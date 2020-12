Kalėdinis paštas pristatytas: Grigonio paskutinės sekundės šūvis pratęsė „Žalgirio” pergalių seriją

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Marius Grigonis paskutinę rungtynių sekundę pataikė dvitaškį iš vidutinio nuotolio ir pratęsė Kauno „Žalgirio“ (9-7) pergalingą atkarpą Eurolygoje.

Martino Schillerio auklėtiniai namuose 74:73 (22:16, 18:19, 16:16, 18:22) įveikė Miuncheno „Bayern“ (10-6) ir triumfavo ketvirtą kartą iš eilės.

„Žalgiris“ atsiliko dviem taškais ir paskutinei atakai turėjo 4,3 sekundės. Kamuolį gavęs Grigonis kiek atšoko nuo D.J. Seeley ir smeigė tolimą dvitaškį.

„Bayern“ savo lemiamai atakai dar turėjo 0,6 sek., bet per visą aikštę siųstą kamuolį pagavo Augustine'as Rubitas.

Rungtynių eiga

0:2, 1 min.: Pirmuosius taškus pelno Johnsonas.

2:4, 2 min.: Radoševičius prideda dvitaškį. Gražioje „Žalgirio“ greitoje atakoje Lauvergne'as kala į krepšį.

4:4, 3 min.: Grigonis lygina rezultatą.

6:4, 4 min.: Dar vienas Lauvergne'o dėjimas. Milaknis smeigia tritaškį. „Žalgiris“ spurtuoja 9:0.

9:6, 5 min.: Reynoldso du taškai.

Uraganinė „Žalgirio” pradžia atviroje aikštelėje – tris atakas jie pabaigė vos per kelias sekundes: dvi iš jų vainikavo Lauvergne’o dėjimas, vieną – Milo tritaškis. Abi komandos daugiau nei pusę kėlinio nepažeidė taisyklių, kol pirmoji pražanga buvo užfiksuota sužaidus 5 min. 8 sek.

11:9, 6 min.: Walkupo dvitaškis ir Seeley tritaškis.

14:11, 7 min.: Jankūno dvitaškis su pražanga. Gistas pataiko abi baudas.

21:11, 8 min.: Grigonio dvitaškis su pražanga. Rubitas taip pat įmeta dvitaškį su oponentų nuobauda. Trinchieri baudžiamas technine pražanga, Lekavičius įmeta baudą.

Andrea Trinchieri kelis kartus skundėsi dėl, jo nuomone, žalgiriečiams nefiksuojamų pražangų, kol teisėjams to buvo gana – jie skyrė „Bayern” treneriui techninę pražangą.

22:13, 9 min.: Jankūnas įmeta vieną baudą, Johnsonas atsako dvitaškiu.

22:16, 10 min.: Reynoldso tritaškis.

„Žalgiris“: Marius Grigonis 5, Paulius Jankūnas ir Joffrey Lauvergne'as po 4.

„Bayern“: Jalenas Reynoldsas 5, JaJuanas Johnsonas 4.

Aukšto intensyvumo pirmasis kėlinys – visai kitoks vaizdas iš abiejų komandų nei praeitos savaitės mače su „Fenerbahče”, kur varžovai buvo labai pasyvūs. „Bayern” gynyba ypatingai smaugia „Žalgirio” kūrėjus – Rokas Jokubaitis ir Lukas Lekavičius gauna didžiulę priežiūrą vos persivarę kamuolį per pusę aikštės. Nepaisant to, kauniečiai per pirmą kėlinį pataikė 8 metimus iš 16.