Arti dvigubo dublio buvęs Ąžuolas Tubelis triumfavo dviejų pratęsimų dramoje

Dramatišką pergalę NCAA pirmenybėse iškovojo Arizonos universiteto „Wildcats“ (9-1) komanda su Ąžuolu Tubeliu priešakyje.

Ąžuolas Tubelis Pozicija: PF Amžius: 18 Ūgis: 207 cm Svoris: 105 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Lietuvos talentas buvo per žingsnį nuo dvigubo dublio, o jo atstovaujama ekipa 86:82 (29:27, 41:43, 6:6, 10:6) per antrąjį pratęsimą nukovė iki tol per aštuonerias rungtynes neklupusią Vašingtono „Cougars“ (8-1) ekipą.

Dvikovą starto penkete pradėjęs Tubelis per 32 minutes įmetė 12 taškų (5/11 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 9 kamuolius, iš kurių 5 – puolime, sykį perėmė kamuolį, kartą suklydo ir užsidirbo 4 pražangas.

Lietuvis antrojo kėlinio pabaigoje atkovojo kamuolį puolime ir išlygino rezultatą (66:66), o antrąjį pratęsimą atidarė pataikydamas vieną baudą iš dviejų (77:76).

Ąžuolo brolis dvynys Tautvilas ir estas Kerras Kriisa nerungtyniavo.

„Cougars“: Isaacas Bontonas 25 (3/11 trit.), Noah Williamsas 16, Andrejus Jakimovski 15 (8 atk. kam.), Efe'as Abogidi 12 (8 atk. kam.).

„Wildcats“: Bennedictas Mathurinas 24 (11 atk. kam.), Jamesas Akinjo 18, Terrellas Brownas 15, Ąžuolas Tubelis 12 (9 atk. kam.).

Antrąjį pratęsimą išplėšęs metimas:

Rungtynių apžvalga: