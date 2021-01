Danų žvaigždė susižėrė Vieningosios lygos mėnesio MVP laurus

Jop

Į šią atkarpą ir įeina rungtynės prieš Maskvos CSKA, kur jis surinko virš 20 naudingumo balų ir buvo naudingiausias tose rungtynėse. CSKA laimėjo besinaudojant jo komandos draugų silpnybėmis - o jisai dominavo. PRIEŠ CSKA ŽAIDĖJUS. Sakiau, kad taip bus. Aišku, kad kitą sezoną jį jau matysim DAUG rimtesniam klube. Jis Danijai ir atnešė pergales per langus ant savo pečių. Prieš jį ir buvo sunku tvarkytis Girdžiūnui, Dimšai, tokių metų Mačiuliui. IR ČIA NIEKO NUOSTABAUS. Jis ir surinko liūto dalį taškų ir statistikos, atnešusių pergales Danijai. Čekam išvis susūdė 38 taškus su kosminiais pataikymo procentais. Taip, kad nebe tie laikai sakyti "che cheee prieš Daniją palošt! Taigi taip neįmanoma, pati komanda turėjo garantuotai laimėt ir dominuot." Taip galvojantys žmonės - savo galvoje dar turi Daniją be šito krepšininko, kuris geba dominuoti ir prieš eurolygos žvaigždes. Tai vat, naudingiausias mėnesio žaidėjas VTB - 23 naudingumo balų vidurkis. Kaip ir rinktinėje, nuostabiai renka taškus ir dar gerai nusimetinėja perdavimus jeigu jį dvigubina. Per paskutinė VTB atkarpą parodė ir kad gan gerai įžaidinėja kamuolį. Super nuvertintas žaidėjas. Atrodo kaip kitos tautybės(ir galbūt atletiškesnė) Mariaus Grigonio versija.