Krepšininkai stoja į Heurtelio pusę: „Per Kalėdas „Barcos“ vadovybei pasiūlyčiau smegenis“

Anonimas

As krepsininkam pasiulyciau smegenis. Nes akivaizdu, kad visiem atrodo ka noriu ta darau. Pamirsta, kad yra sutartys pagal kurias dirba ir dar yra morale, kurios huartelis nelabai turi, nes nezinau kokios reakcijos jis tikejosi bandydamas apgauti kluba. Juk akivaizdu, kad bet kuri organizacija neleistu sitaip dergtis is jos kazkokiam krepsininkui. Cia kaip Maximos darbuotojas dabar pradetu viesai dergtis is kompanijos, nemanau, kad taip paprastai viskas pasibaigtu.