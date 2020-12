NBA sezono intrigos: Dončičiaus šansas sukurti istoriją ir galimi naujo formato siurprizai

Nuotr.: AP, AFP, USA TODAY Sports – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Nuotr. AP, AFP, USA TODAY Sports – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Vos po kiek daugiau nei dviejų mėnesių pertraukos Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) ir vėl grįžta.

Precedento neturintis sezono startas, kuomet didžiojoje dalyje arenų žiūrovai vis dar nebus įleidžiami, taip pat naujas ir tik šiek tiek Orlando burbule pačiupinėtas formatas.

Pirmą kartą išvysime ir Kevino Duranto bei Kyrie Irvingo duetą, o Luka Dončičius taikysis į istorinį pasiekimą.

Visa tai ir dar daugiau – tinklalapio „BasketNews.lt“ būsimo NBA sezono intrigų apžvalgoje.

Ar Luka Dončičius taps reguliariojo sezono MVP?

Šis sezonas – paskutinis, kai Dončičius gali tapti jauniausiu MVP NBA istorijoje ir bent jau lažybininkai tiki, kad Dalaso „Mavericks“ žvaigždė tai padarys – slovėnas laikomas favoritu atsiimti šį apdovanojimą.

Tam pagrindo tikrai yra. Jau praėjusį sezoną 21-erių Dončičius vidutiniškai rinko po 28,8 taško, 9,4 atkovoto kamuolio ir 8,8 rezultatyvaus perdavimo, tad tikėtis 30 taškų vidurkio neskamba kaip utopija.

Vis tik didžiausias veiksnys bus pačių „Mavericks“ rezultatai. Dalaso ekipai veikiausiai teks užimti mažiausiai trečiąją vietą Vakaruose, jog Dončičius rimtai pretenduotų į šį prestižinį apdovanojimą. Paskutinį kartą „Mavs“ taip aukštai buvo prieš 10 metų – 2010-2011 m. sezone, kuriame buvo laimėtas ir NBA titulas.

Konkurencijos slovėnui tikrai netrūks. Galima neabejoti, kad reguliariajame sezone varžovus į neviltį varys Milvokio „Bucks“ su Gianniu Antetokounmpo priešakyje, po traumų sugrįžta Kevinas Durantas bei Stephenas Curry, o Los Andžele yra bent du klubai su ryškiais talentais, kovosiančiais dėl aukščiausių pozicijų.

Dončičiui prireiks sėkmės, tačiau Slovėnijos vunderkindas jau dabar turi pakankamai, kad galėtų būti laikomas rimtu pretendentu atsiimti NBA reguliariojo sezono MVP.

Domanto Sabonio vaidmuo prie naujojo „Pacers“ trenerio

Pastaruosius penkerius metus iš pirmojo atkrintamųjų etapo vis iškrisdavę „Pacers“ nutarė imtis permainų ir atlikti perversmą trenerių štabe. Taip į Indianą iš Toronto „Raptors“ atvyko Nate‘as Bjorkgrenas. Ką tai reikš praėjusio sezono komandos lyderiui Domantui Saboniui?

„Žaisime modernesnį krepšinį“, – vos prasidėjus treniruočių stovyklai sakė Sabonis.

Ir išties, „Pacers“ modernumas pradeda jaustis pažiūrėjus į tritaškių grafą. Per trejas draugiškas rungtynes „Pacers“ išmetė po 42 tritaškius per rungtynes – septinta vieta visoje lygoje.

Palyginimui, praėjusį sezoną Indianos ekipa atlikdavo po 28 tolimus metimus ir pagal šį skaičių buvo NBA lentelės dugne.

Būtent tolimi metimai kol kas labiausiai jaučiasi ir paties Sabonio žaidime. Lietuvis draugiškų rungtynių cikle išmetė 8 tritaškius (vid. 2,7), tačiau pataikė viso labo vieną. Toks išmestų tritaškių vidurkis būtų didžiausias per puolėjo karjerą NBA.

Bjorkgrenas Saboniui ir toliau leidžia daryti tai, ką jis moka geriausiai – rinkti taškus baudos aikštelėje. Lietuvis taip pat išlaiko lyderio statusą komandoje ir pasiruošimo etape buvo rezultatyviausias „Pacers“ žaidėjas.

Be abejo, trejų draugiškų rungtynių imtis yra juokinga, žinant NBA sezono trukmę, tačiau šiuo metu tai yra viskas, iš ko galime susidaryti įspūdį apie naująjį „Pacers“ strategą.

Vis dėlto skatinimas Sabonį atakuoti iš toli nuteikia pozityviai, mat ištobulinus ir šį elementą, Domanto puolimo arsenalas taps platesnis bei universalesnis ir taip leis lietuviui žengti dar vieną žingsnį į priekį.

Didžiųjų žvaigždžių sugrįžimai

Šį sezoną ant parketo sulauksime ir ilgą laikotarpį nežaidusių žvaigždžių. Kevinas Durantas bei DeMarcusas Cousinsas oficialiose rungtynėse nežaidė nuo 2019-ųjų birželio, o Johnas Wallas – 2018-ųjų gruodžio.

Įtraukti galima ir Stepheną Curry, kuriam praėjusių metų spalį lūžo ranka. „Golden State Warriors“ žvaigždė spėjo žengti į aikštelę kovo mėnesį, tačiau tuomet NBA ir visas likęs pasaulis dėl pandemijos užsidarė, o „Warriors“ sezono atnaujinime nesudalyvavo, tad Curry atostogos užsitęsė.

Bent jau kol kas itin optimistiškai atrodo po Achilo sausgyslės traumos grįžęs Durantas, kuris per dvejas draugiškas rungtynes fiksavo 20 taškų ir 4,5 atkovoto kamuolio vidurkį. Puolėjas iš žaidimo atakavo 50 proc. tikslumu.

„Nets“ žvaigždė taip pat pademonstravo, jog be didesnio vargo gali ir įdėti. Bene vienintelis užkliuvęs dalykas buvo greičio praradimas, tačiau žinant, kaip ilgai nežaidė Durantas, tai yra visiškai normalu.

Belieka tikėtis, kad krepšininkas aukštą lygį išlaikys visą sezoną, nes bent jau kol kas galėjome matyti tikrai gerą Duranto versiją.

Beveik 11 mėnesių be krepšinio praleido ir naujasis Duranto kompanionas Kyrie Irvingas. Gynėjas paskutinį kartą krepšinio aikštelėje buvo vasario 2-ąją, kai dvikovoje su Vašingtono „Wizards“ patyrė kelio traumą.

Trauma nebuvo pernelyg rimta, tad vaizdas ikisezoninėse rungtynėse, kaip ir galima tikėtis, buvo geras. Irvingas per du draugiškus mačus žaidė po kiek daugiau nei 22 minutes, tačiau fiksavo 17,5 taško (56 proc. trit.), 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 4 atkovotų kamuolių statistiką.

Bent jau kol kas Duranto ir Irvingo duetas atrodo neblogai, tačiau nereikia pamiršti, jog buvo sužaisti viso labo du susitikimai. Vienintelis dalykas galintis pakišti koją – Irvingo užklasinė ir su krepšiniu mažai susijusi veikla. Krepšininkas pastaruoju metu mirgėjo antraštėse dėl savo pasisakymų bei atliktų apeigų prieš dvikovą su „Celtics“.

Maloniai stebina ir Wallas. Į Hjustono „Rockets“ išmainytas įžaidėjas nežaidė dėl atliktos kulno operacijos, o reabilitacijos metu sugebėjo nusitraukti ir Achilo sausgyslę.

Per tris mačus gynėjas fiksavo 16,3 taško ir 5,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką ir kaip senais laikais sėkmingais reidais į baudos aikštelę draskė varžovų gynybą. Pasiruošimo etape Wallas neatrodė kaip dvejus metus nežaidęs krepšininkas.

Sėkmingo sugrįžimo galima tikėtis ir iš Curry. „Warriors“ žvaigždės trauma nebuvo tokia rimta, kaip Duranto ar Wallo.

Curry reabilitacija užtruko ir dėl to, jog klubui nebuvo jokio reikalo skubinti savo lyderio – „Warriors“ šių metų naujokų biržoje siekė kuo aukštesnio šaukimo, tad pergalės nebuvo pagrindinis tikslas.

Ikisezoninės rungtynės nieko blogo nežada. Curry fiksavo 22,7 taško (39 proc. trit.), 3,3 rezultatyvaus perdavimo, 3,7 atkovoto ir 2,3 perimto kamuolio statistiką.

Bene rimčiausia yra Cousinso situacija. Vidurio puolėjas jau buvo grįžęs po Achilo sausgyslės traumos, tačiau prieš pat 2019-2020 m. sezono pradžią jam plyšo ir kryžminiai kelio raiščiai.

Ikisezoninėse rungtynėse Cousinsas atrodė sulėtėjęs ir nebe toks mobilus, tačiau būtų sunku tikėtis kažko kitko po tokių traumų.

Nepaisant to, centras fiksavo pakankamai solidžią statistiką ir per 17 minučių vidutiniškai rinko po 10,3 taško, 7,3 atkovoto kamuolio ir 1,7 bloko. Maža to, Cousinsas iš toli atakavo neįtikėtinu 46 proc. tikslumu.

Be abejo, tai tik ikisezoninės rungtynės ir daryti didelių išvadų iš tokių susitikimų nevertėtų, tačiau nereiktų pamiršti, kokio tipo talentai yra šie krepšininkai ir dauguma jų prieš sezoną nuteikia pozityviai.

Naujoji patekimo į atkrintamąsias sistema

NBA apsisprendė, jog dėl vietos atkrintamosiose galės kovoti ir dešimta konferencijos komanda. Papildomą turnyrą jau matėme Orlando burbule, kuomet aštuntąją vietą užėmę Portlando „Trail Blazers“ susitiko su devintoje pozicijoje likusiais Memfio „Grizzlies“.

„Blazers“ ekipai, norint patekti į atkrintamąsias, reikėjo laimėti vieną kartą. Tai Portlando ekipa ir padarė bei žengė į atkrintamąsias. Vis tik nuo kito sezono sistema bus kiek kitokia.

Iš pradžių septintąją ir aštuntąją vietas konferencijoje užėmusios komandos susitiks tarpusavyje ir sužais vienerias rungtynes. Dvikovos nugalėtojas galutinėje rikiuotėje užims septintąją vietą.

Kitoje poroje susikaus 9 ir 10 vietas konferencijoje užėmę klubai. Šio mačo nugalėtojas pateks į lemiamą etapą, kur susikaus dėl aštuntosios vietos su komanda, pralaimėjusią mačą dėl septintosios pozicijos. Dvikovoje dėl aštuntosios vietos taip pat bus žaidžiamos tik vienos rungtynės.

Ši tvarka galios abejose konferencijose, o pergalių skirtumas, kaip praėjusiame sezone, nebus žiūrimas.

Be abejo, tokia sistema įneša daug intrigos kovoje dėl kelialapių į atkrintamąsias. Rytų konferencijoje praėjusį sezoną į aštuntuką nepateko puikų tarpsezonį turėjusi Atlantos „Hawks“ ekipa, Russellu Westbrooku pasistiprinę Vašingtono „Wizards“.

Pirtį užkurti gali ir ambicingai laisvuosius agentus viliojusi Detroito „Pistons“ ar Gordoną Haywardą pasikvietusi Šarlotės „Hornets“.

Nuotr. USA Today Sports-Scanpix

Kaip ir įprasta, Vakarų konferencijoje mėsmalė yra dar didesnė.

Praėjusį sezoną už borto liko be Curry likę „Golden State Warriors“, didžiąją sezono dalį aštuntoje pozicijoje buvę „Grizzlies“.

Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipoje Zionas Williamsonas praėjusį sezoną sužaidė tik 24-erias rungtynes, o mainų būdu komandą papildė ir Ericas Bledsoe, Stevenas Adamsas bei George‘as Hillas.

Nereikia pamiršti ir visada šalia aštuntuko balansuojančią San Antonijaus „Spurs“ – praėjęs sezonas buvo pirmasis, kai po 22 sezonų pertraukos Teksaso ekipa nepateko į atkrintamąsias.

Ir mes čia kalbame tik apie komandas, kurios praėjusį sezoną nežaidė atkrintamosiose. Žinant, jog praktiškai viską lems vos vienerios rungtynės, tiek Rytų, tiek Vakarų konferencijose į atkrintamųjų traukinį įšokti gali ir dešimtoje pozicijoje likusi ekipa.

Ar Giannis Antetokounmpo pagaliau pademonstruos MVP lygį atkrintamosiose?

Pastaruosius kelerius metus reguliariajame sezone dominavęs Giannis Antetokounmpo nuskynė du MVP apdovanojimus paeiliui. Galima neabejoti, jog šiemet jis pretenduos ir į trečiąjį tokį įvertinimą.

Vis dėlto, atėjus atkrintamosioms, Antetokounmpo dominavimo aura išgaruoja. 2019 m. priešnuodį radę „Raptors“ graikui pastatė tvirtą gynybinę sieną ties baudos aikštele. Panašią taktiką šiemet antrajame atkrintamųjų etape pritaikė ir Majamio „Heat“.

Reguliariajame sezone nesulaikomą Giannio buldozerį atkrintamosiose išjudinti galėtų solidesnis pataikymas. 2019 m. atkrintamosiose „Bucks“ žvaigždė baudas metė 64 proc. tikslumu, o tritaškius – 32 proc. Praėjusį sezoną baudos buvo realizuojamos 58 proc., kuomet tritaškiai – 32 proc.

Nuotr. AFP-Scanpix

Graikas jau šių metų ikisezoninėse rungtynėse demonstravo pakeistą baudų metimų techniką, tačiau bent jau kol kas ši naujovė didelių vaisių neneša. Antetokounmpo baudas realizavo 50 proc. baudų.

Pats krepšininkas tiki, kad į žvaigždes patenkama per kančias.

„Esu realistiškas žmogus. Privalai kentėti, norint laimėti titulą. Vienas geriausių krepšininkų, Michaelas Jordanas, žaisdavo atkrintamosiose ir kentėdavo. Jis buvo eliminuotas ir nusivylęs, tačiau jis viską perėjo ir iškovojo 6 titulus. Titului laimėti reikia laiko“, – naują sutartį su „Bucks“ pasirašęs, sakė Antetokounmpo.

Be abejo, sėkmingam žygiui atkrintamosiose solidi komandos draugų pagalba yra neišvengiama. Ar „Bucks“ šį tarpsezonį surinko čempionišką sudėtį yra kitas klausimas, tačiau galima neabejoti, kad Giannis kuo greičiau norės nusiklijuoti reguliariojo sezono žaidėjo etiketę.