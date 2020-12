Įvertinimai žalgiriečiams: Lietuvos legendas primenanti Grigonio lyderystė ir Jankūno stiliaus mačas

Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgiris“ tęsia pergalių seriją Eurolygoje – Mariaus Grigonio dvitaškis paskutinę sekundę šį kartą nulėmė Lietuvos čempionų pergalę prieš Miuncheno „Bayern“ – 74:73.

Martino Schillerio auklėtiniai šiose rungtynėse pergalę iškovojo nepaisant to, jog varžovai neleido laisvai jaustis perimetre – kauniečiai realizavo 6 tritaškius iš 15 ir suklydo 20 kartų.

Mačo herojumi tapęs Grigonis žalgiriečius į priekį tempė visų rungtynių metu – 22 taškai, 6 išprovokuotos pražangos ir 23 naudingumo balai per 31 minutę.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių individualų pasirodymą ketvirtąja paeiliui pergale Eurolygoje pasibaigusioje dvikovoje.

Marius Grigonis – 10 balų

31 min., 22 tšk. (7/10 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 per. kam., 3 kld., 6 išpr. praž., 23 naud. balai.

Retas lietuvis lemiamais momentais sužaistų taip šaltakraujiškai, kaip tai padarė Grigonis trečiadienio vakarą, o tokia jo lyderystė visą sezoną primena Arvydo Macijausko ar Ramūno Šiškausko laikus. Net nežiūrint į tą lemiamą metimą, Marius už pasirodymą prieš „Bayern“ vertas tik gražiausių žodžių. Gynėjas sulaukė tokio lygio varžovų priežiūros, kaip ir žaidžiant su „Barcelona“, tačiau šį kartą žaidė žymiai kantriau bei išmintingiau, o taškus dažniausiai rinko demonstruodamas savo individualų meistiškumą situacijose 1 prieš 1.

Paulius Jankūnas – 9 balai

11 min., 8 tšk. (2/2 dvit., 4/5 baud.), 3 atk. kam., 3 išpr. praž., 11 naud. balų.

Jankūnas žaidė trumpą atkarpą, tačiau tai jam nesutrukdė pratęsti sėkmingo savo pasirodymo Eurolygoje. Jau ketvirtą mačą paeiliui Eurolygoje dviženklį naudingumo balą renkantis kapitonas kelis sykius tiesiog fantastiškai pergudravo varžovus puolime, o tokiose fiziškumu paremtose rungtynėse jis jautėsi kaip žuvis vandenyje. Prie savojo krepšio taip pat sunku pasakyti blogą žodį Pauliui, kuris asmeninėje gynyboje nepalikdavo variantų Jamesui Gistui, susirinko visus įmanomus kamuolius bei laiku ateidavo į pagalbas.

Artūras Milaknis – 8 balai

23 min., 11 tšk. (1/3 dvit., 3/3 trit.), 2 per. kam., 13 naud. balų.

Gerą bangą pasigavęs Milaknis per pastarąsias trejas rungtynes įmetė 11 tritaškių iš 16, kai per prieš tai buvusias šešerias realizavo vos 2 iš 17. Įdomu, kad šįkart visi trys tolimi snaiperio metimai buvo išmesti greitajame puolime, o ne iš derinių. Smagu, kad Artūras žaidė kantriai ir laukė šansų, nors komanda ant jo ir nestatė savo atakų. Tiesa, ne itin kontaktinę kovą mėgstantis veteranas prie savojo krepšio kelissyk suklydo.

Joffrey Lauvergne'as – 7,5 balo

21 min., 8 tšk. (4/4 dvit.), 6 atk. kam., 3 kld., 11 naud. balų.

Prancūzas dviem galingais dėjimais pradėjo rungtynes ir spinduliavo gera energija. Nors po pertraukos Lauvergne'as ilgą laiką sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio, lemiamu metu buvo aikštėje, nes, nors ir turėjo problemų su Jalenu Reynoldsu, gynyboje iš „Žalgirio“ aukštaūgių su oponentu vis tiek tvarkėsi geriausiai. Vis dėlto paskutinėje atakoje tokiam patyrusiam krepšininkui praleisti du taškus su pražanga yra nedovanotina klaida ir ačiū Mariui, jog viską atstatė į savąsias vietas.

Augustine'as Rubitas – 7 balai

19 min., 9 tšk. (2/5 dvit., 5/5 baud.), 5 atk. kam., 13 naud. balų.

Puolime Rubitas ir vėl žaidė labai efektyviai ir buvo gerai išnaudojamas pranašumo situacijose. Vis dėlto krepšininkas negalėjo žaisti rungtynių pabaigoje, nes tiesiog buvo bejėgis prieš Reynoldsą, kuris ne tik apstumdydavo Augustine'ą žaisdamas nugara į krepšį, bet ir nusiėmė kelis kamuolius nuo galvos.

Lukas Lekavičius – 6 balai

19 min., 5 tšk. (2/4 dvit., 1/1 baud.), 5 rez. perd., 4 kld., 4 naud. balai.

Iki lemiamo ketvirčio Lukas žaidė epizodiškai, tačiau per paskutines 10 minučių buvo labai naudingas, ypatingai pozicinėse atakose, kai išjudindavo prasiveržimais į baudos aikštelę strigusį „Žalgirio“ puolimą. 5 rezultatyvūs perdavimai atspindi gerus Lekavičiaus kamuolio nusimetimus, tačiau 4 klaidos – per didelė prabanga. Įžaidėjui, padedant komandos draugams, neblogai sekėsi paslėpti trūkumus gynyboje ir, be sykį pozicijoje be kamuolio pražiopsoto D.J. Seeley, didelių priekaištų negalima turėti.

Nigelas Hayesas – 5 balai

32 min., 3 tšk. (0/2 dvit., 1/3 trit.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 3 kld., 4 naud. balai.

Hayeso skaičiai per 32 aikštėje praleistas minutes tikrai yra neįkvepiantys, o atkarpa antrajame kėlinyje, kuomet amerikietis suklydo triskart paeiliui, apskritai buvo tragiška. Taip pat gynyboje Nigelas turėjo problemų su Paulu Zipseriu. Vis dėlto puolėjas turėjo ir savo gerų momentų, ypatingai ateinant į pagalbas gynyboje, o tritaškis ketvirtajame kėlinyje buvo gaivaus oro gurkšnis šeimininkams.

Thomasas Walkupas – 4,5 balo

23 min., 6 tšk. (1/3 dvit., 1/1 trit., 1/3 baud.), 4 rez. perd., 3 kld., 6 naud. balai.

Atrodo, jog Walkupas puikiai turėjo tikti tokioms kietoms rungtynėms, tačiau šįkart žalgiriečiui sužibėti nepavyko. Puolime Thomasas ne kartą perlaikė kamuolį, klydo svarbiais momentais, o ir gynyboje ne viskas idealiai pavyko. Kaip pavyzdys – ataka, kai Wade'as Baldwinas žaisdamas 1x1 sau už nugaros paliko pripažintą gynybos specialistą.

Rokas Jokubaitis – 4 balai

18 min., 2 tšk. (1/3 dvit., 0/2 trit.), 4 rez. perd., 1 kld., -1 naud. balas.

Sunkios Roko rungtynės – pirmajame kėlinyje krepšininkas per toli nuėjo į pagalbą ir gavo Seeley tritaškį, vėliau prasileido Zipserio tolimą metimą su pražanga, o ketvirtajame kėlinyje nepasitiko Lekavičiaus perdavimo, o tai kainavo du lengvus varžovų taškus. Vis dėlto negalime sakyti, jog Jokubaitis trečiadienį krito iš bendro komandos paveikslo ir tiesiog tai buvo sunkesnės jo rungtynės prieš itin kibiai besigynusią komandą. Nepaisant visko, gynėjas vis tiek sugebėjo išdalinti 4 rezultatyvius perdavimus.