Per Kalėdas įspūdingai puolusi „Lakers“ įveikė Dončičiaus vedamą „Mavericks“

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Nuotr. USA Today – Scanpix

LeBronas Jamesas per Kalėdas daugiausiai taškų pelniusių krepšininkų sąraše pakilo į antrąją vietą NBA istorijoje, o jo vedama Los Andželo „Lakers“ (1-1) antrose NBA sezono rungtynėse namuose 138:115 (33:30, 36:27, 30:28, 39:30) sutriuškino Dalaso „Mavericks“ (0-2).

Rungtynių žaidėjas Anthony Davis Taškai 28 Naudingumas 31 Baudų metimai 71% 5/7 Atkovoti kamuoliai 8

Nugalėtojams Anthony Davisas surinko 28 taškus (7/11 dvit., 3/5 trit., 5/7 baudų), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

22 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 10 rezultatyvių perdavimų pridėjo LeBronas Jamesas. Dabar jis Kalėdų rungtynėse yra pelnęs 383 taškus ir aplenkęs Oscarą Robertsoną (377) pakilo į antrąją vietą NBA istorijoje.

Daugiausiai taškų per Kalėdas yra pelnęs Kobe Bryantas (395), tai padaręs per 16 rungtynių. Jamesas per Kalėdas sužaidė 15 mačų.

Taip pat 22 taškus įmetė ir Montrezlas Harrellas, kuris pataikė 10 dvitaškių iš 12, o antroje rungtynių pusėje pelnė 17 taškų. Dennisas Schroderis surinko 18 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus.

„Galime turėti 4 ar net 5 vyrukus, kurie per bet kurias rungtynes įmes po 20 taškų. Tol, kol mes ginamės ir esame efektyvūs, tai yra gražūs skaičiai“, – po mačo sakė LeBronas.

Pralaimėjusiems slovėnas Luka Dončičius per 34 minutes įmetė 27 taškus (7/14 dvit., 2/5 trit., 7/8 baudų), sugriebė 4 kamuolius, blokavo 1 metimą bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Kovą dėl kamuolių „Lakers“ laimėjo 61-34. „Mavericks“ puolime sugriebė tik 3 kamuolius, kai „Lakers“ – 17, o vienas Harrellas – 5.

„Negali laimėti rungtynių, jeigu antraisiais šansais varžovai mus pranoksta 35:0. Viskas yra paprasta. Jeigu mes atsitveriame varžovus, tuomet laimime rungtynes“, – pažymėjo Dončičius.

„Kuo daugiau žaidžiame kartu, tuo labiau vienas kitą suprantame. Mes praėjusiais metais didžiavomės, kad nė karto nepralaimėjome dvejų rungtynių paeiliui, todėl norėjome būti tikri, kad ir šįkart tai pratęsime“, – sakė Davisas.

Daviso pasirodymas:

Dalaso ekipa vertėsi be latvio Kristapo Porzingio. Jis į aikštę turėtų grįžti artimiausiomis savaitėmis.

„Lakers“: Anthony Davisas 28 (10/16 metimų, 8 atk. kam.), LeBronas Jamesas (10 rez. perd.) ir Montrezlas Harrellas (10/12 dvit.) po 22, Dennisas Schroderis 18 (6 rez. perd.), Kyle'as Kuzma 13, Markieffas Morrisas 9.

„Mavericks“: Luka Dončičius 27 (7 rez. perd.), Joshas Richardsonas ir Trey Burke'as po 17, Dwightas Powellas 11, Timas Hardaway ir Dorianas Finney-Smithas po 10.

Rungtynių apžvalga: