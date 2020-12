Gruodžio 29-osios NBA pulsas: 50 metų nematytas Jokičiaus pasiekimas, galingi blokai ir nutrūkusi „Lakers“ serija

Nuotr.: AP-Scanpix

Nuotr. AP-Scanpix

Atlantos „Hawks“ tritaškių lietus, svarbūs Jono Valančiūno bei Donovano Mitchello metimai, įspūdingas Nikola Jokičiaus pasiekimas, nutrūkusi Los Andželo „Lakers“ serija – visa tai ir dar daugiau – gruodžio 29-osios NBA pulse.

Gruodžio 29-osios NBA pulsas

SUBOMBARDAVO. Atlantos „Hawks“ ekipa šiąnakt rungtynėse su Detroito „Pistons“ pataikė 20 tritaškių iš 42 (48 proc.) ir iškovojo pergalę 128:120. Tai pirmasis kartas nuo 2016-2017 m. sezono, kai „Hawks“ laimėjo pirmąsias trejas rungtynes.

MINUTĖS PERTRAUKĖLĖ. Iki rungtynių pabaigos likus 35 sekundėms „Hawks“ pirmavo 122:117, o Atlantos ekipos lyderis Trae Youngas sugebėjo paprašyti minutės pertraukėlės likus akimirkai iki atsidūrimo užribyje.

DEBIUTAVO. NBA čempionu praėjusį sezoną tapęs Rajonas Rondo debiutavo „Hawks“ gretose. Įžaidėjas per 15 minučių pelnė 12 taškų (3/5 dvit., 2/3 trit.), atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir blokavo metimą.

BE ŽVAIGŽDŽIŲ. Bruklino „Nets“ šiąnakt pirmą kartą rungtyniavo be savo žvaigždžių – Kevino Duranto bei Kyrie Irvingo. Trūko nedaug, tačiau Steve‘o Nasho auklėtiniai per pratęsimą 111:116 nusileido Memfio „Grizzlies“.

REKORDININKAS. Nors „Grizzlies“ jaunoji žvaigždė Ja Morantas šiąnakt patyrė traumą, tai jam nesutrukdė tapti klubo rekordininku. Įžaidėjas šiąnakt pelnė 7 taškus, o per pirmuosius tris susitikimus jis surinko 79 taškus. Tai – didžiausias surinktų taškų skaičius per pirmuosius tris sezono mačus „Grizzlies“ istorijoje.

DIDVYRIS. Jonas Valančiūnas šiąnakt tapo „Grizzlies“ gelbėtoju. Prasidėjus paskutinei ketvirtojo kėlinio minutei svečiai turėjo dviejų taškų deficitą (104:106), tačiau Valančiūnas išprovokavo pražangą ir dviem baudų metimais išlygino rezultatą, o per likusias 54 sekundes nė vienai komandai pasižymėti nebepavyko.

Iš viso Valančiūnas aikštėje praleido 39 minutes ir per jas įmetė 14 taškų (6/10 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius blokavo varžovo metimą ir sykį suklydo. Tai buvo trečiasis paeiliui lietuvio dvigubas dublis.

DIDVYRIS II. Dar įspūdingesnį šou rungtynių pabaigoje užkūrė Jutos „Jazz“ lyderis Donovanas Mitchellas, kuris likus 7 sekundėms atliko sėkmingą reidą krepšio link ir taip išplėšė savo komandos pergalę.

Maža to, Mitchellas surinko paskutinius 12 „Jazz“ komandos taškų.

KARJEROS VAKARAS. Oklahomos „Thunder“ gynėjas Luguentzas Dortas šiąnakt per 32 minutes pelnė 26 taškus (4/4 dvit., 5/7 trit., 3/4 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei 2 sykius suklydo. Prieš tai reguliariajame sezone krepšininkas daugiausiai buvo pelnęs 23 taškus.

SOLIDI KOMPANIJA. Rudy Gobertas šiąnakt pelnė 12 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir vilkint „Jazz“ marškinėlius surinko 250-ąjį dvigubą dublį bei pagal šį rodiklį klubo istorijoje pakilo į trečiąją vietą.

Pirmąsias dvi vietas užima legendinis „Jazz“ duetas. Karlo Malone‘o sąskaitoje yra 799 dvigubi dubliai, o Johno Stocktono – 714.

SUNKUS STARTAS. 17-asis šių metų šaukimas Aleksejus Pokuševskis ir toliau buksuoja. Serbas šiąnakt žaidė 14 minučių, tačiau tai buvo jau antrosios rungtynės iš eilės, kai jam nepavyko pelnyti nė taško.

Kol kas puolėjo statistika šiame sezone siekia 3 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį bei 1 bloką.

CHAMBERLAINO PĖDOMIS. Kur kas sėkmingiau NBA žaidžia kitas serbas Nikola Jokičius. Denverio „Nuggets“ puolėjas šiąnakt dvikovoje su „Rockets“ atliko 18 rezultatyvių perdavimų ir pagerino karjeros rekordą.

„Nuggets“ žvaigždė taip pat tapo pirmuoju vidurio puolėju nuo legendinio Wilto Chamberlaino, kuriam pavyko atlikti bent 18 rezultatyvių perdavimų. Chamberlainas tokį pasiekimą užfiksavo 1968 m.

Jokičius taip pat pridėjo 19 taškų, 12 atkovotų ir 3 perimtus kamuolius, 1 bloką, o jo vedami „Nuggets“ namuose 124:111 pranoko Hjustono „Rockets“.

STOGDENGYS. Įspūdingu bloku rungtynių pabaigoje išsiskyrė „Nuggets“ milžinas Bolas Bolas, kuris abiem rankomis nugesino Davido Nwaba bandymą.

NUKARŪNAVO. Portlando „Trail Blazers“ puolėjas Derrickas Jonesas trečiojo kėlinio pabaigoje LeBroną Jamesą privertė pasitaisyti karūną, išrašydamas jam galingą bloką.

NUTRŪKO. Šiąnakt nutrūko įspūdinga Los Andželo „Lakers“ serija. Franko Vogelio auklėtiniai pirmaudami po trijų kėlinių buvo laimėję 59 susitikimus paeiliui.

Vis tik šiąnakt „Lakers“ po trečio kėlinio buvo priekyje 85:84, tačiau pergale 115:107 džiaugėsi „Blazers“.

SUVARPĖ. Nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilęs „Blazers“ gynėjas Gary Trentas tapo X faktoriumi. Krepšininkas per 24 minutes pelnė 28 taškus ir realizavo 7 tritaškius iš 11 bandymų.

Gražiausi nakties epizodai

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: