Į rūbinę teisėjų pasiųstas Kairys: „Buvau per aštrus“

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Po Arnui Butkevičiui užfiksuotos pražangos nesusivaldęs Donaldas Kairys dar trečiojo kėlinio viduryje buvo diskvalifikuotas iš rungtynių su Prienų „CBet“.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Švilpukai vienas po kito „Jeep“ arenoje ėmė aidėti Butkevičiui sustabdžius Mindaugą Sušinską.

„Ryto“ kapitonui buvo užfiksuota asmeninė pražanga, jam pradėjus reikšti emocijas tuoj pat sušvilpta ir techninė pražanga. Prie pat buvęs Kairys iš karto stojo į auklėtinio pusę ir agresyviu žingsniu priėjo teisėjo.

Šis netruko ir akimirksniu Kairiui sušvilpė diskvalifikacinę pražangą.

„Buvau per aštrus, – po dvikovos sakė Kairys. – Be to, kad labai reikia laimėti, prašiau vyrų sužaisti su energija ir geromis emocijomis. Pats iš savo pusės manau, kad tą planą įvykdžiau (šypsosi).“

Nuotr. BNS

„Rytui“ tai buvo pirmoji pergalė nuo lapkričio vidurio, kada 100:79 įveikė Utenos „Juventus“. Į šias rungtynes vilniečiai žengė bendrai LKL ir FIBA Čempionų lygoje pralaimėję keturissyk paeiliui.

„Statistika – tik skaičiai, galbūt mūsų užsivedimo, nusiteikimo atspindys. Labai norėjau emocingų rungtynių, labiau nei bet ko kito, – spaudos konferencijoje kalbėjo „Ryto“ specialistas. – Kad žaistume su ugnele, kad pagautume malonumą, nes, supraskime, labai ilgai neturėjome pergalių. Su kelių žmonių pagalba tas planas išdegė – emocijų netrūko.

Džiaugiuosi, jog pavyko nugalėti „CBet“ komandą, kuri – visai neprasta komanda, ir gerai treniruota.“

Sugrįžęs į pergalių kelią „Rytas“ jau trečiadienį stos į svarbią dvikovą su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuris dabar pagrindinis konkurentas dėl antros vietos LKL turnyrinėje lentelėje.

„Ši pergalė buvo labai reikalinga, labai svarbi. Dabar turime vos pusantros treniruotės pasiruošti dar vienam varžovui. Norime šiuos metus užbaigti pergalingai“, – tęsė Kairys.