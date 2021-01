Madride – Rodriguezo traukiamos „Armani Exchange“ triumfas

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Milano „Armani Exchange“ (10-7) Eurolygoje nutraukė dviejų nesėkmių seriją. Ettore Messinos auklėtiniai svečiuose 80:76 (17:18, 22:21, 22:10, 19:27) palaužė Madrido „Real“ (12-6), kuri prieš tai buvo triumfavusi šešis kartus iš eilės.

Rungtynių žaidėjas Luigi Datome Taškai 9 Naudingumas 15 Dvitaškiai 100% 3/3 Atkovoti kamuoliai 5

Iki mačo pabaigos likus 80 sekundžių Milano krepšininkai po Sergio Rodriguezo dvitaškio pirmavo 8 taškais (74:66), tačiau „Real“ dar atkūrė intrigą.

Walteris Tavaresas įmetė dvitaškį, Trey Thompkinsas smeigė tritaškį ir likus 50 sekundžių „Real“ priartėjo iki 3 taškų (71:74).

Italijos klubą į pergalę ištempė Rodriguezas. Iš pradžių jis pataikė tritaškį (77:71), ir nors Thompkinsas vėl atsakė tolimu metimu (74:77), Rodriguezas likus 13 sek. šaltakraujiškai sumetė baudų metimus (79:74).

Carlosas Alocenas dar pelnė greitus taškus, bet Malcolmas Delaney įmetė vieną baudą (80:76). Paskutinis Thompkinso tritaškis skriejo pro šalį ir pergalę šventė „Armani Exchange“.

Nugalėtojams Rodriguezas per 14 minučių pelnė 17 taškų (3/4 dvit., 3/4 trit., 2/2 baudų), o per per paskutines 80 sekundžių – 7 taškus.

Madrido klube debiutavęs Alexas Tyusas per 14 minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit.) ir atkovojo 5 kamuolius.

„Real“: Jaycee Carrollas 20 (6/6 dvit.), Walteris Tavaresas 14 (7/7 dvit., 6 atk. kam., 27 naud. bal.), Trey Thompkinsas 13 (7 atk. kam.), Nicolas Laprovittola 8.

„Armani Exchange“: Sergio Rodriguezas 17 (3/4 trit.), Malcolmas Delaney 14 (5 rez. perd.), Zachas LeDay 12, Luigi Datome 9, Kalebas Tarczewski 8.

Tavareso blokas:

Rungtynių apžvalga: