Dėl naujo COVID-19 atvejo „Ryte“ nukeliamas mačas su „Lietkabeliu“

abcdef

Kaip komandai susizaist kai istisai nera jokiu treniruociu ir varzybu? Rezultatas matosi akivaizdus. Idomu kaip rytas atrodytu, jei butu nebuve traumu, istisiniu covid pertrauku ir zaideju ketimosi. Aisku yra kaip yra, cia nk nepadarysi, bet si sezona parodijai manau jau galima laidot. Tik atrodo susirinko pagaliau visi ir vel pyyyst jokiu treniruociu ir varzybu :D taip jie niekada ir nesusizais iki sez pabaigos ir manau sitas sez bus vienas blogiausiu per visa ju istorija. Ir cia ne treneris kaltas, ne jis uzkrecia ir atsaukia treniruotes ir rungtynes. Joks treneris tokiom salygom norm nepadirbtu, kad ir kokia sudeti turetu. Gali nekest to ryto, saipytis kaip cia daugelis daro ( as irgi kartais :D) bet realybe pas juos yra butent tokia