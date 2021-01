„BasketNews.lt“ Eurolygos reitingas: neatpažįstamas „Anadolu Efes“ ir aukščiau už „Barcą“ esantis „Žalgiris“

mod123

Kad ir kaip dziugina pastaroji Zalgirio atkarpa, bet visvien reiktu atsizvelgt i realybe su tais reitingavimais, iveikti vidutiniai ir zemai esantys varzovai, isskyrus Bayern ir tai su didziule fortuna. Dabar prasides rimtesni varzovai, kad ir tie patys Chimki gali uzmetyt, visu ten neisgaudysi, per daug talentu, o po to Cska, su Zenit, pries siuos pergaliu kazkodel nesitikiu ( turi but didziausias optimistas, kad tiketis), paskui Valensija laukia... Tai va, vienas kitas antausis ir vel lenteles antroj pusej murkdysis, nebent sudauzytu vel antra lenteles puse, tada galetume tiketis to top 8, siaip sunku cia prognozuot is tikro, dar daug rungtyniu laukia...