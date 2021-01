Atkovotų kamuolių rekordą pakartojęs Sabonis surengė karjeroje dar nematytą pasirodymą

Justas

na o as jau kuri laika atkreipiu demesi, kad sabonis pradeda veidu i krepsi zaisti. realiai kamuolio valdymas su kokiu Ulanovu palygint tai pastarajam geda turetu but. koks Domo greitis, kokie judesiai. Malonumas akims. labai tikiuosi, kad dar pagerins metima is 3 ir baudas. realiai su jo fiziniais duomenis sabas maximuma spaudzia. geras pavyzdys ka reiskia gera galva ant peciu ir daug daug darbo