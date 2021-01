Po karjeros vakaro – Lauvergne'o ir Grigonio pokštai: „Jam tiesiog meti kamuolį bet kur“

Nuotr.: D.Lukšta

Jeigu „Žalgirio“ arenoje reikėjo atlikti lankų tvirtumo inspekciją, tai Joffrey Lauvergne’as penktadienį ėmėsi šio darbo. Bedarydamas jį, prancūzas dar sužaidė ir bene geriausias karjeros rungtynes, o Kauno „Žalgiris“ iškovojo dar vieną skambią pergalę.

Virš varžovų galvų skraidęs prancūzas į Maskvos srities „Chimki“ krepšį įmetė 29 taškus ir taip sužaidė rezultatyviausias ne tik karjeros Eurolygoje, bet ir apskritai profesionaliajame krepšinyje rungtynes.

Įspūdinga buvo ir tai, kaip jis tuos taškus rinko. Šeši dėjimai, penki iš jų – sugavus kamuolį ore, trys taiklūs metimai su pražangomis, dukart puolime pakartoti netaiklūs komandos draugų metimai.

Iš viso – 13 taiklių dvitaškių iš 14 (vienintelis nepataikytas buvo nepavykęs bandymas užbaigti eilinės žemė-oras atakos), 9 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 38 naudingumo balai.

„Nemeluosiu ir nesakysiu, kad tas nėra svarbu, – apie asmeninį pasirodymą kalbėjo Lauvergne’as. – Pirmiausia – laimėjome, tas visada smagu, o kuo geriau žaidi, tuo esi laimingesnis. Šįvakar esu labai laimingas.“

Iki šiol rezultatyviausios Lauvergne’o karjeros rungtynės buvo NBA, kai atstovaudamas San Antonijaus „Spurs“ jis 2018 m. vasarį pelnė 26 taškus. Eurolygoje jo taškų rekordas buvo 20. Su Prancūzijos rinktine jis daugiausiai oficialiose rungtynėse yra pelnęs 21 tašką.

Dėl savo naujo rekordo prancūzas turėtų padėkoti komandos draugams.

10 iš 13 Lauvergne’o metimų buvo po rezultatyvių perdavimų: 5 išrašė Marius Grigonis, 3 – Thomasas Walkupas, 2 – Lukas Lekavičius.

Grigoniui šie perdavimai irgi padėjo pasiekti asmeninį rekordą – rezultatyviai asistavęs 8 kartus jis pagerino savo geriausią pasiekimą.

Rungtynių žaidėjas Joffrey Lauvergne Taškai 29 Naudingumas 38 Atkovoti kamuoliai 9 Baudų metimai 100% 3/3

„Jam pasakai, kad rolintų (po užtvaros leistųsi link krepšio), ir meti kamuolį bet kur, – po dvikovos kalbėjo Grigonis. – Žmogus su NBA duomenimis, su juo lengva žaisti, ypač prieš tokią gynybą. Bandai jo ieškoti ir kabini tą kamuolį.

Su juo nereikia turėti ryšio, bet jeigu jis taip gerai rolina, tai meti kamuolį link krepšio, o jis jį pagauna. Už tai, manau, ir gauna pinigus.“

Kad nėra jokios didelės žaidimo paslapties, tikino ir pats Lauvergne’as.

„Tai nėra taip sunku – žaidi pikenrolą, leidiesi link krepšio, sulauki perdavimo arba gynėjas meta į krepšį. Šįvakar gavau daug perdavimų, turėsiu visai komandai pirkti sušius“, – po dvikovos šypsojosi prancūzas.

Jis jau pirmajame kėlinyje pelnė 11 taškų, o įpusėjus dvikovai turėjo 18, kai visa komanda – 39.

Antroji mačo dalis prasidėjo Lauvergne’o dėjimu ir kauniečių puolimo banga netrukus ėmė šluoti varžovus nuo kelio. Per kiek daugiau nei 5 minutes „Žalgiris“ spurtavo 27:7 ir sudėjo visus taškus ant i.

„Žalgiris“ laimėjo 102:75 ir iškovojo šeštą pergalę iš eilės. Tai – pakartotas klubo rekordas Eurolygoje.

Šį kartą kelius į pergalę nutiesė pagerėjusios pastangos gynyboje.

Pirmoje mačo pusėje pelnę net 48 taškus, po ilgosios pertraukos „Chimki“ surinko vos 27.

„Nieko nekeitėme, tiesiog darėme tai, ką turėjome daryti, tik geriau, – tikino Lauvergne’as. – Antroje pusėje tas veikė geriau nei pirmoje. Jie pataikė ir mažiau sunkių metimų. Bet mes nieko nekeitėme tarp pirmos ir antros pusės.“

„Man tai būtų puiki proga pasigirti, kad pasakiau kažką herojiško, tačiau iš tikrųjų nuopelnai atitenka žaidėjams, – paklaustas, ką pasakė komandai per ilgąją pertrauką, teigė treneris Martinas Schilleris. – Mūsų pasirodymas antroje pusėje neturėjo labai daug bendro su tuo, ką pasakiau per pertrauką.“

„Žalgiris“ trečiajame kėlinyje pataikė 11 metimų iš 14 ir pelnė tiek pat taškų, kiek per pirmus du kėlinius kartu sudėjus.

Taip jie buvo vos per 2 taškus nuo komandos rekordo (41 taškas per kėlinį į Nansi SLUC krepšį 2009 m.) ir per 4 taškus nuo Eurolygos geriausio rezultato (Tel Avivo „Maccabi“).

„Manau, kad sumesti tiek taškų leido „Chimki“ gynyba, – sakė Grigonis. – Pasinaudojome jų problemomis. Jie gynėsi, norėjo, kad nemestume tritaškių, o po krepšiu buvo daug erdvės. Tai JoJo turbūt visus 30 taškų surinko dėjimais, įdėjo 15 kartų.“

Ketvirtajame kėlinyje Lauvergne’as trumpam dar buvo išleistas į aikštę, tačiau galiausiai sėdo ant suolo, ant parketo nepraleidęs nė 23 minučių.

Jeigu tai būtų rungtynės su žiūrovais, iš aikštės jis būtų išlydėtas plojimais atsistojus. Didžiąją sezono dalį žaidžiant be sirgalių, prancūzas negalėjo gauti tokios garbės, tačiau jį pagerbti pasistengė komandos draugai.

Thomasas Walkupas pirmasis pakilo iš savo kėdės, o jo pavyzdžiu netrukus pasekė visi kiti ant suoliuko buvę žadėjai.

„Mes esame draugų grupė ir mums smagu kas dieną matyti vienas kitą, – po dvikovos pasakojo Lauvergne’as. – Kai laimi, dar smagiau, nes visi laimingi. Tai – ypatinga komanda, ypatingas klubas. Žaidžiau daug skirtingų vietų ir čia tikrai mėgaujuosi, tai smagu, esame tarsi didelė šeima.“

Lauvergne’as ir pats pasistengė greitai pritapti naujoje aplinkoje ir naujoje komandoje.

Treneris Schilleris atskleidė, kad dar galėdamas keliauti po šalį, Lauvergne’as apkeliavo gražiausias Lietuvos vietas ir yra apskritai aktyviai įsitraukęs į vietos gyvenimą.

„Jis identifikuoja save su klubu, su šalimi. Joffrey labai daug žino apie Lietuvą ir, kai dar buvo galima, keliavo po Lietuvą, buvo Palangoje ir Trakuose anksčiau nei visi kiti. Jis tuo pasirūpino. Manau, tas irgi yra svarbu. Vyrukai jį mėgsta, priima rūbinėje, ir tai daro didelę įtaką“, – sakė Schilleris.