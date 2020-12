Kurtinaičio atleisti neketinantis „Chimki“ prezidentas: „Situacija tragiška ir tai – netikėtumas visiems“

mod123

Paprasciausiai tenai nera jokios komandines chemijos, visi pasipute zavaigzdutes ziuri tik saves, kas graziau ides is virsaus, ar kuris daugiau trapaku imes, individualiai stiprus, bet nieko daugiau, sakyciau ten reiktu branduoli lipdyt is zemesnes lentynos zaideju, o ne is Shvedu, Timmu, Bookeriu bei McCollomu visokiu, gal labiau i charakterius galetu atsizvelgt, o ne vien talenta, tada kas nors gal ir gautusi...