis pasirenka momentą, kai to reikia. Sakyčiau, jog pasižymi savotiška strategija, kada veiksmai yra atliekami pagal situaciją. Be to, treneris išsiskiria abipuse pagarba ir tikrai jį vertinu.

– Jums tai buvo debiutas Europos taurėje. Ko pasisėmėte iš tos patirties?

– Jaučiuosi gavęs didžiulę pamoką iš kovų su tokiomis komandomis. Patekome į sunkiausią grupę, kurioje teko pasivaržyti su aukščiausio lygio varžovais ir pasitikrinti savo jėgas. Žvelgiant dabar į LKL, negalima sakyti, jog mums bus lengviau dėl įgautos patirties, bet jeigu pažvelgtumėte į Europos taurę, mes įsitikinome, kad galime žaisti su visais. Mums teko rungtyniauti su vienomis geriausių Europos komandų, kas leido pasitikrinti, kiek geri esame. Tos pamokos mums neabejotinai pravers.

– Pažvelgiant giliau, kas jums asmeniškai įstrigo žaidžiant prieš vienas geriausių Europos komandų?

– Priešininkų gynėjai buvo labai patyrę krepšininkai ir skirtingai pasiruošę. Grįžtant į pirmąsias rungtynes su „Monaco“, tos rungtynės man parodė kitokį krepšinio lygį, kaip buvo gintasi prieš mane – jie apribojo daugybę mano galimybių, kuriomis išsiskiriu aikštėje. Tai parodo, jog varžovai gerai atliko namų darbus. Man tai padarė įspūdį ir asmeniškai buvo labai naudinga patirtis. Tokių priešininkų pasiruošimas buvo visai kitokio lygio nei kitų komandų. Teko tai patirti tiek asmeniškai, tiek visai komandai, ir iš to galime pasimokyti.

– „Lietkabelis“ Europos taurėje sugėrė ne vieną skausmingą smūgį. Kaip komanda augo po tokių patirčių?

– Mūsų komanda išties yra labai jauna. Pergalių ir pralaimėjimų patirtys – viskas, iš ko susideda sportas, duoda labai daug. Tos nesėkmės buvo labai skaudžios, kadangi mūsų tikslas buvo patekti į „Top 16“, o kai to nepasiekėme, kirto per mūsų ambicijas. Pralaimėtos rungtynės rūbinėje mus palikdavo po valandą apsvarstymams ir akivaizdu, jog mums iš tikrųjų skaudėjo. Bet į tai galima pažiūrėti ir kitaip – mūsų laukia sezono rungtynės su Kauno „Žalgiriu“, tai mes galime arba verkti dėl tų pralaimėjimų, arba pasimokyti iš to ir sezono pabaigoje per atkrintamąsias nuskinti vaisius. Turime būti dar alkanesni po tokių nesėkmių ir siekti galutinio sezono tikslo, kuris – laimėti LKL čempionų titulą. Niekas nenutinka be priežasties ir mes turime pasisemti patirties judant į priekį.

– Užsiminėte apie ambicingą tikslą. LKL pirmenybėse jau žaidėte su visomis komandomis, tarp kurių buvo ir turnyrinės lentelės lyderiai. Kaip vertinate savo šansus pasiekti finalą?

– Vertinu labai gerai, laimėjome tiek prieš „Žalgirį“, tiek prieš Vilniaus „Rytą“. Aišku, pirmosios dvejos rungtynės (pralaimėtos Prienų „CBet“ ir Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ – aut. past.) nesusiklostė taip gerai, bet jos sukrėtė komandą ir dabar esame septynių iš eilės pergalių kelyje. Mes geriausią savo krepšinį žaidžiame LKL, kas yra kiek sunkiai paaiškinama. Tikiuosi, jog sekmadienį pavyks išlaikyti šį pagreitį. Kad ir kaip pasibaigtų tas mačas, būsime pirmoje turnyrinės lentelės vietoje, ar toliau liksime antri, mūsų tikslas išlieka toks pat. Mes parodėme, kad galime kautis su „Žalgiriu“, ir jaučiu, jog galime laimėti.

– Paminėjote, jog „Lietkabelio“ žaidimas Europos taurėje ir LKL ypatingai skyrėsi. Kokios galėtų būti to priežastys?

– Nesakyčiau, jog tai buvo psichologinis dalykas, bet iš tikrųjų tai – sunkus klausimas. Aišku, viskas skiriasi – komandos, asmeninės dvikovos, pačių žaidėjų dydžiai. LKL pirmenybėse daug tokių dalykų nusvyra mūsų naudai, kas iš karto rungtynes paverčia kitokiomis. Iš tiesų labai sunku palyginti.

– Ar dvikovas su Lietuvos grandais priimate kaip ir asmeninį iššūkį save parodyti prieš geriausius lygos žaidėjus?

– Žinoma, su tokiu nuteikimu į aikštę žengia visa komanda. Nežinojau daug apie Lietuvos krepšinį iki pernai metų, bet prieš persikeliant į Europą teko girdėti apie „Žalgirį“, „Rytą“, taip pat tokius žaidėjus kaip Ryanas Boatrightas, Thomasas Walkupas. Rungtyniaujant su stipriausiomis komandomis norisi parodyti, jog esi lygiai tiek pat geras ar netgi geresnis. Apima geras jausmas juos įveikus bei suteikia motyvacijos.

– Sakote, jog norėtumėte atsispirti į didesnį klubą. Kur matytumėte save?

– Sporte kiekvieną dieną turi išsikelti didžiausią siekiamybę. Mano svajonė visada buvo žaisti NBA, ko kasdien ir siekiu – paties aukščiausio. Tai man suteikia motyvacijos dirbti, pasilikti po treniruočių ir dar plušėti individualiai. Noriu mokytis iš savo patirčių ir siekti pergalių. Kaip ir minėjau, mano tikslas su „Lietkabeliu“ – laimėti čempionų titulą, kadangi tokios pergalės prisideda prie tavo kitų metų sėkmės, tai pajunta visi – treneriai, žaidėjai, vadovybė.

– Praėjusį sezoną sėkmingai rungtyniavote Taline. Kaip galėtumėte palyginti savo patirtį Lietuvoje ir Estijoje?

– Latvijos-Estijos lygos nėra net ko lyginti, bet VTB Vieningoji lyga su tiek Eurolygos ir Europos taurės komandų – geriausias nacionalinis čempionatas. Žvelgiant iš mūsų pozicijos, tai netgi labai panašu į mūsų grupę Europos taurėje, kur žaidėme su panašaus pajėgumo komandomis. Prieš atvykstant į Lietuvą iš tikrųjų galvojau, kad LKL yra panaši į Latvijos-Estijos lygą, bet po pirmųjų dvejų rungtynių buvo kiek nemalonu, jog klydau. Dabar vertinu LKL kur kas labiau, tiesiog prieš tai buvau susidaręs klaidingą vaizdą. LKL – visiškai kitokia lyga nei Latvijos-Estijos, jų net negalima lyginti.

– Kaip jums susiformavo toks vaizdas apie LKL?

– Sunku pasakyti, tiesiog nežinojau tiek daug apie tai. Panašios šalys, todėl galvojau, jog ir lygos bus panašaus pajėgumo. Daugiau pernelyg nesigilinau.