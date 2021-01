Žukausko karjeros istorija: kaip iš trečiosios Prancūzijos lygos pakilęs krepšininkas save atrado Permėje?

Nuotr.: Facebook.com

Nuotr. Facebook.com

Kuomet auksinė 1992 metų gimimo Lietuvos jaunimo karta su Jonu Valančiūnu, Dovydu Rediku ir Vyteniu Čižausku priešakyje vieną po kito šlavė Europos bei pasaulio čempionatų medalius, Eigirdui Žukauskui bendraamžių triumfą teko stebėti iš šono.

Eigirdas Žukauskas Pozicija: PF, SF Amžius: 28 Ūgis: 201 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Šilutė, Lietuva

Vilnietis dažniausiai sulaukdavo kvietimo į jaunimo rinktinės stovyklas, tačiau galutinėje sudėtyje savo pavardės taip ir neišvydo.

„Kai buvau 18-os, nesijaučiau užtikrintai ir didelių šansų neturėjau. Tačiau 2012-aisiais jaučiausi vertas patekimo ir tikėjausi, kad važiuosiu į Europos čempionatą“, – į klausimą, ar jautėsi vertas patekimo tarp 12 stipriausių jaunimo rinktinės krepšininkų, tinklalapiui „BasketNews.lt“ atsakė Žukauskas.

Vienas po kito laimėti jaunimo turnyrai perspektyviausiems 1992-ųjų kartos žaidėjams atvėrė kelius į aukštesnį lygį, daugelis pasirašė kontraktus su Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komandomis, tačiau jų šešėlyje likusiam Žukauskui teko tenkintis kuklesniais pasiūlymais.

Profesionalo karjerą 201 cm ūgio puolėjas pradėjo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) tuo metu rungtyniavusioje Anykščių „Puntuko“ ekipoje.

„Laimėti čempionatai lėmė, kad jie susilaukdavo daugiau dėmesio iš tų pačių LKL komandų, o aš į tą traukinį neįšokau ir teko pasitenkinti kuklesniais pasiūlymais“, – profesionalo karjeros pradžią prisiminė atletas.

Žukauskui prasimušus į LKL ir „Mažeikių“ ekipoje demonstruojant solidžius, 10 taškų, 4 atkovotų kamuolių ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes rodiklius, puolėjo karjera vėl pateko į kryžkelę. Sėkmingą žaidimą sustabdė nugaros trauma, kuri nubloškė tuo metu 22-ejų krepšininką į trečiąją Prancūzijos lygą – Bordo JSA klubą.

„Dėl nugaros išvaržos buvau beveik metus laiko nežaidęs oficialių rungtynių ir niekas manęs tiesiog nenorėjo. Buvo sunku nusileisti keliais laipteliais žemyn, tačiau norėjau viską pradėti nuo nulio“, – žingsnį atgal prisiminė vilnietis.

Prancūzijoje atsiskleidęs ryškiausiomis spalvomis ir per metus iš trečiojo į antrąjį divizioną pakilęs Žukauskas 2017-aisiais sugrįžo ten, kur buvo sustojęs – į LKL.

Prienų – Birštono „Vytauto“ ekipoje gavęs kapitono raištį, Žukauskas buvo vienas iš kertinių ekipos žaidėjų ir per rungtynes pajėgiausiame Lietuvos krepšinio divizione rinko po 13,2 taško, 5,8 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 16,8 naudingumo balo.

2017-2018 metų sezonas Prienų klubui buvo itin sudėtingas. Dėl nepavykusio brolių Ballų projekto bei nuolat kintančios sudėties Virginijaus Šeškaus auklėtiniai liko paskutinėje vietoje. Visgi Žukausko įdėtas darbas neliko nepastebėtas ir į savo gretas jį pasikvietė VTB Vieningoje lygoje rungtyniaujantis Permės „Parmos“ klubas.

Nuotr. TASS – Scanpix

Per dvejus metus nuo Prancūzijos 3-osios lygos iki vienos pajėgiausių Europos krepšinio pirmenybių pakilęs Žukauskas šanso paleisti neketino ir įsitvirtino atšiaurioje Permėje.

Dabar jau trečiąjį sezoną „Parma“ gretose rungtyniaujantis lietuvis žaidžia geriausią savo karjeros krepšinį ir Vieningoje lygoje vidutiniškai rungtynes fiksuoja 11,1 taško, 5,9 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo bei 12,4 naudingumo balo rodiklius.

Nors jaunimo rinktinėse Kazio Maksvyčio treniruojamos komandos galutiniame dvyliktuke taip ir neatsidūrė, Žukauskas galop tapo stratego auklėtiniu oficialiose rungtynėse – jie kartu Permės klubo garbę gina antrąjį sezoną paeiliui.

Žukauskas ir Maksvytis Permėje nėra vieninteliai lietuviai. Kartu su juo ekipoje žaidžia Adas Juškevičius, trenerio asistento pareigas užima Gintaras Kadžiulis, o fizinio rengimo trenerio – Deividas Rinkevičius.

„Kai atvažiavo lietuviai buvo iškart maloniau ir paprasčiau. Su savais visada gali pasikalbėti, treniruotėse dirbti žymiai lengviau, suprantame vienas kitą iš pusės žodžio“, – apie prabangą turint net 3 tėvynainius Permėje kalbėjo puolėjas.

Tinklalapiui „Basketnews.lt“ Kalėdas Rusijoje sutikęs Žukauskas papasakojo apie sudėtingą karjeros pradžią, grįžimą į aukštumas, Ballų šou Prienuose, netikėtą kvietimą iš Rusijos, žaidimą pas Maksvytį bei jau įsibėgėjusio sezono tikslus.

– Eigirdai, esate vienas iš 1992-ųjų kartos krepšininkų, jūsų metų rinktinė jaunimo čempionatuose šlavė titulus, tačiau pačiam į galutinį dvyliktuką prasibrauti nepavyko. Kas pakišo koją?

– Kiti mano bendraamžiai buvo geriau pasiruošę. Reikėtų klausti tuo metu dirbusių trenerių. Dabar su Kaziu Maksvyčiu dirbu „Parma“ ekipoje, gal kada nors reikės užsiminti, kodėl nepaėmė. Aš manau, kad treneriai norėjo to paties branduolio, nes jis buvo patikrintas ir kažkokie pakeitimai galėjo sujaukti mikroklimatą ar išmušti iš vėžių. Galutinį rezultatą matome ir, manau, kad jų sprendimai pasiteisino. Titulai kalba patys už save. Dėl nepatekimo į rinktinę tikrai nesigraužiu. Turėjau šansą sportuoti ir būti kartu su tais vaikinais bei už jį esu dėkingas. Šis realybės patikrinimas man suteikė papildomos motyvacijos dar atkakliau siekti savo tikslų.

– Kada buvote arčiausiai patekimo į jaunimo rinktinę?

– Prieš 2012-ųjų Europos čempionatą, kuomet buvome dvidešimties. Likau tryliktas ir sportavau su komanda iki pat treniruočių stovyklos pabaigos.

– Kaip manote, ar buvote vertas vietos rinktinėje?

– Kai buvau 18-os, nesijaučiau užtikrintai ir didelių šansų neturėjau. Tačiau 2012-aisiais jaučiausi vertas patekimo ir tikėjausi, kad važiuosiu į pasaulio čempionatą.

– Po 2012 metų Europos jaunimo čempionato dauguma jūsų kartos žaidėjų turėjo kontraktus su LKL klubais, tačiau pačiam teko likti NKL . Ar pritrūko sėkmės ir pripažinimo, ar tiesiog nebuvote pajėgus žaisti LKL?

– Buvimas toje auksinėje jaunimo rinktinėje mano bendraamžiams davė ne tik pasitikėjimo savimi, bet ir atpažinimo. Tais laikais į tai, kaip žaidžia Jonas Valančiūnas bei kiti, į arenas pasižiūrėti atvykdavo daug sirgalių ir šis rinktinės reikalas buvo ant bangos. Laimėti čempionatai lėmė, kad jie susilaukdavo daugiau dėmesio iš tų pačių LKL komandų, o aš į tą traukinį neįšokau ir teko pasitenkinti kuklesniais pasiūlymais.

Nuotr. Fotodiena.lt/D.Radlinskas

– 2017-2018 metų sezoną praleidote Prienų – Birštono „Vytauto“ ekipoje, prie kurios netrukus prisijungė broliai LaMelo ir LiAngelo Ballai. Kaip jautėtės ir ar tikėjotės, jog užvirs toks šou?

– Kalbant tiesiai, iš pradžių galvojome, kad jie mums padės. Sezono pradžioje komandą kankino traumos ir klubas gavo tokį variantą, kurio atsisakyti negalėjo. Jeigu ne traumos, nemanau, jog Ballai būtų atvykę, prieš netektis demonstravome gerą žaidimą ir ateitis atrodė šviesi, tačiau sulaukėme brolių bei viskas pamažu pradėjo byrėti. Gavome milžinišką dėmesio dozę: galybė kamerų, viskas iš visų pusių filmuojama, rungtynėse nuolat pamatydavome garsių krepšinio pasaulio žmonių, buvo keista.

Tačiau visi buvome su kontraktais ir mums reikėjo toliau atlikti savo darbą bei išpildyti lūkesčius. Kiek pavyko, ar nepavyko – yra istorija, patys viską matėte. Tokiomis sąlygomis žaisti nėra lengva, patikėkite. Pamenu, kaip sezono pradžioje klubo valdyba atsiklausė mūsų prieš atliekant šį sprendimą pasikviesti Ballus ir mes sutikome. Taip pat žinojome, jog Prienų klubas turėjo finansinių problemų, todėl priėjome tokios nuomonės, kad nubalsuosime taip, kad komandai būtų geriausia. Ir, žinoma, didelės įtakos sprendimui neturėjome. Valdyba pasirinko tokį variantą, kuris, kaip matėme, vos nesibaigė labai blogai.

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Butkutė

– Kaip pačiam, kaip komandos kapitonui, pavyko susitvarkyti su tokiais pokyčiais ir gero mikroklimato išlaikymu rūbinėje?

– Nebuvo lengva. Iš pradžių nesupratome, kas čia vyksta. Visuomet buvome kamerų apsuptyje, kas buvo keista, nes prieš sezoną net susapnuoti negalėjome, jog tokiame mieste, Prienuose, užvirs tokia košė. Labai stengėmės įvesti Ballus į treniruočių procesą, skatinome bendravimą, bet pastangos nuėjo veltui. Nepamirškime fakto, kad į Lietuvą jie atvažiavo labai jauni, LaMelo buvo 16-os metų ir abu turėjo šiokios tokios arogancijos, patys nenorėjo bendrauti. Apskritai, Ballai tuo metu dar neturėjo profesionalų mentaliteto, vėluodavo į treniruotes, kartais jas pabaigdavo anksčiau ir panašiai. Žinoma, negalima visiškai kaltinti jų. Tėvas LaVaras augino juos tam tikrame burbule, pasakodavo, kad jie patys geriausi ir čia nebus, ką veikti, jie čia dominuos. Tačiau atvažiavę Ballai suprato, kad ne viskas čia taip paprasta ir lengva, kaip mokyklų krepšinyje, ko gero juos ištiko lengvas šokas.

– Kuris tuometinis krepšininkas buvo labiausiai nepatenkintas Ballų atvykimu?

– Negaliu išskirti vieno krepšininko. Visi buvome kažkokie nesavi. Nebuvome pernelyg nepatenkinti, nes supratome, kad mūsų nuomonė nėra labai svarbi ir klubo finansams šis dalykas itin reikalingas. Ballai atvažiavo, pasirašė kontraktus, o mes nieko negalėjome padaryti. Buvo labai sunku atrasti tą ritmą ir įsivažiuoti, nuolat kažkas nutikdavo, kas sujaukdavo mikroklimatą.

– Kaip apskritai apibūdintumėte tą sezoną Prienuose?

– Išskirtinis sezonas. Tokios patirties nesu turėjęs. Man atrodo, jog visi tuometiniai komandos draugai pasakytų, kad nėra gavę tokių potyrių ir tikriausiai antrą kartą negaus. Sezono pabaigoje jau buvome kažkiek radę savo žaidimą, pasipildėme keliais legionieriais ir galėjome išsikapstyti iš dugno. Tačiau paprasčiausiai neužteko laiko, progresas įvyko per vėlai.

– Ar prisimenate kokią nors įdomią, kuriozišką ir dar nepapasakotą istoriją, susijusią su Ballais?

– Mane nustebino milžiniška tėvo LaVaro įtaka. Pamenu, jog buvo NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis ir jis išvyko iš Lietuvos jį stebėti, vaikus paliko su dėde. Per tas 10 dienų, kai nebuvo tėvo, įvyko lūžis. Pavyko šiek tiek artimiau su jais pabendrauti, įvesti į treniruočių ritmą ir jie patys buvo atviresni, pradėjo bendrauti. Tuo metu atrodė, kad viskas gali baigtis gerai, tačiau klydome. Kuomet į Lietuvą grįžo tėvas, viskas ir vėl subliuško, tapo vėl sunku su jais susikalbėti. Kai komanda susiskaldžiusi, nieko nepasieksi.

– Po sezono Prienuose sulaukėte pasiūlymo iš Permės „Parmos“ ekipos. Kiek tai buvo netikėta?

– Po Prienų aš kažko įspūdingo tikrai nesitikėjau. Nepaisant geros mano asmeninės statistikos, sezonas buvo tragiškas ir likome paskutiniai, todėl nemaniau, kad sulauksiu daug dėmesio. Iš tikrųjų pats labai neapsikroviau, visą vasarą palaikiau formą ir vieną dieną iš agento gavau skambutį, jog manimi domisi „Parma“. Iš karto buvau nustebintas, nes tai – Vieningosios lygos komanda, o ši lyga yra viena stipriausių Europoje. Daug tikrai negalvojau.

– Koks jausmas per 3 metus pakilti nuo Prancūzijos 3-osios, iki vienos pajėgiausių Europoje – Vieningosios lygos?

– Labai geras. Sunkus darbas atsiperka. Manau, kad tu gali iš savęs reikalauti tiek, kiek pats įdedi darbo. Jeigu turi užsibrėžęs tikslą ir jo sieki nuosekliai, rezultatas anksčiau ar vėliau ateina. Labai svarbu neišklysti iš kelio ir likti tvirtu. Visada save įtikinėjau bei įtikinėju iki dabar, kad viskas gerai, tačiau dar nepasiekiau savo lubų, galiu geriau. Kai išvažiavau žaisti į trečią pagal pajėgumą Prancūzijos divizioną, turėjau prastą situaciją. Dėl nugaros išvaržos buvau beveik metus laiko nežaidęs oficialių rungtynių ir niekas manęs tiesiog nenorėjo. Buvo sunku nusileisti keliais laipteliais žemyn, tačiau norėjau viską pradėti nuo nulio. Per daug nesureikšminau to fakto, kad čia trečia lyga ir važiavau įrodinėti, kad esu vertas geresnio varianto. Visus sunkumus paverčiau motyvacija, padėjau klubui, tačiau nuolat žinojau, kad esu geresnis.

– Ar nesusiklosčius karjeros pradžiai buvo sunku nepalūžti ir likti tame teisingame kelyje?

– Buvo visokių minčių. Kartais klausdavau savęs, ar tikrai galiu žaisti aukštame lygyje? Nepadėdavo ir kalbos iš šono, daugelio buvau nurašytas. Kiti sako, kad nereikia kreipti dėmesio į kalbas, tačiau nori tu to ar ne, tai vis tiek žeidžia. Vis dėlto motyvacijos man niekada netrūko, nuolat laikiausi savo kelyje ir blogas mintis stengdavausi vyti į šoną. Visko buvo, ir traumų, ir nepasisekimų toje pačioje jaunimo rinktinėje, bet niekada nepalūžau, o dabar esu labai laimingas.

– Koks buvo jūsų debiutinis sezonas Permėje?

– Pirmi 2 mėnesiai buvo sunkūs. Visgi lygis buvo visai kitas, turėjome reiklų trenerį Nikolajų Mazurą, todėl treniruotės nebuvo iš lengvųjų. Pergalių taip pat daug nepasitaikė, keitėsi klubo sudėtis ir visas virsmas šiek tiek priminė Prienus, kuomet įsivažiavome per vėlai. Kalbant individualiai, po Naujųjų metų pagavau gerą formą. Viską gyvenime pasiekiau per sunkų darbą ir po treniruočių Permėje dirbdavau papildomai, kas davė puikių rezultatų. Labai džiaugiausi, kad pasirašiau dvejų metų kontraktą, nes pirmieji metai buvo savotiška adaptacija.

– Šiuo metu „Parma“ – itin lietuviška komanda. Trenerių štabe dirba Kazys Maksvytis, Gintaras Kadžiulis ir Deividas Rinkevičius, o gynėjų grandyje turite Adą Juškevičių. Kaip viskas pasikeitė, kai staiga vėl buvote lietuvių apsuptyje?

– Kai atvažiavo lietuviai, buvo iškart maloniau ir paprasčiau. Su savais visada gali pasikalbėti, treniruotėse dirbti žymiai lengviau, suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Nemažai įtakos padarė padidėjęs „Parmos“ biudžetas, nes dabar turime konkurencingą sudėtį, kuri gali nuveikti daugiau. Praėjusį sezoną buvome silpni, o dabar galime pakovoti ir prieš tokius grandus kaip Maskvos CSKA.

– Kaip jaučiatės Kazio Maksvyčio žaidimo schemose?

– Treneris turi savo sistemą, kurios mes laikomės ir turime savo taisykles, kaip žaidžiame tam tikroje situacijoje. Trenerio Maksvyčio sistema man labai tinka, jis žino, ką daro ir ne veltui greitai įgavo pasitikėjimą bei autoritetą Permėje. Šį sezoną viskas nuo pradžių klostosi neblogai, žaidimas banguoja, tačiau po Naujųjų metų reikalai pagerės. Esame įsisavinę trenerio sistemą, todėl antroje sezono pusėje būsime dar pavojingesni.

– Šiuo metu Vieningoje lygoje esate devinti. Kaip vertinate komandos pasirodymą pirmoje sezono pusėje?

– Visada galima geriau. Žaidimas banguoja. Sezoną pradėjome gerai, nugalėjome pajėgias Maskvos CSKA ir Saratovo „Avtodor“ komandas, tačiau vėliau iš vėžių mus išmušė koronaviruso protrūkis. Buvome priversti karantinuotis ir šiek tiek pamiršti krepšinį, 3 savaites nesitreniravome bei praradome ritmą. Kai sugrįžome, priminėme savo paties šešėlį ir prireikė nemažai laiko, kad vėl demonstruotume solidų krepšinį. Neišvengėme ir traumų. Šiemet fortūna nesišypso, bet esame kantrūs ir, manau, jog mūsų valanda dar išauš.

– Ką šį sezoną gali nuveikti „Parma“?

– Nėra ko slėpti, norime patekti tarp 8 stipriausių Vieningosios lygos komandų ir žaisti atkrintamosiose. Visos lygos ekipos nori kabintis į atkrintamąsias ir mes tikrai nesame išimtis. O toliau – matysime. Jei pateksime į atkrintamąsias ir būsime geros formos, kas žino, kaip viskas pasisuks. Turime daug potencialo ir galime duoti kovą bet kuriai ekipai, ką įrodo pergalė prieš CSKA. Vis dėlto toli neplanuojame, žiūrime į artimiausias rungtynės, tačiau mintyse visada yra atkrintamosios.

– Kokius tikslus esate išsikėlęs pats sau?

– Svarbiausia, jog išlikčiau sveikas ir išvengčiau traumų. Noriu padėti komandai kiek įmanoma daugiau, kad šiais metais nuveiktume daugiau, o kiek manęs reikės – nuspręs treneriai. Vienose rungtynėse gaunu daugiau laiko, kitose mažiau, tačiau tai yra normalu. Skirtingos rungtynės – skirtingos užduotys man. Kiekvienos rungtynės yra skirtinga istorija ir svarbiausia bendras rezultatas, o ne asmeninė statistika. Žinoma, pačiam taip pat norisi pasirodyti kuo geriau. Kai komanda laimi, visi patenkinti, tačiau jei kamuoja pralaimėjimai, atsiranda nepatogumų.

– Kaip manote, ar kaip žaidėjas galite pasiekti dar aukštesnį lygį?

– Čia tikrai ne pabaiga, galiu kilti dar aukščiau, o kaip bus – laikas parodys.