RKL: Vilniaus klubo dominavimas ir sėkmingas Slaninos sūnaus žaidimas

Nuotr.: Saulius Čirba

Regionų krepšinio lygoje („TOPsport–RKL“) savaitgalį sužaista dar 13 susitikimų. Dvi itin dramatiškas pergales iškovojo A diviziono lyderė Vilniaus „Rivile“ (11-3). Mindaugo Noreikos auklėtiniai namuose 75:72 (13:12, 22:19, 18:21, 22:20) nugalėjo Kauno technologijos universitetą (KTU, 3-6) ir paskutinę sekundę 89:88 (28:19, 22:21, 24:22, 15:26) privertė pasiduoti LCC tarptautinį universitetą (5-5).

Paskutinių sekundžių meistrai. Įdomu tai, kad net 9 iš 14 „Rivilės“ rungtynių pasibaigė 5 taškų arba dar mažesniais skirtumais. 2 mačus vilniečiai laimėjo vos taško skirtumu, 3 rungtynes – trimis taškais, dar 2 susitikimai buvo laimėti 5 taškų persvara. 2 iš 3 Lietuvos sostinės klubo pralaimėjimų patirti 1 ir 3 taškų skirtumais.

„Kaip vakar po rungtynių pasakė Gytis Sušinskas (komandos įžaidėjas, – autoriaus pastaba), mes žaidžiame dėl fanų. Jei visus triuškintume 40 taškų, niekam nebūtų įdomu (juokiasi). O jei rimčiau, kol kas dar painiojamės gynyboje, ypač vienas prieš vieną situacijose. Dažnu atveju praleidžiame žaidėjus į stipriąsias puses, kas lemia daug praleistų taškų. Treneris visada akcentuoja gynybą ir dirbame ties ja. Puolimas ateina savaime ir jis kol kas veikia gerai, – pastebi 17-metis „Rivilės“ puolėjas Lukas Pivoriūnas. – Manau, pergales lemia komandos mikroklimatas, kuris yra nuostabus. Visi su visais bendraujame, juokaujame, nėra jokios įtampos rūbinėje. Taip pat, manau, lemia ir trenerių štabas, kuris mus ruošia kiekvienoms rungtynėmis ir spaudžia mus tobulėti. Kol komanda laimi, negaliu skųstis savo vaidmeniu. Iš ritmo išmušė daug visokių mikrotraumų ir situacijų, bet kol komanda laimi, esu patenkintas viskuo. Tikimės dar geresnių rezultatų, norime antrąją sezono dalį užbaigti dar geriau ir galingiau.“

Rungtynėse su KTU rezultatyviausias „Riviles“ gretose buvo 17-metis įžaidėjas Augustinas Kiudulas (17 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 6 išprovokuotos pražangos, 19 naudingumo balų). Naudingiausias nugalėtojų gretose buvo 29-erių sunkusis kraštas Karolis Brusokas (10 tšk., 10 atk. kam., 3 išpr. praž., 20 naud. bal.).

Pergalingose rungtynėse su LCC išsiskyrė 31-erių įžaidėjas Evaldas Rastenis (13 tšk., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 7 išpr. praž., 25 naud. bal.).

Sėkmingą jaunimo ir veteranų derinį atradusi „Rivile“ kalendorinius metus užbaigs būdama vienvalde „TOPsport–RKL“ A diviziono lydere. Jos artimiausi persekiotojai – Kretingos „Kretinga“ (8-1), Biržų KKSC (8-5) ir Raseinių „Raseiniai“ (7-2).

Šiauliai įgauna pagreitį. „TOPsport–RKL“ B divizione 4 pergalę iš eilės iškovojo pagreitį įgavusi Šiaulių KA „Saulės-SG“ (5-3). Laimono Kutros auklėtiniai namuose 97:68 (27:13, 22:20, 27:20, 21:15) įveikė be pargalių liekantį Klaipėdos „VKKM-Neptūną“ (0-4).

Nugalėtojų gretose 18-metis lengvasis kraštas Lukas Uosis surinko 21 naud. bal. (16 tšk., 7 atk. kam., 3 rez. perd.). Šiaulių ekipos gretose dar vienas sėkmingas rungtynes sužaidė 17-metis įžaidėjas Vilius Slanina. Naujojo „Šiaulių“ klubo direktoriaus Donato Slaninos sūnus pelnė 15 tšk., atkovojo 8 kam. ir surinko 18 naud. bal.

„Rezultatas neatspindi rungtynių. Dažnai būna, kad vienas kėlinys kažką nulemia. Galima sakyti, kad 3 kėlinius žaidėme lygiai. 4 kėlinyje turbūt ir varžovai norėjo išleisti kažką pažaisti, todėl rezultatas toks ir yra. Išskirčiau žaidėjų atsidavimą gynyboje. Kas buvo akcentuota, ne viską, bet daugmaž padarėme. Jeigu visados tik „imsi iš tinklelio“, neišeis nei užbėgti puolime, nei nieko, – sakė šiauliečių treneris Kutra. – Komandai linkiu truputį atsipūsti, apsigydyti traumeles. Svarbiausia, kad ateinantys metai būtų be traumų ir su dideliu noru. Visiems linkiu, kad baigtųsi pandemija ir visi grįžtų į savo ritmą“.

„Norėčiau pasakyti, kad pozityvumas turėtų būti mūsų kovingume, bet, gaila, netgi to nebuvo. Džiaugtis galima nebent tuo, kad visiems užteko laiko pažaisti. Tikėjomės, kad ką susitarėme rūbinėje, tą ir vykdysime. Labai norėjome ir labai ieškojome kovingumo. Mes daug kalbėjome apie tai, kad turime kovoti. Kad ir žaidėme vakar, mes vis tiek turime kovoti. Žaidėjams ir sau palinkėsiu kantrybės, o kas stebi RKL – kad nebūtų tokių didelių skirtumų ir kad rungtynės būtų kuo įdomesnės“, – kalbėjo klaipėdiečių treneris Gytis Krugelevičius.

„Saulės-SG“ B diviziono A grupėje tarp 9 komandų užima 4 vietą, o „VKKM-Neptūnas“ dalijasi 7-9 vietas.

Komplimentai varžovams. „TOPsport–RKL“ B diviziono B grupėje pergalę iškovojo Jonavos „CBet-2“ (3-5). Edvino Zinio auklėtiniai išvykos rungtynėse paskutiniame ketvirtyje 77:59 (19:13, 21:20, 13:13. 24:13) palaužė Lietuvos kurčiųjų sporto klubą (LKSK, 1-7).

Puikias rungtynes Jonavos klubo gretose sužaidė 19-metis atakuojantysis gynėjas Šarūnas Dambrauskas (21 tšk., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 8 per. kam., 27 naud. bal.).

„Kaip ir tikėjomės – varžovai gynėsi aikšte, tai darė gana grubiai ir tam ruošėmės. Didžiąją rungtynių dalį klimpome ir įsivėlėme į chaosą. Tas mums pakišo koją ir anksčiau nuspręsti rungtynes. Galima pagirti varžovus – tikėjomės, kad agresyvia gynyba ir spaudimu pavyks juos pristabdyti ir pelnyti lengvų taškų, tačiau to padaryti nepavyko. Varžovai prieš spaudimą gana neblogai išskirstydavo kamuolius, nustebino ir tai, kad jie buvo gerai pasiruošę fiziškai“, – kalbėjo „CBet-2“ treneris Zinys.

„Svarbu buvo tai, kad įvyko kova. 3,5 kėlinio kovėmės taškas į tašką, bandėme perlaužti rungtynes, bet nepavyko. Galbūt pritrūko žaidėjų, kurie dėl pateisinamų priežasčių negalėjo atvykti. Be keitimų žaidę pagrindiniai žaidėjai pavargo ir dėl to toks lūžis ir įvyko. Po rungtynių sakiau vyrams, kad ne tiek pikta, kad tu prameti, bet kad tu priimi neteisingą sprendimą. Mesk į krepšį – pramesk ir žinosi, kodėl per treniruotes reikia dirbti daugiau. Kai tu vietoj metimo pasirenki klaidą, dėl to yra pikta“, – apibendrino LKSK treneris Gintaras Razutis.

„CBet-2“ „TOPsport–RKL“ B diviziono B grupėje tarp 10 komandų užima 5, o LKSK – 8 vietą.

Iki Naujųjų „TOPsport–RKL“ čempionate įvyks dar trejos rungtynes. Gruodžio 22 d. „VKKM-Neptūnas“ namuose priims Kuršėnų r. „Grafų Furniture“, gruodžio 23 d. LCC namuose kausis su Plungės „Olimpu“, gruodžio 30 d. „Gargždai-2“ namuose priims Raseinių KKSC.

„TOPsport–RKL“ mūšiai 2021-aisiais atsinaujins sausio 8 d.

10-ojo „TOPsport–RKL“ savaitgalio rezultatai:

A divizionas

Plungės „Olimpas“ – Panevėžio „Bangenė-Aivera“ 81:67

Vilniaus „Rivile“ – KTU 75:72

Plungės „Olimpas“ – Kauno r. „Omega“ 76:80

Vilniaus „Rivile“ – LCC 89:88

Biržų KKSC – VDU 80:90

B divizionas

Pakruojo „Lygumų-ŽŪB“ – Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“ 75:69

Kauno „Žalgiris-3“ – Anykščių „Elmis“ 59:46

LKSK – Jonavos „CBet-2“ 59:77

Kuršėnų r. „Grafų Furniture“ – „Gargždai-2“ 77:72

Panevėžio „Bangenė-Aivera“ – „Kretinga“ 78:93

Kazlų Rūdos SC „Ataka“ – Vilniaus „Rytas-MRU-VKM“ 89:57

Šiaulių KA „Saulės-SG“ – Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“ 97:68

Raseinių KKSC – Pakruojo „Lygumų-ŽŪB“ 85:98