Gudelis atvirai: apie fanų reikalaujamą pasitraukimą, investuotojų priėmimą ir galimą konkurentą už sienos

Nuotr.: BNS/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. BNS/BasketNews.lt iliustracija Vilniaus „Rytą“ užliejusi nevilties banga į krantą plauna Dariaus Gudelio pavardę. Komandos sirgaliai ir krepšinio bendruomenė reikalauja valdybos pirmininko atsakomybės dėl nuviliančių klubo rezultatų. Kartu su juo prie sienos kalamas ir prie „Ryto“ šturvalo aikštėje stovintis Donaldas Kairys. Viešojoje erdvėje atskaitomybės nesulaukę aktyvieji „Ryto“ sirgaliai netgi paskelbė ironišką pagrindinio komandos dalininko paiešką. Gudelis stebi klubą apsupusias nesiliaujančias aistras ir tikina jas suprantantis – klubo rezultatai netenkina nė vieno. Nesibaigiantis asmeniškai adresuotas puolimas privertė susimąstyti, tačiau tinklalapiui „BasketNews.lt“ išskirtinį interviu davęs verslininkas kelia klausimą sau ir valdybai, kodėl yra reikalaujama jo galvos. Gudelio vertinimu, darbas valdyboje tapo tvarus kaip niekada, o sudėlioti aiškūs vaidmenys leidžia dirbti organizuotai. Nuo to atsispiriantis vienas „Ryto“ savininkų toliau projektuoja klubo ateities peizažą. Tačiau bendras paveikslas nublanksta prieš rezultatus aikštėje: klubo likimas FIBA Čempionų lygoje tapo stipriai komplikuotas siekiant vietos kitame etape, o Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje po 40 minučių kovos dviem taškais atsiliekama nuo Utenos „Juventus“. Aistros kunkuliuoja pačiame klube, kuriame sušlubavo žaidėjų pasitikėjimas „Ryto“ trenerių štabu. Visgi už neįvykdytus tikslus mūšiuose ant parketo atsako vyr. treneris, gavęs įrankius burti komandai iškeltoms užduotims, tikina Gudelis. 2021-ųjų pradžioje susirinkusi „Ryto“ valdyba įvertino keblią klubo situaciją, kuri jau artimiausiu metu gali pareikalauti drastiškų permainų. Apie jas, dalininko veiklą, tikslus su „Rytu“, galimybę į valdymą įsileisti naujus žmones, už sienos įsikūrusį Gediminą Žiemelį ir kita Gudelis sutiko atvirai pabendrauti su tinklalapiu „BasketNews.lt“. – Kaip priimate jums asmeniškai adresuojamą sirgalių ir krepšinio bendruomenės kritiką? – tinklalalapis „BasketNews.lt“ paklausė Gudelio.

– Kritiką gali priimti emociškai ir remiantis faktais, objektyviai. Emociškai bet kokia kritika bet kuriam žmogui yra skausminga, sunku priimti emociškai, nes lygiai taip pat kaip fanai ir krepšinio bendruomenė, mes atiduodame širdį, išgyvename dėl prastų rezultatų, kurie yra netenkinantys nė vieno Vilniuje. Iš tikrųjų sunku, dar gauname kritikos, kai stengiamės, 150 proc. atsiduodame dėl organizacijai iškeltų bendrų tikslų, tokių kaip dalininkų sutelkimas, finansų suvaldymas, komandos formavimas, skaidrumo užtikrinimas, teisinių ir finansinių audito išvadų rekomendacijų laikymasis. Realiai per paskutinį dešimtmetį klubas nebuvo tokioje gana stabilioje ir aiškioje situacijoje. Ir ta kritika, kalbant objektyviai, nebe emociškai, paremta sportinių rezultatų nebuvimu. Aš nebėgu nuo atsakomybės dėl sportinių rezultatų, nes mes turime ją prisiimti, bet niekas iš valdybos, dalininkų, administracijos ar tų pačių fanų neišbėgs į aikštelę, neatkovos kamuolio, kurio reikia, ar treneriui nepasakys, kurį derinį daryti ar su kuriais žaidėjais žaisti. Iš tikrųjų skaudu, sunku, bet galima suprasti ir pateisinti fanus, kurie yra nelaimingi. – Atsakomybės klausimas aptarinėjimas plačiai. Kas turėtų atsistoti ir pasakyti, jog „mes suklydome“?

– Sportiniai tikslai prieš sezono pradžią yra iškeliami treneriui. Jam yra pristatomas biudžetas, kokį mes galime skirti žaidėjams, kokie žaidėjai yra su kontraktais, kokios yra mūsų galimybės rinkoje, ir tuomet treneris su sporto direktoriumi imasi komplektuoti komandą pagal turimus resursus ir pagal iškeltus tikslus. Tikslai su mūsų turimu biudžetu, manau, kaip niekad šiemet koreliuoja. Tikslai – LKL finalas, finalas Karaliaus Mindaugo taurėje ir FIBA Čempionų lygos antras etapas. Aišku, keitėsi Čempionų lygos formatas, bet treneriui iškelti sportiniai tikslai – labai aiškūs ir logiški. Už sportinių tikslų įgyvendinimą iš esmės yra atsakingas treneris. – Kodėl, jūsų vertinimu, viešumoje taip aršiai yra reikalaujama jūsų pasitraukimo?

– Aš irgi keliu sau šitą klausimą ir valdyboje mes apie tai diskutuojame, kodėl taip yra. Tikrai neturiu tikslo būti mylimas, gerbiamas, geidžiamas žmogus. Žinau, ką noriu padaryti, turiu tikslus ir tie tikslai yra aiškiai formuluojami organizacijoje, jie yra bendri visų dalininkų. Tie žingsniai, kuriuos mes žengėme per paskutinius metus, ir tie pokyčiai, jog nebūtų maišomos kišenės tarp klubo ir asmeninės, ir tokių žmonių neliko. Dalininkų pasikeitimai, audito rekomendacijos įvertinti teisine prasme padarytą žalą iš ją padariusių asmenų, žaidėjų kontraktų adekvatumas. Nebeliko tokių variantų, kai 32-ejų metu žaidėjas atvyksta ir pasirašo trejų metų sutartį, kurios bendra vertė yra virš pusės milijono, kai jis prieš tai sezoną kitame klube gavo 50 tūkst. Turbūt kažkam šitie dalykai nepatinka, bet tai nereiškia, jog mes neturime laikytis tos tvarkos, drausmės ir tvarkytis. Nuotr. BNS – Ar matote savo, kaip dalininko, veiklos trūkumų?

– Tvirtindami klubo strategiją, mes, kaip dalininkai, suformulavome penkis tikslus, pagal kuriuos bus vertinami mūsų rezultatai. Pirmas tikslas – aiški dalininkų struktūra, aiškios atsakomybės ir darbų pasiskirstymas. Galiu pasakyti po spalį vykusio metinio dalininkų susirinkimo, jog dar niekada nebuvo taip susitelkta. Prieš ketverius metus klubas išgyveno dalininkų pasikeitimą, kai Gedvydas Vainauskas po rasistinio skandalo savo dalis pardavė Antanui Guogai. Guoga tada išėjo, dalį savo dalių padovanojo Linui Kleizai. Vėliau išėjo ir jis. Buvo tų perturbacijų, bet dabar aiškiai pasiskirstyta, kas už ką atsako, bendri tikslai, be jokių rožinių svajonių ir konkretūs darbai. Šitas tikslas pasiektas, dėl jo, manau, niekas nekelia klausimų nei viduje, nei išorėje. Antras tikslas – klubo finansinis stabilumas. Biudžeto planavimas – labai aiškus. Aiškiai pasitvirtinome, kiek mes surenkame pinigų, kiek galime išleisti. Šią savaitę turėjome valdybos susirinkimą ir direktoriaus ataskaitą už pirmą pusmetį – metai skaičiuojami nuo liepos 1 d. iki liepos 1 d. Galiu pasakyti, kad suplanuotas biudžetas – renkamas, o skolų dengimo planas – vykdomas. Per šitą pusmetį 180 tūkst. eurų skyrėme skolų mokėjimui, iš jų 87 tūkst. eurų skirti ilgalaikių finansinių įsipareigojimų vykdymui. Nežiūrint į tai, kaip sunku dėl pandemijos prarandamų pajamų iš bilietų, reklamos, biudžetas yra vykdomas. Tiek vyrų, tiek jaunimo komandų žaidėjams už darbą atsiskaityti nevėluojama. Trečias tikslas – komandos administracijos sutelkimas, suformavimas ir paleidimas ant bėgių. Manau, kad Justo Jankausko atėjimas ir jo darbai per tuos keletą mėnesių tikrai rodo, jog jis laikosi drausmės, nuosekliai dirba, nemaišo kišenių – asmeninės ir organizacijos, dėlioja savo komandos struktūrą. Dabar pasakysiu naują žinią, kad valdyboje priėmėme sprendimą pradėti sporto direktoriaus atranką, nes žiūrime į priekį ir matome artėjantį kitą sezoną, pats laikas yra pradėti (paiešką). Artimiausiu metu pradėsime pokalbius su galimais kandidatais, laukiame norinčių ir galinčių užimti šią poziciją. Esame atviri. Ketvirtas strateginis tikslas – jog klubas pats uždirbtų kaip organizacija. Baigėsi turtingų dėdžių laikai, Europoje praktiškai nebėra, kai gyvavimas nėra paremtas pajamomis iš komercinės veiklos, atskaitomybe, neplanuojamu biudžetu. Klubo užsidirbimo šaltiniai yra aiškiai suformuluoti, administracija dirba matomomis kryptimis. Aišku, reklamos, bilietų ir abonementų pardavimų šiemet negalima vykdyti dėl objektyvių priežasčių. Bet atributikos pardavimai, ką mes turime šiemet, yra rekordiniai. Kai buvo galima prieš rungtynes vykdyti gyvą atributikos prekybą, o dabar tik internetu, mes viršijome 100 tūkst. eurų (pajamų). Lyginant su tuo, kas šioje srityje buvo prieš trejus metus, tai tuomet buvo nulis, nebuvo užsiimta atributikos prekyba. Penktas tikslas – ilgalaikis ir paremtas prieš tai minėtais tikslais, tai – pasitikėjimas. Pasitikėjimo kūrimas rėmėjų, partnerių, fanų, bendruomenės rate. To nepadarysi per dieną, tas turi būti paremta ilgalaikiu ir nuosekliu darbu. Mes supratome, kad čia atsiliekame, kad mums reikia kurti pasitikėjimą. Dalininkų darbą vertinkime pagal šiuos penkis tikslus. – Kiek jūs pats asmeniškai jaučiate pasitikėjimą Vilniaus mieste ieškant partnerių ir rėmėjų?

– Geras klausimas. Mes jį keliame valdyboje, šnekamės su rėmėjais, kiek tai turi poveikį. Poveikį turbūt geriausiai galima atspindėti skaičiais biudžete, ar tavo suplanuotas biudžetas yra vykdomas. Tai šių metų biudžetas yra vykdomas. Dėl reputacijos dalykų praradimų nėra, didžiausia grėsmė turbūt yra dėl ekonominių dalykų, nes COVID-19 situacija kerta verslams, fanams, perkantiems bilietus ir atributiką. Tas yra akivaizdu, bet žinodami ir planuodami šituos dalykus, mes pajamas iš bilietų planavome praktiškai dvigubai mažesnes – parduodavome už pusę milijono, šiemet suplanavome 300 tūkst. eurų. Neabejotinai svarbiausia šiai dienai – sportiniai rezultatai, pergalių nebuvimas. Jeigu būtų rungtynės su žiūrovais, tai mes tikrai labai stipriai pajaustume ir pajamų prasme būtų labai skausminga. Dabar yra nulis galimybių parduoti bilietus, tai tiesiog nurašai šitą klausimą dėl COVID-19. Bet jis būtų tikrai jautresnis, nes pergalės pritraukia žiūrovus. – Užsiminėte, jog įsipareigojimus turinčių rėmėjų rate praradimų nėra, tačiau norėjau pabrėžti naujų investuotojų paiešką. Kiek tos durys yra atviros pas potencialius rėmėjus, kai aplink komandą yra toks fonas?

– Durys yra atviros, bet dėl COVID-19 visų galimybės yra apribotos – netgi pro tas duris įeiti fiziškai, nes yra karantinas (šypteli). Bet sakau iš mūsų ilgametės patirties: sportiniai rezultatai turi didesnę įtaką, nes rėmėjams ar reklamos užsakovams yra kur kas svarbiau klubo finansinis pajėgumas, galimybės vykdyti savo įsipareigojimus, biudžeto tvarumas, ir šitų dalykų yra klausiama. Mes aiškiai deklaravome, kad pradėjome su 4 mln. eurų skola. Susitikus su bet kuriuo rėmėju klausiama, „ar jūs grąžinate skolas? Ar nebus taip, kad mes paremsime, o klubas paskui nebaigs sezono?“ Šiai dienai tokių klausimų nebėra. – Krepšinio bendruomenė kelia klausimą dėl dalininkų indėlio į komandą, kuris gali būti pasveriamas įvairiai – nuo finansinio aspekto iki konkrečių darbų. Ar yra jūsų asmeninis indėlis į komandą, kuriuo galėtumėte pasigirti?

– Taip, yra labai didelis finansinis indėlis per tą laikotarpį, bet dėl konkrečių skaičių, tai nėra būdas pasigirti ar pasirodyti. Nuotr. BNS – 2017 m. „Rytas“ pristatė naują dalininkų komandą, tarp kurių buvo Antanas Guoga ir Linas Kleiza. Tačiau ta ambicinga grupė palaipsniui pabyrėjo, jūs iš jų likote vienas. Kas jus asmeniškai verčia tikėti, jog galite klubą paversti sėkmingu, kai jį lydėjo tiek nesėkmių?

– Tikėjimas tuo, ką darai, ir komanda, kuri yra kartu. Taip pat išsikeltų tikslų rezultatai. Rezultatai konkretaus, nuoseklaus darbo buriant komandą, tvarkant finansus. Taip, jie šiandien neatsispindi aikštelėje, bet ateis laikas, kai sugrįš pergalės ir sugrįš sėkmė. Savo rezultatą matuoju ne pagal pergales aikštelėje, bet kaip organizacijos stiprėjimą, tvarkymąsi. Šiemet mes Vilniuje paleidome „Ryto“ akademiją, kažkam nepatiko, kažkas mato konkurenciją, bet šiai dienai turime beveik 200 vaikų, kurie sportuoja virtualiai. Tai – nuo rugsėjo mėnesio paleistas ilgalaikis projektas ir jau yra tam tikri rezultatai. Planuojame investuoti į „Jeep“ arenos infrastruktūrą, pritaikant ją komerciniams tikslams, ir įsteigti „Ryto“ medicinos diagnostikos ir reabilitacijos kliniką. Vertiname specialistų parengtą verslo planą tokio centro steigimui įrengus patalpas arenoje. Atributikos elektroninės parduotuvės paleidimas kaip projektas. „Ryto“ atributikos linija turbūt vertinama kaip viena gražiausių, geriausių ir patogiausių Lietuvoje ir ne tik. Taip pat finansiniai rezultatai. O sportiniai rezultatai… Gerai, kai vasarą buvo pasirašytas treneris Donaldas Kairys, praktiškai nebuvo nė vieno fano, nė vieno krepšinio bendruomenės žmogaus ar žiniasklaidos eksperto, kad sakytų, jog blogas pasirinkimas. Visi buvo už. Žaidėjų komplektavimas irgi atrodė gerai. Tos pirmos šešios pergalės, kurių vidutinis skirtumas 23 taškai. Viskas atrodė gerai, net pirmi du kėliniai su „Žalgiriu“, ir tada lyg išjungtas jungiklis, kai viskas sustojo ir prasidėjo traumos, ligos. Realiai, jau rungtynėse su „Žalgiriu“ nebuvo Martyno Echodo, paskui iškrito Arnas Butkevičius, Andrew Goudelockas buvo iškritęs, prasidėjo COVID-19 situacija, Demetriuso Jacksono išvažiavimas į Ameriką, Rokas Gustys po operacijos. Dabar Kristjano Kitsingo menisko operacija. Šioje vietoje suprantu ir trenerį, kuris sako, kad mes tik gruodžio mėnesio antroje pusėje susirinkome visi į treniruotes po visų ligų. – Kokios yra jūsų asmeninės ambicijos, kurias norite pasiekti su Vilniaus klubu?

– Mano pagrindinis tikslas, jog klubas būtų tvari organizacija, pati uždirbanti pinigus. Su dalininkais aiškiai susidėliojome planą per keletą metų išeiti iš skolų, administracijai yra aiškiai formuluojamas tikslas, kiek jie kiekvienais metais turi uždirbti pinigų. Tikiuosi, jog mes išeisime iš tos COVID-19 situacijos, ir realiai pradėsime kvėpuoti bei dirbti. Kitas tikslas – „Ryto“ akademija, kurioje sportuotų keli tūkstančiai vaikų. Taip pat aiškiai veikianti piramidė. Turbūt niekas nesiginčija, kad „Ryto“ piramidė – viena iš geriausių: trijų komandų struktūra, bendradarbiavimas Vilniuje su sporto mokyklomis. Tai duoda rezultatų. Iš sportinės pusės, dirbk kantriai ir ateis tas rezultatas. Suprantu fanų nusivylimą, pergalių norą. Mes irgi norime, spaudimas kyla, nemiegi naktimis, suki galvą, bendrauji su žaidėjais ir treneriais, palaikai ir stengiesi pasiekti tas pergales. Bet jeigu susikoncentruosi į vienadienį tikslą, labai greitai perdegsi ir sudegsi. Reikia matyti platesnį vaizdą ir žinoti, ko tu nori po metų, po trejų, po penkerių. Taip pat pritraukti investuotoją, kuris ateitų į klubą ir sakytų „noriu, myliu, tikiu, įdedu milijoną ar kažkiek į klubą, ir ateinu į dalininkus“. Esame apie tai kalbėję dalininkų susirinkime, dėl to nėra jokių problemų. Kviečiame, laukiame. Vertiname, žiūrime galimybes, duodame įrankius, nėra jokių problemų. Pagal komercinę logiką ir teisines procedūras, kaip gali pasikeisti dalininkas? Dalininkas gali parduoti savo dalis. Bet nė vienas iš mūsų dalininkų nenori uždirbti parduodant. Norime, kad investuotojo pinigai liktų klube. Todėl yra galimybė pritraukti naujus akcininkus, kuriems atėjus dabartinių akcininkų dalis sumažėtų, bet pajamos ateitų į klubą. Tada pinigus gauna ne kažkuris dalininkas, o pati organizacija. Matome tokį modelį. Mes savo pinigus jau sudėjome pirkdami tas dalis ar finansuodami klubą, bet negirdėjau nė iš vieno dalininko, kuris nori uždirbti parduodamas savo dalis. Vienintelis žmogus, kuris uždirbo iš dalių, buvo Linas Kleiza, nes Guoga jam padovanojo, o išeinant jis uždirbo pinigus. – Ar asmeniškai buvote gavęs pasiūlymą parduoti savo dalis?

– Ne. Atvirai sakau – ne, niekada. Daug girdėjau kalbų – ir iš aukštesnes pareigas užimančių žmonių, ir iš fanų, kad tuoj kažkas ateis, pasiūlys nupirkti. Bet nebuvo jokio pasiūlymo. Turbūt dėl to, nes žino, kad aš nenoriu uždirbti iš klubo, pinigai man niekada nebuvo svarbiausias dalykas gyvenime. Man nereikia uždirbti. Turiu kitų tikslų, kitų ambicijų. Prieš pusantrų metų pardaviau savo verslą, dedikuoju visą savo laiką klubui, nedirbu jokio kito darbo, esu ankstyvoje pensijoje ir čia yra mano širdis ir mano protas. – Ir pati dalininkų grupė net nebuvo sulaukusi jokio pasiūlymo pastarąją vasarą?

– Jokio pasiūlymo, jokio susidomėjimo. Vienintelis pasiūlymas, kuris buvo, tai buvo pasiūlyta eiti žaisti į VTB Vieningąją lygą. Toks pasiūlymas pirmąkart buvo atėjęs prieš trejus metus, ir dabar tas pasiūlymas buvo gautas prieš mums priimant sprendimą eiti į FIBA Čempionų lygą. Ir buvo nepatenkintų žmonių, kad mes pasirinkome Čempionų lygą, o ne Vieningąją lygą – už prisijungimą prie jos mums buvo siūloma pusė milijono eurų. Apie tai mes kalbėjomės tarp dalininkų, asmeniškai buvau susitikęs su Vilniaus meru, informavau jį apie tai. Pats pasiūlymas buvo priimtas tik kaip gauta informacija, bet pats pasiūlymas net nebuvo realiai svarstytas, mums jis net nepriimtinas. Kol aš būsiu klube, mes nežaisime Rusijos lygoje. – Matomas jūsų suaktyvėjęs dalyvavimas komandos išvykose. Kaip kilo tokia idėja ir kaip komanda priėmė jūsų įsitraukimą?

– Dabar mano visas laikas yra dedikuotas klubui. Pernai rudenį pardaviau savo verslą ir realiai neturiu kitų veiklų: šaulystė, savanorystė ir klubas. Dabar tas dalyvavimas matosi viešiau, nes nėra žiūrovų. Pavyzdžiui, kai tapau dalininku prie Vainausko, važinėdavau su komanda dar daugiau, bet tada tai būdavo pusiau turizmas, o dabar keliaudamas daug pabendrauji ir su treneriais, ir su žaidėjais. Aišku, bendravimas būdavo visada, tik kaip pastebėjote, nesu viešo dėmesio mėgėjas ir nesirodydavau. Nuotr. BNS – Krepšinio bendruomenėje garsiai kalbama apie galimą Gedimino Žiemelio atėjimą į krepšinį. Kaip supratau iš jūsų, jis taip pat nė nesidomėjo galimybe įsigyti „Ryto“ dalis?

– Nebuvo jokio susidomėjimo. Dabar pervadinta „Avia Solution Group“ arena – mūsų ilgametis partneris, mūsų namų arena. Aišku, dėl objektyvių aplinkybių negalime ten žaisti be žiūrovų, bet yra ilgalaikė sutartis, administracijos vadovai bendrauja tarpusavyje, randa bendrą kalbą. Partneriški santykiai – toks dabar yra statusas. – Jūsų ir „Avia Solution Group“ arenos bendradarbiavimo sąlygos nesikeičia, jūs toliau ten žaisite pagal turimą sutartį?

– Taip. Sutartis yra ilgalaikė. – Kaip jūs vertinate „Ryto“ ateitį, jeigu už sienos, „Avia Solution Group“ arenoje, įsikurtų naujas klubas?

– Dabar tai yra visiškai teoriniai pasvarstymai. Nemanau, kad yra logiška už sienos įsikūrinėti naujam klubui, bet čia yra ne mūsų sprendimai. Mes esame atviri diskusijoms su arenos savininkais, nes Vilniaus miestas, skirtingai nei Kaunas ar kiti miestai, neturi savo infrastruktūros, arena yra privati. Manau, tuose santykiuose miesto žodis turėtų būti svarus. – Kiek būtumėte linkęs priimti naujus žmones tarp dalininkų ir pats pasislinkti į mažųjų dalininkų grupę?

– Vardan klubo esu pasirengęs. – Kuo pats esate nusivylęs kaip dalininkas?

– Norėtųsi, kad augimas vyktų greičiau, kad tvarumas atsirastų greičiau. – Grįžtant į jūsų, kaip dalininko, pradžią, kaip jūs prisijungėte prie komandos valdymo?

– Pirmiausia, aš nuolat buvau „Ryto“ fanas, nuo „Statybos“ laikų. Dar nuo sovietinių laikų palaikiau underdogus, „Statybą“ lietuviškame derbyje. 1992 m. studijuodamas Vilniuje pats buvau kviečiamas į „Statybos“ dublerius, neišdrįsau ateiti, Rimantas Endrijaitis tada buvo treneris. Bet visada palaikiau komandą. Kai buvęs „Ryto“ savininkas Gedvydas Vainauskas kreipėsi dėl trumpalaikės pagalbos paskolinti klubui pinigų, pagal galimybes, kokias turėjau, tai buvo trumpalaikė paskola ir padėjau. Bet kai atėjo jos grąžinimo terminas, gavau pasiūlymą. Man buvo pasakyta, kad „sunku su pinigais, palik juos kaip investiciją į klubą ir vietoje to imk vieną dalį“. Taip ir tapau klubo dalininku, tada buvo keturios dalis: iki perleidimo trys priklausė Vainauskui, viena – savivaldybei. Realiai, tuo metu jis buvo lyderis, priiminėjo sprendimus, o aš buvau šalia. Man buvo geros pamokos. 2017 metais klubo tas dvi dalis iš pono Vainausko nupirko Antanas Guoga, taip pat sutartimis įsipareigodamas padengti milijono eurų paskolą, kurią klubui buvo suteikęs buvęs dalininkas Vainauskas. Bendra skola siekė 4 mln. eurų, iš jų milijonas – Gedvydui. Antanas daug prisidėjo pritraukdamas naujus rėmėjus, bet pagal paskolos sutartį klubui pervedė tik 324 tūkst. eurų. Likusią dalį klubas buvusiam dalininkui išmokėjo pats ir dabar jam nebėra skolingas. Lygiai taip pat su paskolomis iš senųjų laikų. Didžiosios dalys yra grąžintos, bet jos buvo su asmeniniu buvusio dalininko laidavimu. Reiškia, jeigu klubas būtų negalėjęs jų grąžinti, tai jis turėtų grąžinti pats asmeniškai. Dabar paskolos yra grąžinamos pagal grafikus. Prieš tai minėti grąžinti 87 tūkst. eurų pagal ilgalaikius įsipareigojimus yra šitos paskolos. Iš dabartinių dalininkų nė vienas neuždirba iš klubo, turiu omeny, kad būtų paskolos su palūkanomis ar kažkas panašaus, tai tikrai nėra tokių dalykų. – Remiantis skelbtomis audito išvadomis, skolų buvo likę 2,3 mln. eurų.

– Taip, bet kaip ir minėjau, per šitą pusmetį pagal planą sumokėjome 180 tūkst. eurų. Šiemet esame suplanavę padengti 340 tūkst. eurų, įvertinant, kokie yra metai – praktiškai be komercinių pajamų. Tai – minimalus skaičius, labai gerai, jog kreditoriai supranta situaciją. Nuotr. BNS – Kiek vyr. treneris Donaldas Kairys pateisina jūsų lūkesčius?

– Tiek, kiek kaip ir bet kurio kito fano. Pirmiausia, esu „Ryto“ fanas, kuris nori pergalių. Kaip fano, tai nepateisina lūkesčių, nes rezultatai yra prasti. Manau, kad mūsų pajėgumas ir klubo organizacijos statusas, įdirbis – vertesni daugiau nei esame dabar. Bet iš kitos pusės, suprantu, kad nesame lengvoje sportinėje situacijoje, buvo ir COVID-19 apsikrėtimai, ir traumos. Vertinkime ir trenerį, jis buvo džiugiai priimtas, vertinamas ekspertų, o pasirašyta ilgalaikė sutartis reiškia, jog mes investavome į jį ir tikime juo ilgalaikėje perspektyvoje, kad jis turi augti kartu su organizacija, tobulėti, įsitraukti, išmokti susidoroti su spaudimu. Vilniuje niekada nėra lengva dirbti ar žaisti. Spaudimo atlaikymas – vienas iš kriterijų, ir matome, jog šioje vietoje sekasi sunkiai. – Stebėdamas komandą, kaip sakote, tiek kaip fanas, tiek kaip dalininkas, ar jūsų akimis žaidėjai pasitiki treneriu?

– Matau, kad tikrai turime kur tobulėti kaip kolektyvas, kaip komanda. Netenkina dabartinis statusas, bet vėlgi, komanda yra naujai sulipusi: naujas treneris, jam visi žaidėjai yra nauji, sudėties pokyčių yra daug. Sucementuoti tą kolektyvą nėra taip paprasta. Mums – tiek fanams, tiek administracijai, tiek dalininkams, norėtųsi, kad tas procesas vyktų greičiau, iki tol, kol neprieisime tos kritinės ribos, kai žala bus per didelė. – Manote, kad žaidėjų pasitikėjimas gali atsistatyti?

– Tikrai žinau, kad administracija deda daug pastangų bendraudama su žaidėjais, bendraudama su treneriais, skatindama tarpusavio bendravimą. Pagalba yra visokeriopa ir visapusiška. Administracijos žmonių, kurie dirba biure kiekvieną dieną, pastangos tikrai yra didelės, bet tai – išorė. Komanda yra rūbinėje, treniruočių salėje, aikštelėje. Treneris ten yra vadovas, negali per daug kištis, negali daryti didelės įtakos. – Kitą savaitę „Ryto“ laukia išlikimo mačas europiniame fronte, kurį pralaimėjus FIBA Čempionų lyga baigtųsi dar grupių etape. Ar tokiu atveju galime tikėtis permainų?

– Manau, kad taip. Sėsime ir šnekėsime, tai nebus vieno žmogaus sprendimai, jie bus kolektyviniai. Šnekėsime ir su žaidėjais, ir su treneriu. Gali būti permainų. Mes turime išsikeltus tikslus ir turime žiūrėti, kodėl mes jų neįgyvendiname ir kodėl jų nepasiekiame. Normali praktika išsiaiškinti priežastis ir priiminėti sprendimus, kad jos nesikartotų. – Ar tai paliestų tiek žaidėjus, tiek trenerių štabą?

– Dabar negaliu pasakyti. Dėliojami įvairūs scenarijai, normalu, yra analizė, planavimas, bet turėsime sėstis ir šnekėtis.

