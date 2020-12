LeBronui Jamesui – 36-eri: negirdėtos istorijos ir mažai kam žinomi faktai apie Karalių

Nuotr.: USA TODAY Sports – Scanpix, Twitter

Vienas geriausių pasaulio krepšininkų LeBronas Jamesas gruodžio 30-ąją švenčia savo 36-ąjį gimtadienį.

JAV sporto žiniasklaidos gigantas ESPN atrinko įdomiausias ir daugumai negirdėtas istorijas apie LeBroną, kurias papasakojo ne mažiau ryškios krepšinio asmenybės.

Kas įvyksta „Banana Boat“ kompanijoje, joje ir lieka

Chrisas Paulas, Finikso „Suns“ gynėjas

Turbūt yra tik keletas žmonių, žinančių LeBroną geriau nei Paulas. Šis įžaidėjas istorijas apie Jamesą galėtų pasakoti ištisas dienas ir apie tai paklaustas, gerai krapštė galvą.

„Nežinau, – ESPN sakė Paulas. – Negaliu sugalvoti vienos istorijos.“

Tikriausiai Paului buvo sunkiausia atsirinkti, kas gali patekti į viešumą, ir kas – ne. Taigi, „Suns“ veteranas pasirinko kitą kelią ir tiesiog atidavė pagarbą LeBronui ir kaip žmogui, ir kaip krepšininkui.

„Manau, kad nerealiausias dalykas apie LeBroną yra tai, kad, jeigu būtų įmanoma, žmonės net analizuotų, kaip jis naudojasi tualetu. Ar tai daro gerai, ar blogai, – teigė Paulas. – Jis visa tai patiria jau nuo mažų dienų ir matyti tai, kaip jis su viskuo susitvarkė, yra nuostabu. Žmonės nežino, koks nesavanaudiškas yra LeBronas.“

Kalėdos Akrone

Chrisas Dennisas, buvęs Jameso viešųjų ryšių vadybininkas

„2003-aisiais LeBronas gavo pirmąjį čekį iš „Nike“, kurį į mano namus dar pristatė „FedEx“. Įteikiau milijoninį čekį LeBronui į rankas, o jis nuėjo į banką ir grįžo su 2 tūkst. dolerių grynaisiais.

Jis nepradėjo švaistytis pinigais. LeBronas nusivesdavo artimiausius draugus į pramogų parką, tačiau nebūdavo taip, jog iš karto pirktų naujus automobilius ar namus“, – brandų Jameso elgesį prisiminė Dennisas.

„Dar kitą dieną „Nike“ pristatė tiek daug produkcijos, kad atrodė, jog į Vakarų Akroną atėjo Kalėdos“, – pasakojo Dennisas.

Pašnekovas taip pat teigė, kad Jamesas visą laiką rūpindavosi artimiausiais savo bičiuliais.

„Jis pasirūpino, kad jo vyrukai – Randy Mimsas, Richas Paulas ir Maverickas Carteris gautų atlyginimą, nepaisant to, jog jie neturėjo aiškiai apibrėžtų pareigų. Bet LeBronas žinojo jų galimybes.

Visi buvo nustebę, kai atėjo pirmasis atlyginimas. Ypač Richas Paulas. Jis bandė pasakyti, kad dar nieko nenuveikė, tačiau LeBronas visada galvojo apie verslą ir matė toli į priekį“, – baigė Dennisas.

Komandos draugų pavydas

Paulas Silas, buvęs Klivlando „Cavaliers“ vyr. treneris

Kai „Cavaliers“ 2003 m. pasirinko LeBroną pirmuoju šaukimu, Klivlando klubas prieš tai sezone buvo sukrapštęs viso labo 17 pergalių. Vis tik komandos veteranai netikėjo Išrinktojo pravardę turėjusiu moksleiviu.

Carlosas Boozeris pripažino, kad Jamesas turi potencialo, tačiau vis tiek nepraleido progos įgelti: „Šioje pozicijoje turime geresnių krepšininkų.“

Dariusas Milesas taip pat abejojo, jog Jamesas turės įtakos komandos rezultatams.

Vis tik neseniai darbą „Cavaliers“ ekipoje gavęs Silas jau tada žinojo, jog „Cavs“ žaidėjai per daug nuvertina LeBroną. Strategą labiausiai stebino Jameso gebėjimas greitai mokytis ir improvizacija gynybinėse schemose.

„Kažką jam pasakiau vieną kartą ir jis tai įsirašė į savo atmintį, – prisiminė Silas. – Jo krepšinio suvokimas tuo metu buvo neįtikėtinas.“

Silo teigimu, pirmąjį LeBrono sezoną NBA galima vadinti įspūdingiausiu net ne dėl su krepšiniu susijusių priežasčių.

„Kitiems žaidėjams sakiau, kad jie turi šansą padėti ateities krepšinio žvaigždei, tačiau jų ego to neleido. Mes LeBrono dėka laimėjome 35 rungtynes. Be abejo, vėliau jis turėjo įspūdingų sezonų, tačiau pirmasis sezonas yra neįtikėtinas tuo, kad jis visa tai išdarinėjo nepaisant to, kad jam pavydėjo jo paties komandos draugai“, – baigė Silas.

„Nepatalpink manęs į gražiausių epizodų rinkinį“

Vince‘as Carteris

„Tuomet žaidžiau „Nets“ – tai buvo prieš ilgą laiką, – prisiminė Carteris. – Kalbėjome su LeBronu apie tai, jog neturėtume atlikti dėjimų vienas per kitas. Norite tikėkite, norite ne, bet tai buvo labai atkaklus pokalbis.“

„Jis mane pasakė: „Nepatalpink manęs į gražiausių epizodų rinkinį.“ Aš jam atsakiau lygiai tą patį: „Tai tu manęs nepatalpink į gražiausių epizodų rinkinį!“ Bet pamenu, kad vis tik atlikau lengvą dėjimą. Tai nebuvo kažkas ypatingo.

Žinote, kai kovoji dėl kamuolio ir jį pataisai po netikslaus metimo? LeBronas iš karto į mane pažiūrėjo. Supratau, kad buvo galima to išvengti, taigi džiaugiuosi, kad jis ant manęs nelaikė pykčio“, – sakė Carteris.

„Bandžiau padidinti sekėjų skaičių“

Jaysonas Tatumas, Bostono „Celtics“ puolėjas

2012-ųjų balandį tėvai 14-mečiui Jaysonui Tatumui pagaliau leido atsidaryti „Twitter“ paskyrą. Būdamas buvusio „Cavaliers“ gynėjo Larry Hugheso krikštasūniu, Tatumas iš karto kibo į darbą.

„@KingJames, pasek mane. Esu Larry Hugheso sūnėnas“, – pažymėjęs LeBroną, žinute tviteryje pasidalijo Tatumas.

Jamesas į prašymą neatsakė, tačiau į viešumą ši žinutė iškilo 2018-aisiais, kuomet NBA naujoku būdamas Tatumas Rytų konferencijos finale susitiko su LeBrono vedama „Cavaliers“ ekipa.

„Stengiausi pakelti savo sekėjų skaičių, – prisiminęs šią istoriją su šypsena veide sakė Tatumas. – Tuo metu dar nesupratau, kaip veikia „Twitter“. Žinau, kad jis net nematė. Jis turi tiek daug sekėjų, jog tikriausiai nematė, tačiau buvo juokinga, kai visi tai prisiminė per finalo seriją.“

Galų gale LeBronas pasekė Tatumą per „Instagram“. Vis tik Jamesas tviteryje seka 191 asmenį ir Tatumas nėra šiame sąraše.

Ar pats Tatumas yra nustebęs, jog situacija nepasikeitė?

„Ne, – juokdamasis atsakė „Celtics“ vedlys. – Žiniasklaida išpūtė burbulą, kai jis pasekė mane instagrame, o žinutę tviteryje parašiau būdamas vaikas. Buvo juokinga“, – pasakojo Tatumas.

„Niekas vyrukui neleidžia sumesti 40 taškų“

Alvinas Gentry, buvęs „Golden State Warriors“ asistentas

Gentry buvo „Warriors“ trenerių štabe 2015-aisiais, kuomet NBA finale buvo žaista su nukraujavusia „Cavaliers“ ekipa. Kevinas Love‘as negalėjo žaisti visą seriją, o Kyrie Irvingas patyrė kelio traumą jau pirmajame mače, tad visa našta sukrito ant LeBrono pečių.

Gentry prisiminė istoriją po vienų rungtynių ir Steve‘o Kerro atsakymą, kurio veikiausiai žurnalistas nesitikėjo.

„Buvo vienas žiniasklaidos atstovas, kuris Steve‘ui Kerrui pasakė: „Atliekate puikų darbą leisdami LeBronui surinkti 40 taškų, tačiau nieko neduodami kitiems.“

Į tai Steve‘as atsakė: „Mes neleidome jam sumesti 40, visus taškus jis pasiėmė. Neleidome jam daryti nieko, tačiau jis darė, ką norėjo ir kada norėjo. Mums tiesiog pasisekė, kad atlikome neblogą darbą prieš kitus vyrukus, tačiau niekas vyrukui neleidžia sumesti 40 taškų“, – prisiminė Gentry.

Tą seriją LeBronas vidutiniškai rinko po 35,8 taško – daugiausiai per visas 10 NBA finalo serijų, kuriose jis yra žaidęs.

Jamesas tąkart vos netapo antruoju krepšininku NBA istorijoje, laimėjusiu NBA finalo serijos MVP apdovanojimą, nepaisant to, jog jo komanda neiškovojo titulo.

Karaliaus aikštė

Draymondas Greenas, „Golden State Warriors“ puolėjas

Aikštelėje Jamesas ir Greenas buvo aršiausi varžovai, tarpusavyje žaidę keturiuose NBA finaluose iš eilės, iš kurių tris laimėjo Greeno atstovaujama „Warriors“ ekipa.

Vis tik už aikštelės ribų Jamesas su Greenu tapo gerais bičiuliais, kurių draugystę apima daugiau nei krepšinis. Abu krepšininkus atstovauja agentas Richas Paulas, o Greenas yra viešėjęs ir LeBrono rengiamame pokalbių šou „The Shop“.

Pastaraisiais metais augant krepšininkų įtakai visuomenei, Greenas vertina tai, jog Jamesas yra priekyje visų ir rodo gerą pavyzdį jaunimui.

„Jo pavyzdys reiškia daug, – sakė Greenas. – Žmonės manė, kad 2010-asiais pasirinkdamas „Heat“ jis padarė vieną didžiausių klaidų karjeroje, tačiau visa tai baigėsi vienu galingiausiu ėjimu sporto istorijoje iki pat šių dienų.“

23 numeris ir aš

Anthony Davisas, komandos draugas „Lakers“ ekipoje

„Buvo vakarienės pabaiga. Jamesas išsitraukė kortelę ir pasakė, jog jo žmona norėjo man tai perduoti. Pirma mano mintis buvo, kodėl Savannah norėtų man kažką duoti“, – prisiminė Davisas.

„Kortelėje buvo parašyta „Sveikas atvykęs į Los Andželą“, ir kita. Pabaigiau skaityti ir tik tada suvokiau, kad Savannah niekada nevadina manęs broliu“, – pasakojimą tęsė „Lakers“ puolėjas.

Vis tik kortelės apačioje buvo parašas: Karalius Jamesas, #6. Neilgai trukus padavėjas atnešė krepšį, iš kurio LeBronas ištraukė 23-iuoju numeriu pažymėtus marškinėlius, ant kurių puikavosi Daviso pavardė.

„Žinau, kad nori 23 numerio, – LeBrono žodžius prisiminė Davisas. – Štai. Štai tavo 23 numeris, gali jį turėti.“

Vis dėlto bent jau kol kas šiam Davisui norui nebuvo lemta išsipildyti. LeBronas tebevilki 23-iuoju numeriu pažymėtus marškinėlius, kuomet Davisas ir toliau rungtyniauja su 3-iuoju numeriu.

ESPN taip pat atrinko kelis faktus, kurių veikiausiai nežinojote:

1. Jamesui pradėjus žaisti krepšinį, jo treneris Frankas Walkeris įteikė MVP trofėjus visiems komandos žaidėjams, išskyrus patį LeBroną.

Strategas tokį sprendimą priėmė nepaisant to, jog Jamesas lygoje pirmavo pagal pelnomus taškus ir atliekamus rezultatyvius perdavimus bei atvedė savo komandą į pergalę.

2. Mokydamasis mokykloje Jamesas kartu su krepšinio komandos draugais pardavinėjo lipnią juostą ir kitus daiktus, jog surinktų pakankamai lėšų naujoms aprangoms.

3. Būdamas paauglys LeBronas savo kambaryje turėjo pasikabinęs netikrą „Sports Illustrated“ žurnalo viršelį su savo nuotrauka, ant kurio puikavosi antraštė „Ar jis yra kitas Michaelas Jordanas?“

4. Nors gimė Ohajaus valstijoje, Jamesas teigė, kad jei būtų ėjęs žaisti į NCAA, jis būtų pasirinkęs ne vietinį universitetą. Teigiama, jog labiausiai jis svarstė Šiaurės Karolinos universiteto pasiūlymą. Jame mokėsi ir Michaelas Jordanas.

5. Per televiziją transliuotas „Sprendimas“ surinko kiek daugiau nei 2,5 mln. JAV dolerių lėšų labdarai, tačiau, nepaisant to, Jameso populiarumas smigo drastiškai.

„Q Scores Company“ išsiskiria sudaranti populiarumo reitingus. Pagal šios kompanijos sistemą, Jameso populiarumas nuo 34 balų krito iki 16.

„Tai buvo didžiausias mano matytas nuosmukis, kuriam įtakos neturėjo nusikalstama veikla“, – sakė tuometinis „Q Scores Company“ viceprezidentas Henry Schaferis.

6. Mike‘as Manciasas – LeBrono asmeninis treneris, žmogus, atsakingas už Jameso formos palaikymą vasarą. Manciasas rūpinasi LeBrono maistu prieš rungtynes, parenka jam užduotis vasarą ir netgi nešiojasi Jameso dantų apsaugos įdėklą susitikimų metu.

7. Mokydamasis mokykloje LeBronas turėjo slėpti savo tatuiruotes ant jų apsivyniodamas į pleistrus panašias baltas juostas.

8. Ketvirtoje klasėje žaisdamas amerikietišką futbolą, LeBronas pasirodė šešeriose rungtynėse, per kurias pelnė 17 įvarčių (angl. touchdowns).

9. Jamesas – didelis animacinių filmukų gerbėjas. Krepšininkas atskleidė, kad „Tomas ir Džeris“ yra jo mėgstamiausias filmukas, o taip pat mėgsta žiūrėti ir „Kempiniuką Plačiakelnį“ bei „Šeimos bičą“.

Po to, kai „Cavaliers“ 2015-ųjų atkrintamosiose eliminavo Atlantos „Hawks“, į komandos rūbinę užėjo ir Jameso sūnus Bronny. Juokaudamas LeBronas paprašė, kad vietoje rungtynių ištraukų per televizorių jo sūnui būtų įjungtas „Jaunųjų Titanų“ filmukas/

10. 2014 m. birželį „Cavaliers“ generalinis direktorius Davidas Griffinas ir naujasis treneris Davidas Blattas ruošė potencialių taikinių laisvųjų agentų rinkoje sąrašą.

Lengvojo krašto pozicijoje buvo įrašyti keturi vardai: Chandleris Parsonas, Gordonas Haywardas, Trevoras Ariza ir „Vyrukas“. Po mažiau nei mėnesio, „Vyrukas“ nusprendė grįžti į Klivlandą, kur 2016 m. iškovojo titulą.

Kas LeBronui dar liko?

Kad ir kokia įspūdinga būtų LeBrono karjera, ji gali būti pažymėta dar labiau neįtikėtinais pasiekimais. Apžvelkime, ką Jamesas dar turi aplenkti ir kiek jam trūksta iki pirmųjų vietų įvairiose statistikos kategorijose.

Visų laikų rezultatyviausieji:

Vieta Žaidėjas Pelnyti taškai 1. Kareemas Abdul-Jabbaras 38 387 2. Karlas Malone'as 36 928 3. LeBronas Jamesas 34 303

Iš žaidimo pataikyti metimai:

Vieta Žaidėjas Pataikyti metimai 1. Kareemas Abdul-Jabbaras 15 837 2. Karlas Malone'as 13 528 3. Wiltas Chamberlainas 12 681 4. LeBronas Jamesas 12 502

Rezultatyvūs perdavimai:

Vieta Žaidėjas Rezultatyvūs perdavimai 1. Johnas Stocktonas 15 806 2. Jasonas Kiddas 12 091 3. Steve'as Nashas 10 335 4. Markas Jacksonas 10 334 5. Magicas Jonhsonas 10 141 6. Oscaras Robertsonas 9887 7. Chrisas Paulas 9682 8. LeBronas Jamesas 9366

