COVID-19 finansiniai padariniai NBA verčia galvoti apie plėtrą į du naujus miestus

Anonimas

Nauju komandu nereikia, ir taip kaip kurios pries pandemija vos fanu surinkdavo, jau geriau tada iskraustyti is vieno miesto i kita. Pvz jei ne Zionas tai vapse tokiame New Orleane niekam nerupetu tie Pelicans apart hardcore krepsinio fanatiku. Na o tos dvi naujos komandos kvepia tiesiog atmazais kad NBA galetu ikurt komanda Las Vegase, kur sukasi dideli pinigai, tai tipo ir dar viena komanda pridetu kokiame mieste kad nep*stu proto jiem.