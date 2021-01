Sabonis surinko dvigubą dublį, bet „Knicks“ pristabdė „Pacers“

?

Siaip idomios rungtynes. RJ Barret karjeros pataikymas, si sezona 0/21 tritaskiai ir siandien viskas krito :D Brogdon irgi panasiai. Sabas buvo ismustas is ritmo del kietos gynybos pries ji, prisirinko dar prazangu nepavyko isizaist. Be to toks jausmas kad kazkas ten komandos viduje butu nes ant tiek visi isskyrus Oladipo ignoravo Saba ir dave jam kamuoli tik nebent patys uzspausti nebeturi kur det ir meta betkam, Brogdon is vis didesnio savanaudzio izaidejo neteko matyt, gale kai jau bande perduot kamuoli tai toki apgailetina pasa Sabui kad oereme kamuoli ir gavo 2 taskus o po to kitoj atakoj metant is 3 dar ir stoga Brogdon prasileido.. Oladipo 2-14 metimai tragiska diena irgi.