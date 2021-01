NBA pulsas: bauda už netinkamą kaukės dėvėjimą, bučkis „Kings“ suolui ir išvarytas Cousinsas

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Luka Dončičiaus pirmasis trigubas dublis šį sezoną, bauda už netinkamą kaukės dėvėjimą Docui Riversui, išvarytas DeMarcusas Cousinsas, Jaysono Tatumo šou – tai ir dar daugiau – sausio 5-osios NBA pulse.

Sausio 5-osios NBA pulsas

APRIBOJIMAI. Dienos, kai Joelio Embiido žaidimo laikas buvo ribojimas dėl išgyventų traumų, praeityje. Filadelfijos „76ers“ žvaigždė per pirmąsias septynerias rungtynes nežaidė sykį, o pirmadienio dvikovą su Šarlotės „Hornets“ pasitiko klube žaisdamas daugiausiai – po 33,4 minutės, ir rinkdamas po 25 taškus.

„Jis yra pajėgus tiek žaisti, – sakė „76ers“ vairininkas Docas Riversas. – Praeitą vakarą jis rungtyniavo apie 37 minutes, ko aš nenorėčiau, bet taip jau nutiks. Įsibėgėjant sezonui tas laiko vidurkis išsilygina – ties 33-34 minutėmis, bet rungtynėse tikrai nematuoju jo laiko aikštėje, tik yra noras laikytis apie minėtą vidurkį.“

Į didesnį laiko indėlį atsižvelgęs Embiidas padarė savąsias investicijas – pasisamdė asmeninį virtuvės šefą, mitybos specialistą, kineziterapeutą ir masažo terapeutą. 29,5 mln. JAV dolerių šį sezoną uždirbsiančiam puolėjui tai turėtų padėti suspindėti dar ryškiau, galbūt iki MVP kandidato lygio.

„Viskas, ką darau, atrodo, veikia, – teigė Embiidas. – Džiaugiuosi, jog tai pasiteisina. Reikia tai tęsti.“

Praėjusią naktį Embiidas surinko penktąjį dvigubą dublį (14 tšk. ir 11 atk. kam.), „76ers“ 118:101 laimėjo prieš „Hornets“ ir įsitaisė pirmoje vietoje Rytų konferencijoje su rezultatu 6-1.

COVID-19 PRIEŽIŪRA. Rungtynėse itin dažnai veido kaukę žemyn nusitempdavęs Docas Riversas iš NBA vadovybės sulaukė 10 tūkst. JAV dolerių baudos. „76ers“ specialistas nepavyzdingai elgėsi bendraudamas su teisėjais ir krepšininkais.

Nuo antradienio kaukių dėvėjimo reikalavimas griežtėja: visi krepšininkai, pasirengę žaisti, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes iki pat įžengimo į rungtynes, nežaidžiantys atletai saugosi visų rungtynių metu. Visų personalo narių nuo šiol reikalaujama visada dėvėti kaukes ir būnant atskirai nuo komandos.

PERGALINGAI. Solidžiai sezoną su naujuoju vyr. treneriu Tomu Thibodeau pradėjusi Niujorko „Knicks“ laimėjo keturiskart per septynerias rungtynes.

Toks rezultatas – geriausias nuo 2012-2013 m. sezono, kuomet komanda septynių mačų atkarpą pažymėjo šešiomis pergalėmis. Beje, tas sezonas buvo paskutinis, kurį „Knicks“ užbaigė laimėdama daugiau nei 50 proc. rungtynių.

„Mes nežaidėme puikiai, bet radome būdą laimėti, – po praėjusios nakties pergalės 113:108 prieš „Hawks“ sakė Thibodeau. – Man patinka, kaip kaunasi mūsų komanda.“

Julius Randle’as prie pergalės pridėjo galingą dvigubą dublį – 28 taškus ir 17 atkovotų kamuolių.

STARTINĖ SUDĖTIS. Kas antras rungtynes laiminti Majamio „Heat“ visuose mačuose startavo vis skirtingu penketu.

Mače su Oklahomos „Thunder“ naujausia korekcija tapo Kelly Olynyko įtraukimas. 29-erių kanadietis per 28 minutes susmeigė 5 iš 7 tritaškių, pelnė 19 taškų ir atkovojo 8 kamuolius, o net 20:0 spurtą surengusi „Heat“ namie laimėjo 118:90.

„Manau, kad startinis penketas yra pervertintas daugeliu aspektų, – sakė „Heat“ strategas Erikas Spoelstra. – Svarbu, jog vis nuosekliau rungtyniaujame taip, kaip norime.“

PERLAUŽĖ. Slogiai startavusią Bostono „Celtics“ prikėlė įspūdinga Jaysono Tatumo atkarpa. Po pirmojo ketvirčio 23:32 atsilikinėjant prieš Toronto „Raptors“, „keltų“ puolėjas antrajame kėlinyje surinko 21 tašką ir Brado Stevenso auklėtiniai ilgąją pertrauką pasitiko būdami priekyje 61:46.

Kelią į pergalę nutiesęs Tatumas finišavo su 40 taškų (6/11 dvit., 5/8 trit., 13/13 baud.) savo sąskaitoje. Iki karjeros rekordo pakartojimo pritrūko taškelio.

„Nusivylęs? Ne, – pečiais gūžtelėjo Tatumas. – Artimiausiu metu pasieksiu tą ribą.“

PIRMASIS. Į akistatą su Jamesu Hardenu stojęs Luka Dončičius surinko pirmąjį sezono trigubą dublį – pelnė 33 taškus (9/15 dvit., 3/10 trit., 6/6 baud.), atkovojo 16 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Tiesa, slovėnas suklydo 8 kartus.

Jo ir 30 taškų įmetusio Timo Hardaway vedama Dalaso „Mavericks“ svečiuose 113:100 įveikė Hjustono „Rockets“. Po praleistų rungtynių grįžęs Hardenas sumetė 21 tašką (2/6 dvit., 3/11 trit., 8/10 baud.) ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

IŠVARYTAS. Aikštingasis DeMarcusas Cousinsas išsiėmė save iš rungtynių per pirmąsias tris antrojo ketvirčio minutes. „Rockets“ centras iš pradžių lygioje vietoje stumtelėjo Willie Cauley-Steiną, kuris tuoj pat įsiplieskė ir abu buvo nubausti techninėmis pražangomis.

Po to Cousinsas užsipuolė teisėją po prasiveržimo krepšio link, kai įmetęs du taškus apeliavo į nesušvilptą pražangą. Aukštaūgiui palikus aikštę, „Rockets“ strategas Stephenas Sillas dar kurį laiką per atstumą žėrė argumentus teisėjui, kol galiausiai trenerį patraukė Hardenas.

Cousinas per beveik tris minutes pasižymėjo 4 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais.

DRIOKSTELĖJO. Fantastiškai dvikovą su Detroito „Pistons“ pradėjęs Giannis Antetokounmpo dar iki ilgosios pertraukos surinko 30 taškų, iš viso pelnė 43 (15/18 dvit., 2/6 trit., 7/9 baud.) ir išvedė Milvokio „Bucks“ į pergalę 125:115. Toks graiko pasirodymas Mike’o Budenholzerio vadovaujamai ekipai pirmąkart sezone leido perkopti 50 proc. pergalių (4-3) ribą.

PAŠĖLUSI PABAIGA. Likus kiek mažiau nei keturioms minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos pražangų limitą pasiekusiam Domantui Saboniui nuo atsarginių žaidėjų suolelio teko stebėti tikrą dramą aikštelėje.

„Pacers“ spurtu 10:0 išplėšė pratęsimą, kurio pabaigoje Malcolmas Brogdonas dvitaškiu išplėšė Indianos komandos pergalę 118:116 prieš Naujojo Orleano „Pelicans“.

Trigubo dublio ritmu žaidęs Sabonis per 35 minutes pelnė 19 taškų (8/13 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Rungtynių herojumi tapusio Brogdono sąskaitoje – 21 taškas (8/18 metimai), 11 rezultatyvių perdavimų bei 7 atkovoti kamuoliai.

SIAUTULYS. Po įspūdingo 62 taškų šou į aikštę žengęs Stephenas Curry mače su Sakramento „Kings“ surinko 30 taškų, 9 atkovotus kamuolius ir 8 rezultatyvius perdavimus, o „Golden State Warriors“ su juo priešakyje namie 137:106 sutriuškino Sakramento „Kings“.

92 taškai per dvejas rungtynes iš eilės – trečias geriausias Curry rezultatas karjeroje. 2016-ųjų vasarį jis per du mačus sumetė 97 taškus, o per kitą atkarpą tą patį mėnesį surinko 93 taškus.

„Dabar prašome užsičiaupti! Pagarbiai, besididžiuojanti mažoji sesuo“, – tviteryje žinutę Curry kritikams adresavo sesuo Sydel.

BUČKIS. Rezultatyviausią sezono pasirodymą surengęs Kelly Oubre jautėsi lyg ant sparnų. 25-erių gynėjas „Kings“ nubaudė 4 iš 6 tritaškių, kai iki šio mačo šį sezoną buvo pataikęs vos 2 tolimus metimus 30.

Įsmeigęs trečiąjį tritaškį į Sakramento ekipos krepšį, Oubre atsisuko varžovų atsarginių žaidėjų suolelį ir nubėgdamas pasiuntė oro bučinį. „Warriors“ krepšininkas dvikovą užbaigė su 18 taškų.

DŽIAUGSMAS IR VARGAS. „Warriors“ klube dirbęs, o dabar „Kings“ treniruojantis Luke’as Waltonas su džiaugsmu stebėjo Curry 62 taškų vakarėlį. Waltonas po to susitikimo susisiekė su savo bičiuliu, „Warriors“ strategu Steve’u Kerru, bet tuoj pat ėmė ruošti pinkles varžovų superžvaigždei.

„Akivaizdu, kad Luke’as – mylimas pas mus, jis čia turi daug draugų, – kalbėjo Kerras. – Jis man rašė, kaip smagu buvo žiūrėti į tokį Stephą, tačiau tuo pačiu jo neapleido mintis, kad kitą vakarą jam teks prieš jį gintis ir jis nežino, ką daryti.“

Gražiausi nakties epizodai

Kol kas nepateikta.

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: